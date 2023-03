Millionen Kunden betroffen: Deutsche Online-Bank kündigt stundenlange Wartungsarbeiten an

Von: Ines Baur

Viele Kunden sind von den aktuellen Wartungsarbeiten betroffen. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Wirklich wichtige Bankgeschäfte sollte die Kundschaft der ING noch vor Freitagabend erledigen. Denn ab dann geht erst einmal nichts mehr.

München - Die dringende Überweisung, die überfällige Dauerauftragsänderung oder andere wichtige Online-Bankgeschäfte sollten die Kundinnen und Kunden der ING noch vor dem späten Freitagabend erledigt haben. Denn danach steht das Online-Banking für eine bestimmte Zeitspanne nicht zur Verfügung, kündigt die Direktbank auf ihrer Homepage an.

Millionen Kunden können stundenlang nicht auf Online-Banking zugreifen

Grund für das stundenlange No-Go sind Wartungsarbeiten, die das Unternehmen planmäßig durchführen wird. Für rund 15 Stunden stehen den rund neun Millionen Kundinnen und Kunden weder Internetbanking noch die ING App „Banking to go“ zur Verfügung. Weiter ist in der genannten Zeitspanne der Handel mit Aktien und anderen Wertpapieren nicht möglich.

Die ING Deutschland informiert, dass sie planmäßig Servicearbeiten an ihrem System durchführen wird. Die Wartungsarbeiten sind vom 24.03.2023 ab circa 23:00 Uhr bis 25.03.2023 circa 14:00 Uhr angesetzt.

Millionen Kunden können nicht auf Online Banking zugreifen - Doch es geht um ihre Sicherheit

„Damit sich unsere über 9 Millionen Kunden immer auf ihr Internetbanking und die App Banking to go verlassen können, stellen wir die Technik regelmäßig auf den Prüfstand und entwickeln neue Funktionen“, informiert das Unternehmen. In der Regel gäbe es drei bankweite Business-Releases im Jahr, bei denen eine große Anzahl von technischen Änderungen in den Banksystemen und Datenbanken (Backend) live gestellt werden.

Während dieser komplexen Anpassungen im Backend steht auch das Frontend - das Internetbanking und die Banking App - nicht zur Verfügung. Die Maßnahmen sind erforderlich, um auch künftig eine Datensicherheit zu jedem Zeitpunkt gewährleisten zu können und weiterhin auf dem neusten Stand der Technik zu sein. Damit die Kundinnen und Kunden aber so wenig wie möglich von den Unannehmlichkeiten betroffen sind, fänden diese in der Nacht statt.

Kein Online-Banking - doch was gilt für das Bezahlen mit dem Smartphone?

Gut zu wissen für die Millionen Kundinnen und Kunden der ING: Das Bezahlen mit Karte oder Smartphone (Apple Pay bzw. Google Pay) ist auch während des Business-Releases weiterhin möglich.