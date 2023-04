„Recht des Stärkeren“ in deutschen Städten: Bürger:innen sollen Falschparker:innen anzeigen

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Um die Straßen sicherer zu machen, fordert die Deutsche Umwelthilfe die Bürger:innen auf, Falschparker:innen anzuzeigen, so sollen tausende Unfälle vermieden werden.

Kassel – Viele Menschen auf wenig Platz: In vielen deutschen Städten wird die Parkplatzsuche schnell zur Herausforderung. Wenn sich einfach kein Stellplatz finden lässt oder man keine Zeit mehr zum Suchen hat, entscheiden sich offenbar zahlreiche Bürger dazu, das Auto nicht ordnungsgemäß zu parken. Falschparken hat jedoch zahlreiche Nachteile. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ruft die Bürger:innen deshalb auf, Falschparker:innen anzuzeigen.

Zu den schwächeren Verkehrsteilnehmer:innen gehören beispielsweise Menschen mit Rollstuhl oder Kinderwagen, die durch Falschparker:innen vom Gehweg auf die Straße gedrängt werden. Trotzdem lässt man offenbar in den meisten Großstädten parkende Autos auf Gehwegen gewähren. Nur etwa ein Viertel der angefragten Städte gab an, Falschparker:innen mit einem Bußgeld zu ahnden, noch seltener wird abgeschleppt.

Deutsche Umwelthilfe ruft Bürger:innen auf, Falschparker:innen anzuzeigen: Darf man das so einfach?

In einer Pressemitteilung schreibt die DUH, dass jedes Jahr in Deutschland an die 10.000 Menschen bei Verkehrsunfällen verunglücken, die im Zusammenhang mit parkenden Autos stehen. Robin Kulpa, stellvertretender Leiter Verkehr und Luftreinhaltung der DUH, äußert sich folgendermaßen: „Gehwege sind für den Fußverkehr da. Dennoch gilt in deutschen Städten oft das Recht des Stärkeren. Menschen mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl wird in den meisten Städten der Weg von Autos blockiert.“ Dass viele Städte ihr Fehlverhalten in der Abfrage offen zugeben, zeige, dass es zu wenig Bewusstsein für das Problem gibt.

Jedes Jahr sollen fast 10.000 Unfälle im Zusammenhang mit parkenden Autos geschehen. (Symbolbild) © Hans-Joachim Schneider/Imago

Am Ende stellt sich jedoch die Frage, wie viele Bürger:innen sich dem Aufruf folgen werden. Schließlich ist das Anzeigen eines Falschparkers oder einer Falschparkerin mit Aufwand verboten. Bemerkt man einen Falschparker oder eine Falschparkerin, muss man die entsprechenden Behörden anrufen, die Nummer hierfür variiert, berichtet das Portal falschparken-frankfurt.info. Alternativ könne man Falschparker:innen auf dem Revier anzeigen, was allerdings mit noch mehr Aufwand verbunden ist.

Deutsche Umwelthilfe fordert, Falschparker:innen anzuzeigen – Fotos sind nicht erlaubt

Ein Foto des falsch geparkten Autos darf man in der Regel nicht machen, das ist nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt, berichtet der ADAC. Grund dafür ist, dass auf den Fotos häufig noch andere Verkehrsteilnehmer:innen zu sehen sind, beispielsweise andere Fahrzeuge und ihre Kennzeichen. Diese zu fotografieren, verstößt gegen den Datenschutz und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Der Mangel an Parkplätzen führt sogar dazu, dass Kunden-Parkplätze von Discountern so oft genutzt werden, dass Lidl auf einigen Parkplätzen eine Gebühr eingeführt hat, wenn eine bestimmte Parkdauer überschritten wird. (kiba)