Bäckereien verkaufen keine halben Brote mehr: Amt verhängt hohe Strafen

Von: Anna-Lena Kiegerl

Eigentlich soll man keine halben Sachen machen. Beim Brot sieht das jedoch anders aus. Doch jetzt drohen hohe Bußgelder für Bäckereibetriebe. Ist das das Ende des halben Brotes?

Mainz – Das Wegwerfen von Lebensmitteln ist in Deutschland keine Seltenheit. Umso wichtiger ist es, dass man über den eigenen Verbrauch Bescheid weiß und die richtige Menge an Lebensmitteln kauft. So kann verhindert werden, dass noch mehr Essen im Müll landet. Aber auch Maßnahmen wie Foodsharing oder ein Kühlschrank zum Lebensmittel tauschen, können der Verschwendung Einhalt bieten.

Doch das Vorgehen dieser Behörde ist dem Verhindern von Lebensmittelverschwendung wohl eher kontraproduktiv. Denn das Landesamt für Mess- und Eichwesen Rheinland-Pfalz verhängt nun hohe Strafen für das Teilen von Broten. Vor allem alleinstehende Menschen entscheiden sich oft für ein halbes Brot anstatt einem ganzen. Doch damit ist jetzt wohl Schluss.

Keine halben Brote mehr: Maßnahme sorgt bei Kunden für Ärger

Denn wie die Rheinpfalz am Sonntag berichtete, hätten Bäckereifilialen in dem Bundesland seit etwa einer Woche keine halben Brote mehr verkauft, was für Ärger bei den Kunden gesorgt habe. Grund dafür sei das deutsche Eichgesetz. Demnach müsse Brot gewogen werden, bevor es verkauft wird. Ausgenommen davon sind Produkte unter 250 Gramm, wie zum Beispiel Brötchen.

Der Verkauf von halben Broten ist nun Grund für hohe Strafen.

Wird ein Brot nun also halb gekauft und im Anschluss nicht mehr gewogen, sei dies ein Verstoß gegen das Gesetz. Wie das Landesamt für Mess- und Eichwesen gegenüber der Zeitung bestätigte, habe die Behörde verdeckte Käufe von halben Broten gemacht. Konsequenz für die Bäckereien, welche das Brot nach dem Durchschneiden nicht mehr gewogen hätten, seien Bußgelder in dreistelliger Höhe gewesen.

Martin Brandl von der CDU ärgert sich über die Maßnahme des Landesamtes zum Verkauf halber Brote

Martin Brandl, Abgeordneter der CDU im Rheinland-Pfälzischen Landtag, ärgert sich über das Vorgehen der Behörde. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten sagte er: „Seit jeher kann ich in einer Bäckerei ein halbes Brot zum halben Preis kaufen, noch nie habe ich die Sorge erlebt, jemand könnte am Ende eine Scheibe zu viel oder zu wenig bekommen haben.“ Das Landesamt solle schnellstmöglich wieder seinen Kernaufgaben nachgehen, statt das Bäckerhandwerk zu schikanieren und die Bevölkerung zu verärgern, so Brandl. „Das ist genau so ein Irrsinn, der die Menschen daran zweifeln lässt, ob sich Politik und Verwaltung um die tatsächlichen Probleme der Bürgerinnen und Bürger kümmern“, stellt der Politiker klar.

Halbe Brote werden nicht mehr verkauft: „Muss die Rentnerin halt hartes Brot essen.“

Und auch auf Twitter wird kein gutes Haar an der Maßnahme der Behörde gelassen. Die Nutzer des sozialen Netzwerks ärgern sich über das Vorgehen. So schreibt eine Userin: „In Rheinland-Pfalz werden Bäcker bestraft, die halbe Brote verkaufen. Muss die Rentnerin halt hartes Brot essen, nach mehreren Tagen.“ Und auch eine andere ärgert sich darüber: „Behörden-Irrsinn in Rheinland-Pfalz. Amt bestraft Bäcker für Verkauf von halben Broten. Und weiter geht der Wahnsinn in #Deutschland. Dann kaufe ich mir halt ein ganzes Brot und schmeiße die andere Hälfte weg. Besser?“

Auf Information des Landesamtes gegenüber der Rheinpfalz am Sonntag, werde dieses Thema nun aber nochmal geprüft. Am Montag, dem 31. Juli, solle die Maßnahme intern noch einmal diskutiert werden. Eine Möglichkeit für Verbraucher, dieser neuen Entwicklung zu entgehen, ist das eigene Backen von Brot. Damit können auch die immer weiter steigenden Preise für das Gebäck umgangen werden.