Straßenlaternen mit rot-weißem Aufkleber: Wann ein Bußgeld droht

Von: Vivian Werg

Er zählt zu den ältesten Verkehrszeichen überhaupt und doch ist er vielen nicht bekannt. Warum Autofahrer diesen Aufkleber besser kennen sollten.

München – Verkehrsschilder sind äußerst nützlich und sind einer der wichtigsten Bestandteile des Straßenverkehrs überhaupt. Jedes Schild hat seine eigene Funktion und wird von den Straßenverkehrsbehörden bedacht platziert. Sie haben die Aufgabe, den Verkehr zu regeln, sie zeigen an, wer Vorfahrt hat, welche Geschwindigkeit erlaubt ist und wo man etwas nicht darf.

Wie das Handelsblatt berichtet, sind laut Statistiken die häufigste Art von Regelwidrigkeiten Verstöße gegen das Verkehrsrecht. Im Straßenverkehr begegnen Straßenverkehrsteilnehmer teilweise merkwürdige Schilder, die den wenigsten bekannt sind. So verwirrte ein Verkehrsschild mit orangem „Ei“ auf Wellen Autofahrer. Das schwarze Kreuz im roten Dreieck zählt eher zu den seltenen Verkehrsschildern, weist jedoch auf die wohl wichtigste Regel im Straßenverkehr hin. Aber auch bei bekannten Verkehrsschildern kennen Autofahrer häufig die Bedeutung nicht, verhalten sich nicht richtig und riskieren meist hohes Bußgeld. Es gibt aber ein Verkehrszeichen, das zu den ältesten, aber zu den am wenigsten bekannten gehört: der Laternenring.

Ein rot-weißer Aufkleber an Straßenlaternen zeigt an, dass die Lampe nicht die ganze Nacht brennt. (Montage/ Symbolbild) © Imago/ Montage

Rot-weißer Aufkleber auf Straßenlaternen gehört zu den Richtzeichen und gibt wichtige Information

Bei diesem Verkehrszeichen sollten Autofahrer besonders aufmerksam sein. Bei dem sogenannten Laternenring handelt es sich um das Verkehrszeichen 394, das in Deutschland und Österreich als offizieller Hinweis gilt. Der rot-weiße Aufkleber, meist in etwa 1,50 bis 1,80 Meter Höhe, klebt an Straßenlaternen. Laut dem Nachrichtenportal Nordbyaern.de kommt das Verkehrszeichen bereits in der Straßenverkehrsordnung (StVO) von 1937 mit zwei Bildern vor.

Der rote Streifen an Laternenpfählen in geschlossenen Ortschaften weist darauf hin, dass die markierte Laterne nicht die ganze Nacht leuchtet. Im roten Feld kann in weißer Schrift angegeben werden, wann die Laterne ausgeht. Nachzulesen in der Anlage 3 des § 42 der Straßenverkehrsordnung (StVO). Der Hinweis kann für Autofahrer wichtig sein, die beispielsweise in der Nähe der Laterne oder unter dieser markierten Laterne parken wollen. Denn dann sind Verkehrsteilnehmer verpflichtet, ihr Fahrzeug für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar zu machen. Dies kann entweder mit Stand- oder Parklicht erfolgen. Wer vergisst sein Auto zu beleuchten und dadurch einen Unfall verursacht, für den kann es sehr teuer werden.

Zu viele Verkehrsschilder auf Deutschlands Straßen – ADAC fordert eine Reduzierung überflüssiger Schilder

Dass Deutschland viele Verkehrsschilder hat, ist lange bekannt. Wie Umfragen ergaben, finden sich immer wieder Schilder, die Autofahrer nicht zuordnen können – auch wenn sie schon seit Jahren existieren. Und das wird in vielen Fällen besonders teuer.

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) setzt sich seit Jahren für eine Reduzierung der bestehenden Verkehrsschilder ein. Der ADAC gesteht sogar Verwechslungsgefahr bei zwei Verkehrsschildern. Nach Angaben des Bussgeldkatalogs.org gibt es in Deutschland über 1000 Verkehrsschilder. Doch nicht alle machen ADAC zufolge Sinn. „Wirklich wichtige Verkehrszeichen dürfen nicht im Schilder-Wirrwarr untergehen“, fordert Dr. Roman Suthold, Leiter Verkehr und Umwelt des ADAC Nordrhein.

Unlesbare oder verdeckte Schilder, verwirrende Fahrbahnmarkierungen oder zu viele Verkehrszeichen auf einem Fleck sorgen, aus Sicht des ADAC, für Verunsicherung, Fehler bei vielen Autofahrern und folglich zu Unfällen im Straßenverkehr. (Vivian Werg)