Zu groß, falsch bedruckt, nicht blau genug? Darauf kommt es bei Parkscheiben an, um kein Bußgeld zu riskieren

Bei der Verwendung einer Parkscheibe kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Sollte man zumindest meinen. Dieser Autofahrer ist sich da aber nicht so sicher.

München - Wer heute um das Bezahlen eines Parkscheins herumkommt, kann sich freuen, denn auch die Preise am Parkautomaten stiegen zuletzt vielerorts ganz schön in die Höhe. Eine häufig gesehene Alternative zu kostenpflichtigen Abstellplätzen ist die gute alte Parkscheibe. Schlank, blau, leicht in der Anwendung, eigentlich kann dabei nicht viel schiefgehen. Oder etwa doch?

Grundsätzlich ist die Anwendung nicht besonders herausfordernd. Man dreht die Scheibe so lange, bis der Pfeil auf die aktuelle Uhrzeit zeigt und legt sie hinter die Windschutzscheibe, damit eventuelle Kontrolleure die Parkdauer nachvollziehen können. Worüber sich wohl die wenigsten Gedanken machen dürften, ist die Legalität der Scheibe selbst. Denn Parkscheibe ist nicht gleich Parkscheibe. Das befürchtete auch ein Reddit-Nutzer und postete im Subreddit „/StVO“ ein Foto.

Parkscheibe darf nicht verwendet werden: „Wäre mir zu riskant“

Darauf zu sehen: Eine stinknormal aussehende Parkscheibe in blau. Darüber hat der Fotograf ein Lineal gelegt, auf dem zu sehen ist, dass die Scheibe 11,6 Zentimeter breit ist. Und da liegt auch schon der Hund begraben. Denn: „Sie hat die Normschrift DIN1451. Aber sie ist 11,6 mal 15 cm groß. Das sind 6 mm zu viel in der Breite. Ich wollte mal wissen, ob das schlimm ist und ob ich dafür ein Knöllchen bekommen kann, wenn ich sie auslege.“ Berechtigte Frage. Aber machen sechs Millimeter wirklich den Unterschied zwischen legalem Parken und Strafzettel?

Bei dieser Parkscheibe droht ein Bußgeld

„Ja“, vermuten die Kommentatoren unter dem Post. „Falsche Maße = illegal. In der Realität misst das niemand nach“, vermutet ein User. „Wenn das jemand nachmisst, will ich wissen, wie der in die Karre gekommen ist“, witzelt ein anderer. Lieber nichts riskieren, stimmt auch ein dritter Nutzer zu und schreibt: „Mir persönlich wäre es zu riskant, diese Parkscheibe zu verwenden.“ Allerdings sei es ja auch möglich, dass man sich einfach vermessen habe, fügt er noch hinzu.

Antworten auf die Frage, ob man die 11.6 Millimeter breite Scheibe verwenden darf, liefert der ADAC. Nicht nur die Farbe (Blau-Weiß) ist vorgeschrieben, auch die Größe. „Elf Zentimeter breit und 15 Zentimeter hoch. Andernfalls droht eine Strafe von 20 Euro“, heißt es auf dessen Website.

Besonders ärgerlich dürfte die Überschreitung dieser Regel für die Bewohner des bayerischen Ortes Germering gewesen sein. Denn hier verteilte die Stadt jahrelang tausende falsch bedruckte Parkscheiben an die Bevölkerung, bevor es jemandem auffiel.