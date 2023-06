„Ist dieses Jahr Fußball-EM oder WM?“ Insider klärt Rätsel um schwedischen Supermarkt auf

Ein schwedischer Supermarkt verkauft im Juni Flaggen und diverse Artikel in den Nationalfarben. Warum? Die Twitter-User spekulieren.

München - Der Inhalt des Supermarktregals ist vollkommen in zwei Farben getaucht: Gelb und Blau. Gelbe und blaue Luftballons, gelbe und blaue Luftschlangen, gelb-blaue Girlanden. Und, natürlich nicht zu vergessen: blaue Flaggen mit gelbem Kreuz. Und so überrascht es auch nicht, wo sich dieser Supermarkt befindet: in Schweden. Immer wieder berichten Kunden von kuriosen Funden in Supermärkten, so zum Beispiel von diesem Preisschild, das einen Lidl-Kunden zur Verzweiflung gebracht hat und einem ungewöhnlichen Eis, über das ein Supermarkt-Kunde Verwunderung äußerte.

Jede Menge Flaggen in schwedischem Supermarkt: die Twitter-Gemeinschaft rätselt

Die Twitter-User rätseln unter dem Beitrag, was es mit diesem Sortiment auf sich hat: „Ist dieses Jahr Fußball-EM oder WM?“, schreibt einer. „Sah auf den ersten Blick aus wie Fallout-Merch“, kommentiert ein anderer - in Anlehnung an das postapokalyptische Survival-Game aus den 90ern, in dem die Spielfiguren blau-gelbe Overalls tragen. Ein dritter vermutet: „Schwedischer Pride Month“- schließlich ist ja der Juni auch der Happy-Pride-Month.

Der Twitter-Nutzer, der das Foto veröffentlicht hat, klärt auf: „Nee, hängt, glaube ich, damit zusammen, dass die Abschlussklassen bald ihre Studienberechtigung erhalten und vielleicht auch mit Midsommar“.

Fußball-EM oder WM? Supermarkt Willys klärt auf

Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA bestätigt der Supermarkt die Erklärung des Twitter-Users. Doch nicht nur zu den genannten Gelegenheiten werden in Schweden Flaggen verkauft: „Wir hatten die Flaggen und Artikel wegen unseres Nationalfeiertags im Juni, sie können aber auch für Midsommar verkauft werden“. Der Nationalfeiertag oder auch Flaggentag wird im Schweden am 6. Juni begangen. Er geht zurück auf die Krönung Gustav Wasas im Jahr 1523 und die Auflösung der Union mit Dänemark. Midsommar wird immer an einem Samstag rund um den längsten Tag des Jahres gefeiert, dieses Jahr am 24. Juni. Midsommar ist ein großes Fest, bei dem Tänze um den Maibaum und Blumenkränze im Haar unbedingt dazugehören.

Außerdem bestätigt Willys eine weitere Aussage des Foto-Posters: „Mitte Juni gibt es außerdem viele Studenten und Schüler, die ihren Abschluss machen und ihre Sommerferien beginnen. Auch zu diesen Gelegenheiten werden solche Artikel verkauft.“

