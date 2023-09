Bahn-Chaos in Deutschland: Das müssen Reisende wissen

Von: Christoph Gschoßmann

In München, Hamburg und Berlin kommt es zu massiven Verspätungen und Zugausfällen. Ein Unfall und ein Anschlag legen die Bahn dort lahm.

München - An drei zentralen Knotenpunkten des Bahnverkehrs herrscht kurz vor dem Wochenende Chaos. In München legte ein Bagger-Unfall den Hauptbahnhof lahm, in Hamburg gab es einen Anschlag, der für Zugausfälle in Richtung Berlin sorgte. Der Überblick für Reisende.

Bahn-Chaos zwischen Hamburg und Berlin: Vandalismus führt zu Zugausfällen

Nach dem Ausfall zahlreicher Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Berlin wegen Bränden an Kabelschächten sind am Hamburger Hauptbahnhof zahlreiche Reisende gestrandet. Bis 13.00 Uhr fielen nach Angaben eines Bahnsprechers elf Züge zwischen Hamburg und Berlin ganz aus. 19 Züge seien zum Teil und 35 Züge deutlich verspätet gewesen. Reisende würden gebeten, sich vor Fahrtantritt zu informieren.

Aus der Online-Fahrplanauskunft der DB ging hervor, dass etwa zwei Drittel der ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin aktuell ausfallen. Die Fernverkehrszüge werden teilweise über Uelzen umgeleitet oder fallen aus, wie es von der Bahn hieß. Als Alternative seien auch Fahrten mit Umstieg in Hannover möglich. „Dadurch verlängert sich jeweils die Fahrtzeit.“ Der Bahnverkehr dürfte laut dem Unternehmen noch bis Samstagmorgen gestört sein. Von den Schäden ebenfalls betroffen waren den DB-Angaben zufolge ICE- und IC-Züge zwischen Hamburg - Rostock - Stralsund (- Ostseebad Binz) - auch hier fielen Züge aus.

Vor dem Reisezentrum bildeten sich am Freitag lange Schlangen. „Die Bahn an sich ist nicht sehr pünktlich. Dass es Vandalismus ist, macht schon was aus“, sagte ein 67-jähriger Mann aus Hessen, der nach Fulda wollte. „Der nächste Zug scheint pünktlich zu sein, kann sich aber noch ändern.“ Es bildeten sich zahlreiche Menschengruppen, an den Gleisen und den Zugängen warteten die Menschen mit ihrem Gepäck. Wegen der Hitze sammelten sich viele Reisende im Schatten.



Die meisten waren noch ruhig und schauten frustriert auf ihre Handys. „Für Vandalismus hab ich gar kein Verständnis», sagte ein 60 Jahre alter Mann aus Süddeutschland, der nach Hause fahren wollte. „Ich sag so viel: Es ist Chaos pur.“ Für Vandalismus aus politischen Gründen zeigten die wenigsten Verständnis. „Züge sind doch gut für die Umwelt. Das verstehe ich nicht“, sagte ein Reisender.

Die Bahn muss seit Juni 2023 keine Entschädigung mehr zahlen, wenn die Verspätung auf einem dieser Gründe beruht: Außergewöhnliche Umstände (zum Beispiel extremes Wetter) Verschulden des Fahrgastes. Verhalten Dritter (zum Beispiel Sabotage oder wenn Personen die Gleise blockieren). Im Fall Hamburg bekommen Reisende also wohl ihr Geld nicht zurück, im Fall München (siehe unten wohl schon).

Bahnstrecken zwischen Hamburg und Berlin waren durch Vandalismus teilweise nicht befahrbar. © Gregor Fischer / dpa-Bildfunk

An drei Orten an Bahnstrecken hatten in der Nacht zu Freitag in Hamburg Kabelschächte gebrannt. Die Ermittler gehen von einem politischen Motiv aus. Auf der linken Plattform Indymedia ist inzwischen ein Bekennerschreiben aufgetaucht, das laut Polizei Bestandteil der Ermittlungen ist. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Brände wurden zwischen 2.30 Uhr und 3.40 Uhr entdeckt. „Wir verurteilen den Brandanschlag auf unsere Infrastruktur heute Nacht in Hamburg auf das Schärfste“, sagte Hans-Hilmar Rischke, Leiter Konzernsicherheit der Deutschen Bahn.



„Menschen, die mit uns reisen möchten - mit einem der klimafreundlichsten Verkehrsmittel - sind massiv von Zugausfällen und Verspätungen betroffen und erreichen ihre Ziele nicht.“ Man sei im engen Austausch mit den Sicherheitsbehörden und hoffe auf schnelle Fahndungserfolge.

„In der Nacht des 7. September haben wir in Hamburg Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur sabotiert“, heißt es in dem Bekennerschreiben auf der Plattform Indymedia. „Einige Liter Benzin in den Kabelschächten an den Schienen sollten zu möglichst langfristigen Ausfällen oder Einschränkungen beim Transport von zum Beispiel im Zuge neokolonialer Ausbeutung und erdzerstörendem Extraktivismus beschafften Rohstoffen führen.“ Allerdings bezieht sich das Schreiben vor allem auf den Güterverkehr. Bei der Tat sollte es demnach um Streckenabschnitte gehen, „die nicht für den Personenverkehr genutzt werden“.

Bahn-Chaos nach Bagger-Unfall in München: Betrieb läuft wieder weitgehend normal

Seit dem Donnerstag (7. September 2023) herrscht in und um München wegen einer Störung am Hauptbahnhof ein Bahn-Chaos. Durch eine beschädigte Oberleitung gegen 11.05 Uhr war nach Angaben der Bahn die komplette Oberleitungsanlage auf der wichtigsten Zufahrtsstrecke zum Hauptbahnhof beschädigt worden. Hunderte Verbindungen seien deshalb ausgefallen, sagte eine Bahnsprecherin am Freitag. „Allein auf der Münchner Stammstrecke fahren bis zu 30 Züge pro Richtung und Stunde, dazu kommen die Ausfälle im Nah- und Fernverkehr.“ Die Auswirkungen seien bundesweit zu spüren gewesen.

Gestrandet in der Bahnhofshalle warteten tausende Reisende, erreichten ihr Ziel nicht oder mussten sich nach Stunden in einen von wenigen Fernzügen drängen, die wieder abfuhren. Die noch funktionierenden Münchner Nahverkehrszüge wie U-Bahnen waren ebenso wie Straßenbahnen hoffnungslos überfüllt. Die Bahn hob die Zugbindung für Tickets auf, damit Fahrgäste ihre Fahrt auf einen späteren Zeitpunkt verschieben konnten. Am Abend lief der Zugverkehr wieder an, am Freitagmorgen fuhren dann auch die meisten Münchner S-Bahnen wieder ohne größere Probleme. Auf mehreren Linien war aber kein durchgängiger Zehn-Minuten-Takt während der Hauptverkehrszeiten möglich. Die Bahn entschuldigte sich „ausdrücklich für die Unannehmlichkeiten“.

Großer Andrang an der Trambahnhaltestelle. © Lennart Preiss/dpa

Die Bundespolizei ermittelt wegen der beschädigten Oberleitung gegen einen Baggerfahrer. Der 25-Jährige soll bei den Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke in der Landeshauptstadt mit dem Auslegearm den Fahrdraht abgerissen und damit den Zugverkehr zu dem Bahnknotenpunkt weitgehend lahmgelegt haben, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Der Vorwurf laute gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr. Zu möglichen Schadenersatzforderungen gegen die Baufirma wollte sich eine Bahn-Sprecherin am Freitag unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern. (cgsc mit dpa)