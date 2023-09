Airline führt kinderfreie Zone ein: Kein Geschrei mehr im Flugzeug

Von: Sven Schneider

Teilen

Auf dem Weg in den Urlaub kann Kindergeschrei und -lärm die Nerven belasten. Deshalb führt eine Fluggesellschaft jetzt kinderfreie Zonen im Flugzeug ein.

Hamm - Langstreckenflüge können ziemlich anstrengend sein. Stundenlang sitzen, die Musik sorgt auch nicht mehr für genügend Zeitvertreib – und auch ein Film wurde schon geschaut. Ist die Landung dann auch noch nicht in Sicht und die Lautstärke im Flugzeug steigt aufgrund schreiender Kinder, könnte der Start in de Urlaub schnell zum Alptraum werden. Eine Fluglinie geht nun dagegen vor und richtet kinderfreie Zonen ein, berichtet wa.de.

Kein Geschrei mehr im Flugzeug: Airline richtet kinderfreie Zone ein

Kinder müssen draußen bleiben – oder zumindest hinter dem Vorhang. Corendon Airlines setzt ab November auf kinderfreie Zonen im Flugzeug. Betroffen ist die Strecke von Amsterdam in den Niederlanden nach Curacao. An Bord eines Airbus A350-900 wird im vorderen Teil des Flugzeugs ein Adults-Only-Bereich eingerichtet. Wer 45 Euro extra auf den Ticketpreis draufzahlt, darf auf einen der 93 Plätzen im kinderfreien Bereich sitzen. Wer extra Beinfreiheit benötigt, muss 100 Euro extra für einen XL-Sitz zahlen.

Das Mindestalter für die kinderfreie Zone im Flugzeug beträgt 16 Jahre. Das Konzept dahinter ist genau das, was der Name verspricht. Die Extra-Zone soll für kinderlose Passagiere ein Rückzugsort sein, in dem in Ruhe gearbeitet und entspannt werden kann während der Flugzeit.

Kinderfreie Zonen im Flugzeug: Flugtickets kosten mindestens 45 Euro extra

Wir „sind stolz darauf, die erste niederländische Fluggesellschaft zu sein, die eine Zone nur für Erwachsene einführt, da sie sich an Reisende richtet, die auf ihrer Reise etwas mehr Ruhe suchen“, erklärt Corendon-Gründer Atilay Uslu in der Mitteilung. Tatsächlich ist Corendon die erste niederländische Fluggesellschaft, die auf eine kinderfreie Zone setzt. Das Konzept ist jedoch kein völlig neues. Seit 2012 setzen Malaysia Airlines und Konkurrentin Air Asia X auf kinderfreie Zonen im Flugzeug.

Für Kinder ist eine Flugreise ein aufregendes Abenteuer. © IMAGO / Mint Images

Zugleich sieht Uslu Vorteile für alle Flugreisenden. „Wir glauben auch, dass sich dies positiv auf Eltern auswirken kann, die mit kleinen Kindern reisen. Sie können den Flug genießen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, wenn ihre Kinder ein wenig mehr Lärm machen“, so der Corendon-Gründer. Kinderfreie Zonen im Flugzeug sind in Deutschland nach RTL-Informationen erst einmal kein Thema. Am Flughafen Paderborn/Lippstadt kann man vielmehr neue Reiseziele genießen. Ein Flughafen in NRW wurde gar zum beliebtesten Deutschlands gekürt.