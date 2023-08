Konkurrenz für dm und Rossmann: Supermarkt will deutschen Markt erobern

Der Online-Supermarkt Picnic wird in Europa immer beliebter. Für Drogerien wie Rossmann, Dm und Müller ist die Kette ein neuer Konkurrent.

Kassel – Das Unternehmen Picnic wurde 2015 in den Niederlanden gegründet. Seitdem konnte der Online-Supermarkt den Umsatz auf über 470 Millionen Euro (Stand: 2021) steigern. Jetzt will Picnic auch den Drogerie-Markt angreifen – und Anbietern wie dm sowie Rossmann Konkurrenz machen.

Konkurrenz für Rossmann und dm: Online-Supermarkt Picnic will deutschen Markt erobern

Seit dem Jahr 2018 ist der Online-Supermarkt Picnic in Nordrhein-Westfalen aktiv. Im April 2023 expandierte das Unternehmen sein Deutschlandgeschäft dann nach Hamburg. „Wir bringen alle Lebensmittel zum günstigsten Preis gratis nach Haus“, zitierte das Abendblatt Picnic-Deutschlandchef Frederic Knaudt damals. Orientieren will sich Picnic vor allem an Familien, die ihren Wocheneinkauf bei nur einem Lieferdienst tätigen wollen, weshalb sie sich in äußeren Bezirken ansiedelten.

Picnic bietet knapp 10.000 Artikel zum Kaufen an, wovon ein Großteil Lebensmittel sind. Jetzt will das Unternehmen das Angebot erweitern. „Wir bauen Picnic zu einem vollwertigen Drogerieanbieter aus“, sagte Gründer Joris Beckers der Lebensmittel Zeitung (LZ). Dann ruft er zum offenen Angriff auf: „Wir greifen damit dm und Rossmann an.“ Auch mit dem Drogerie-Angebot zielt Picnic erneut auf die Familiensparte ab: „Drogerieartikel sind für unsere Zielgruppe Familien sehr hilfreich.“

Picnic-Drogeriemarkt soll bis Ende des Jahres stehen

Das Expandieren des Online-Supermarktes Picnic kam auch dank des Einsteigens von Edeka zustande. Edeka Rhein-Ruhr gehören knappe 35 Prozent von der Deutschland-Gesellschaft Picnics. Von Edeka stammt auch ein Großteil der gelieferten Lebensmittel. Beim neuen Drogerie-Markt sollen primär Produkte für die Haarpflege, Körperpflege, Mundhygiene sowie Deodorants und Produkte für Kinder zum Sortiment zählen. Bis zum Ende des Jahres soll der Drogeriemarkt stehen.

Rossmann erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtumsatz von 12,15 Milliarden Euro – nur 350 Millionen Euro sollen davon aus dem Online-Geschäft kommen. Das Unternehmen Picnic könnte dort also in eine Marktlücke hereinstoßen. Der Lieferdienst will sein Liefergebiet in nächster Zeit noch ausbauen. In Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sollen zu den bestehenden 1400 Fahrzeugen in Deutschland noch 1300 weitere hinzukommen, schreibt die LZ.