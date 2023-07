„Möglicherweise krebserregender“ Süßstoff: Cola, Mentos und weitere Lebensmittel sind betroffen

Von: Felina Wellner

Teilen

Der Süßstoff Aspartam ist laut der WHO „möglicherweise krebserregend“. Tausende Produkte wie Cola light, zuckerfreies Kaugummi und mehr enthalten den Inhaltsstoff.

Genf – Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Süßstoff Aspartam als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Greifen Sie bei Getränken von Coca-Cola, Kaubonbons wie Mentos und anderen Lebensmitteln gerne auf Varianten ohne Zucker zurück? Dann ist es ratsam, einen Blick auf die Zutatenliste werfen.

„Wir raten Unternehmen nicht dazu, ihre Produkte zurückzurufen, und wir raten Verbrauchern auch nicht, den Konsum komplett einzustellen“, ordnet Francesco Branca, Direktor für Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit bei der WHO die Einstufung ein. „Wir raten nur zu etwas Mäßigung“. Die erlaubte Tagesdosis bleibe gleich.

Krebsforschungsagentur stuft Aspartam als „möglicherweise krebserregend“ ein: Wo ist der Süßstoff drin?

Aus der am Freitag (14. Juli) veröffentlichten WHO-Meldung geht hervor, dass zwar bei einer dosierten Aspartam-Zufuhr von bis zu 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht keine große Gefahr ausgeht. Dennoch gibt es laut der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) Hinweise auf die Krebsgefahr für Menschen, insbesondere für eine Form von Leberkrebs. Nach Durchsicht verfügbarer wissenschaftlichen Literatur hat die Krebsforschungsagentur Aspartam zunächst als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Aufgrund von mangelnder Beweislast. Die Ergebnisse müssen „durch mehr und bessere Studien untersucht werden“, so WHO-Direktor Branca.

Sind Light-Getränke gesünder? WHO warnt vor möglichem krebserregendem Süßstoff. (Symbolfoto) © Imago

Die Möglichkeit einer erhöhten Krebsgefahr sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Denn: Laut Francesco Branca ist Krebs die weltweit häufigste Todesursache. In Deutschland sterben dem Statistischen Bundesamt zufolge jährlich Hunderttausende an der Volkskrankheit. Die Wissenschaft arbeite ständig daran, „die möglichen auslösenden oder begünstigenden Faktoren von Krebs zu bewerten“, so Branca. Mit Blick auf den womöglich krebserregendem Süßstoff rät er zur Vorsicht: Anstelle zwischen Cola light und Cola mit Zucker zu schwanken, solle man lieber zum Wasser greifen.

Wir sollten ganz allgemein den Verzehr von gesüßten Lebensmitteln einschränken.

Laut WHO-Direktor: „Das Risiko für Kinder könnte höher sein“

In einer Pressekonferenz vom 14. Juli ordnet Branca die aktuelle Datenlage weiter ein und stellt heraus: „Das Risiko für Kinder könnte höher sein.“ Noch gebe es keine lebenslangen Untersuchungen, aber es sei anzunehmen, dass es gesundheitliche Auswirkungen hat, wenn schon im frühen Alter mit dem Konsum von Cola Light und anderen süßstoffhaltigen Lebensmitteln begonnen und sich dem Süßstoff somit über einen langen Zeitraum ausgesetzt wird.

WHO warnt vor dem Süßstoff Aspartam: In welchen Lebensmitteln er enthalten ist

Der Süßstoff Aspartam ist laut der AFP in tausenden Produkten enthalten. In diesen Lebensmitteln ist er oft Teil der Zutatenliste:

Erfrischungsgetränke: z.B. Cola zero, Cola light, zuckerfreie Sorten von Fritz-Kola, deit-Limonaden

Süßigkeiten, Bonbons und Kaugummis: Zuckerfreie Varianten von z.B. Mentos, Airwaves

Teilweise enthalten: unter anderem in Marmelade, Fertiggerichten, Instant-Kaffee, Zahnpasta, Jogurt

Mehr als 600 Arzneimittel sind mit Aspartam gesüßt

Und wie sieht es mit dem aktuellen „Chunky Flavour“-Trend aus? Eine positive Nachricht für Fans des kalorienarmen Geschmackspulvers: Aspartam ist darin nicht enthalten. Es muss aber beachtet werden, dass auch der Verzehr anderer Süßstoffe Folgen haben können. Dazu gehören mögliche negative Auswirkungen auf den Darm und Diabetes.

Steht Xylit ebenfalls unter dem Verdacht, krebserregend zu sein?

Wie gefährlich Süßstoffe wirklich sind, steht schon lange im Zentrum wissenschaftlicher Untersuchungen. Hierbei ist hervorzuheben, dass Aspartam und andere künstlichen Süßstoffe von natürlichen Zuckeraustauschstoffen wie Xylit zu unterscheiden sind. Die Einstufung von Aspartam hat demnach keinen Einfluss auf die Einstufung von Xylit. Zwar können laut der AOK auch Xylit und Co. Blähungen, Durchfall und Bauchschmerzen verursachen, gelten allgemein jedoch als gesundheitlich unbedenklich. Im Gegensatz zu künstlichen Süßstoffen werden für Zuckeraustauschstoffe daher keine Höchstmengen für den täglichen Verzehr vorgegeben. (Felina Wellner/AFP)