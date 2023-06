Inflationsprämie und Gehalts-Erhöhung: Welche Entgeltgruppe TVöD Ihnen zusteht

Von: Kai Hartwig

Teilen

Dank des TVöD bekommen viele Beschäftigte mehr Geld. Entscheidend für die Höhe des Betrags ist dabei auch die Entgeltgruppe. © Philipp Schulze/dpa

Der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) bringt Beschäftigten mehr Geld ein. Doch die Beträge fallen unterschiedlich aus – entscheidend ist die Entgeltgruppe.

Frankfurt – Über Monate lieferten sich die Verhandlungsparteien ein zähes Ringen. Am Ende legten die Gewerkschaften, der Bund und die Kommunen ihren Tarifstreit bei. Und einigten sich auf den Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD).

Inflationsprämie und satte Gehalts-Erhöhung: Welche Entgeltgruppe TVöD steht mir zu?

Zunächst wird den Beschäftigten ein Inflationsausgleich ausgezahlt. „Dabei handelt es sich um steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen in Höhe von insgesamt 3.000 Euro“, heißt es dazu auf der Homepage des Bundesinnenministeriums: „Beschäftigte erhalten hierbei zunächst einmalig 1.240 Euro mit dem Juni-Entgelt ausgezahlt, dann ab Juli bis Februar 2024 monatlich 220 Euro (achtmal 220 Euro).“ Addiert man die Einmalzahlung (1.240 Euro) und die achtmonatige Zahlung (1.760 Euro), stehen insgesamt 3.000 Euro zu buche. Auch Erzieherinnen und Erzieher profitieren davon.

Während der Inflationsausgleich bei allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst identisch ausfällt, werden die im TVöD festgelegten Gehaltserhöhungen unterschiedlich hoch sein. Dabei kommt es darauf an, in welcher Entgeltgruppe sich eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer befindet.

Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD): Was ist eine Entgeltgruppe?

Beschäftigte werden je nach ihrer Ausbildung, Qualifikation, ihrem Berufsbild und ihrer beruflichen Erfahrung einer Entgeltgruppe zugeordnet. Innerhalb eines mehrstufigen Systems werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anhand dieser Faktoren einer Entgeltgruppe zugeordnet.

Entgeltgruppe TVöD E1 - E4 Einfache Tätigkeiten, Angelernte und Ungelernte E5 - E8 Mindestens 2- oder 3-jährige Ausbildung\t E9 - E12 Bachelor- oder Fachhochschulabschluss\t E13 - E15 Wissenschaftliches Hochschulstudium, Masterabschluss\t Quelle: oeffentlichen-dienst.de

Die Faktoren Berufserfahrung und Qualifikation spielen bei der Einstufung eines Beschäftigten eine besonders große Rolle. So wird beispielsweise ein Mitarbeiter, der unmittelbar nach seiner Ausbildung zum Erzieher in das Berufsleben einsteigt, niedriger eingestuft, als eine Erzieherin, die über jahrzehntelange Berufserfahrung verfügt. Und auch die Art der ausgeübten Tätigkeit entscheidet über die Einstufung: Wenn eine Person als Pförtnerin oder Pförtner arbeitet, obwohl sie oder er ein Master-Studium erfolgreich abgeschlossen hat, erfolgt dennoch die Einstufung in eine niedrige Entgeltgruppe. Dagegen kann ein Schulabbrecher, der einer gehobenen Tätigkeit nachgeht, welche beispielsweise zu Entgeltgruppe E13 gehört, eine Gruppe unterhalb dieser eingeordnet werden, da die „Voraussetzungen in der Person“ nicht erfüllt wurden.

TVöD-Entgeltgruppe: Aufstieg in höhere Gruppe möglich

Dabei kann man sich innerhalb des Stufensystems der Entgeltgruppen verbessern. Dafür muss man innerhalb einer Entgeltstufe über einen festgelegten Zeitraum gearbeitet haben. Je nach Entgeltstufe dauert es unterschiedlich lang, bis man das Zeitfenster zum Aufstieg in die nächsthöhere Stufe erreicht hat. Zwar ist die Stufenlaufzeit vertraglich festgelegt. „Es kann jedoch eine Höhergruppierung bei kürzerer Stufenlaufzeit vollzogen werden“, erklärt das Portal oeffentlichen-dienst.de.

Wird man in Entgeltgruppe E1 eingestuft, beginnt diese bereits bei Stufe 2:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 - bei Einstellung nach 4 Jahren in Stufe 2 nach 4 Jahren in Stufe 3 nach 4 Jahren in Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 5

Die entsprechenden Zeitfenster der einzelnen Stufen sind dagegen in den Entgeltgruppen E 2 bis E 15 teils deutlich kürzer:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 bei Einstellung\t nach 1 Jahr in Stufe 1\t nach 2 Jahren in Stufe 2\t nach 3 Jahren in Stufe 3 nach 4 Jahren in Stufe 4 nach 5 J. in Stufe 5

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen dabei nicht zwingend bei der untersten Stufe 1 starten. Kann man eine Berufserfahrung vorweisen, ist je nach Qualifikation des oder der Beschäftigten eine Einstellung in den Stufen 2 oder 3 möglich.

Untere Entgeltgruppen bekommen prozentual höhere Entgelterhöhung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst werden ab 1. März 2024 mehr Gehalt bekommen. Durch die erzielte Tarifeinigung von Gewerkschaften, Bund und Kommunen wurde ein Sockelbetrag von 200 Euro festgelegt, um welchen das jeweilige Gehalt der Entgelttabelle ansteigt. „Auf diesen erhöhten Betrag erfolgt nochmals eine Entgeltsteigerung von 5,5 Prozent“, heißt es auf der ver.di-Homepage. Dabei erhalten „die oberen Entgeltgruppen prozentual mit 8 bis 9 Prozent eine niedrigere Entgelterhöhung als die unteren Entgeltgruppen mit 12 bis 16 Prozent“, rechnet die zweitgrößte deutsche Gewerkschaft vor.

Zwar ist aufgrund des höheren Basisbetrags der oberen Entgeltgruppen auch der zu buche stehende Eurobetrag höher als bei den unteren Entgeltgruppen. Dennoch winkt allen Beschäftigten beim Bruttogehalt mindestens 340 Euro mehr.