Fahrten mit der DB werden zum Debakel – Reisende berichten im WDR von ihren Erfahrungen

Von: Eileen Kelpe

Wer mit Kinderwagen, Hund oder Rollstuhl mit der Deutschen Bahn reist, trifft auf Schwierigkeiten. Reisende berichten im WDR von ihren Erfahrungen.

München – Mit dem Zug in den Urlaub fahren? Wer auf Nachhaltigkeit achtet, nimmt lieber die Bahn statt das Auto. Und für den Urlaub am Meer, in den Bergen oder in der Stadt bietet sich eine gemütliche Zugfahrt als entspannte Alternative an. Doch für viele Reisende entpuppt sich selbst eine Bahnreise oft als Stress, auch wenn man die Verspätungen bei Seite lässt. Denn auch der Ticketkauf läuft nicht immer ganz reibungslos, besonders wenn Kinder dazu kommen oder man mit dem Rollstuhl unterwegs ist. In der Sendung „Markt“ vom WDR erzählen Bahnreisende, von ihren Schwierigkeiten.

Eingeschränkte Barrierefreiheit bei der DB: Mit Rollstuhl klappt der Spontan-Urlaub mit der Bahn nicht

Besonders für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, ist es schwer entspannt mit der Bahn zu reisen. Wer im Rollstuhl reist, muss seine Fahrt vorher bei der Deutschen Bahn anmelden – bis spätestens 20 Uhr am Vortag der Reise. Laut WDR ist die Bahn allerdings gesetzlich dazu verpflichtet, auch Spontanfahrten anzubieten, was aber in der Realität nicht umgesetzt werde.

Ein Reisender mit Rollstuhl berichtet in der Sendung, dass er eine Rampe oder Lift braucht, um in den Zug zu gelangen. Dafür wird Servicepersonal benötigt. Doch als er bei einer Verspätung den Anschlusszug verpasste, bekam er laut eigener Aussage Probleme, weil er die Fahrt mit einem anderen Zug nicht vorher angemeldet hatte. Auch sei er schon mehrfach am Bahnhof zurückgelassen worden, weil kein DB-Personal beim Einstieg half.

Ticketkauf bei der Deutschen Bahn: Wenn der Hund mit in den Urlaub fährt

Auch für mitreisende Vierbeiner muss ein Ticket gekauft werden: Wenn der Hund oder andere Haustiere mit in der Bahn fahren, kommen auch diese nicht unbescholten durch die Ticketkontrolle. Dabei gilt die Regel: Kleinere Tiere und Assistenzhunde reisen kostenlos, aber größere Tiere brauchen ein Ticket. Ein Hund muss eine Fahrkarte haben, die die Hälfte des regulären Fahrpreises kostet.

Doch spontan funktioniert der Ticketkauf nicht: Für Hunde gibt es kein Online-Ticket. Bei Fahrrädern kann man ohne Problem online ein Ticket kaufen, doch bei Hunden wird dieses per Post versandt. Ein Nutzer berichtet gegenüber dem WDR, dass er Schwierigkeiten gehabt habe, Informationen vom Servicepersonal zu bekommen und auch die Automaten gestreikt hätten. Er habe schließlich selbst herausgefunden, dass es bei der neuen Version der Bahn-App eine Funktion gibt, den Hund dazuzubuchen.

DB-Reisen mit Kindern: Zu wenig Angebote von familienfreundlichen Bereichen im Zug

Für Kleinkinder und Babys hat die Bahn extra gestaltete Familienabteile, die auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Auch in der angrenzenden Toilette gibt es Platz und einen Wickeltisch. Doch ein Reisender berichtet dem WDR in der Reportage, dass es nur wenige solcher Plätze gebe – und die vorhandenen seien meist schon lange im Voraus ausgebucht.

Kleinkinder und Kinderwagen können jedoch kostenlos mitfahren und benötigen kein Extra-Ticket. Doch wenn man keinen Platz in einem geeigneten Abteil ergattert hat, ist es laut des Reisenden schwierig, den Kinderwagen oder größeres Gepäck zu verstauen. Der Urlaub mit der Bahn sollte auf jeden Fall rechtzeitig geplant und vorbereitet werden – damit die Reise auch mit Hund, Kind oder Rollstuhl gemütlich wird. (eike)