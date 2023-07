Alte Bananen auf keinen Fall wegwerfen – Wozu sie im Haushalt noch von Nutzen sind

Von: Lena Zschirpe

Vermeintliche Reste im Haushalt kann man oft noch vor dem Müll retten. Auch alte Bananen sollte man nicht wegwerfen – sie sind ein tolles Hausmittel.

Dortmund – Gerade im Sommer werden Bananen schneller braun. Mit der Farbe verändert sich teilweise auch der Geschmack und die Konsistenz der Früchte. Doch das ist noch kein Grund, sie wegzuwerfen. Wer sehr braune und damit süße Bananen nicht pur essen mag, hat andere Möglichkeiten, sie weiterzuverwenden.

Auf keinen Fall wegwerfen: Alte und braune Bananen im Haushalt einsetzen

Die offensichtlichste haben viele Verbraucher:innen wahrscheinlich schon ausprobiert: Wenn die Bananen älter und damit besonders süß sind, eignen sie sich hervorragend für selbstgemachte Smoothies, Bananenmilch oder auch Bananenbrot.

Generell eignet sich die deutliche Süße in alten Bananen perfekt zum Backen. So empfiehlt Utopia die braunen Früchte etwa auch für Schokomuffins oder Bananen-Pancakes. Für ein Rezept ohne Ei muss man demnach lediglich folgende Zutaten zu einem Teig verrühren und sie anschließend in einer Pfanne mit etwas Öl portionieren und braten:

Zwei Bananen

Eine Tasse (Vollkorn-)Mehl

Ein Teelöffel (TL) Backpulver

Optional: Ein TL Zimt

Alte Bananen sind ein echtes Wundermittel – besser auf keinen Fall wegwerfen

Richtig nützlich können die alten Bananen auch noch im Garten werden. Denn die Schalen von braunen Bananen eignen sich besonders gut als Dünger. Aber Vorsicht: Wie das Gartenjournal warnt, sollten nur Bananenschalen von Bio-Obst verwendet werden. Denn konventionelle Bananen werden mit Fungiziden behandelt und eignen sich daher nicht als Dünger.

Grundsätzlichen stecken Bananen aber voller wichtiger Nährstoffe für Pflanzen, genau wie Eierschalen oder Kaffeesatz. Darunter Kalzium, Zink, Eisen, Magnesium und Vitamine.

Die Anwendung dieses Wundermittels ist dabei ganz einfach. Die Bananenschalen können einfach als klein geschnittene Stücke in den Wurzelbereich der Pflanzen eingearbeitet werden. Dabei ist es egal, ob die Schalen noch frisch sind oder vorher getrocknet wurden. Nach Recherchen von RUHR24 spricht nichts dagegen, hier auch die Stücke der Banane selbst zu verwenden.

Sehr reife Bananen sind im Garten richtig nützlich. © Kantaruk Agnieszka/Imago

Flüssigdünger aus alten Bananen herstellen: Obst enthält wichtige Nährstoffe

Wer sich etwas mehr Arbeit machen will, kann die sehr reifen Bananen und ihre Schalen in flüssigen Dünger verarbeiten. Wichtig: Leider ist das keine Methode, um die Nährstoffe für lange Zeit einzufangen. Denn der flüssige Dünger sollte immer frisch angesetzt und zügig verbraucht werden, weil er schnell schimmelt.

So funktioniert die Methode:

Frische Schalen oder Bananen in kleine Stückes schneiden.

Die Bananenstücke in Wasser aufkochen. Pro 100 Gramm Fruchtfleisch sind etwa ein Liter Wasser nötig.

Den Sud über Nacht ziehen lassen und anschließend die festen Bestandteile herausfiltern.

Den Sud nochmal mit Verhältnis 1:5 mit Wasser vermischen und dann Pflanzen damit gießen.

Vor allem blühende Pflanzen profitieren von den Nährstoffen der Banane. Das sind etwa Rosen, Fuchsien oder Geranien. Aber auch Tomaten und Gurken können mit Banane gedüngt werden.