Bäckermeister testen Backwaren bei Aldi, Lidl und Rewe: Deutliches Urteil - Ein Markt würde „durchfallen“

Aldi überzeugt bei Brötchen

Brot gibt es bei vielen Discountern, nur wo gibt es das beste? Zwei Bäckermeister schauten ganz genau auf die Produkte von Lidl, Rewe und Aldi.

Kassel - Bei welchem Discounter gibt es das beste Brot? Diesen Vergleich hat jüngst der SWR gewagt. Zwei Bäckermeister gingen dem Medium hierbei zur Hand, um die Backwaren mit Expertenblick zu prüfen. Doch überzeugen konnte in dem Test nur einer der drei Märkte.

Bäckermeister: Lidl würde mit Brötchen durch die Lehrlingsprüfung fallen

Die Bäckermeister bewerteten hierbei die Brötchen, Brezen, Krusten- und ein Mehrkornbrot, ohne zu wissen, von wem die Backwaren stammten. Bei den herkömmlichen Brötchen fiel einer der drei Märkte komplett durch, nämlich Lidl. Die Garzeit sei nicht erreicht gewesen, zudem sollen die Brötchen vorgebacken gewesen sein. Bäckermeister Manfred Stiefel kommt zu einem knallharten Urteil: Bei einer Prüfung würde ein Bäckerlehrling mit dieser Leistung „durchfallen.“

Lidl sieht das anders: „In unseren über 3.250 Lidl-Filialen backen wir täglich mehrmals frisch. Unsere Backwaren, wie zum Beispiel Brot und Brötchen, werden als Teiglinge oder schonend vorgebackene Rohlinge tiefgekühlt in die Filialen geliefert“, heißt es vom Discounter. Am besten schneidet bei den Brötchen Aldi ab, die Exemplare aus einem Rewe werden mittelmäßig bewertet.

Lidl überzeugt beim Brezen- und Krustenbrotvergleich

Krustenbrot scheint dafür viel eher die Disziplin der Lidl-Bäcker zu sein, denn diese gewinnt der Markt. Die Ware aus einer Lidl-Filiale ist knackig, sieht gut aus und schmeckt. Aldi dagegen landet hier auf dem letzten Platz. Ein ähnliches Ergebnis liefert der Mehrkornbrot-Vergleich. Lidl steht ganz oben, dann folgt Rewe, dann Aldi.

Rewe kann sich immerhin beim Mehrkornbrot den ersten Platz sichern. Insgesamt gewinnt also Lidl in zwei von vier Kategorien, also gibt es keinen klaren Sieger. Es kommt wohl drauf an, was man kauft. Für Brötchen lohnt sich, geht es nach den Experten, der Gang zu Aldi, Mehrkornbrotliebhaber sind bei Rewe gut aufgehoben, während Brezen- und Krustenbrotfans am besten zu Lidl gehen sollten.

Der Verkauf von halben Broten könnte in Rheinland-Pfalz bald der Vergangenheit angehören. Ein umstrittenes Vorgehen der Behörden sorgt für Aufsehen und Ärger. Der Preis von Weihnachtsgebäck könnte in diesem Jahr indes explodieren. (cgsc)

