Neues Apple-Update ist da: Was ändert sich ab sofort für iPhone-Besitzer?

Von: Anna-Lena Kiegerl

Teilen

Immer wieder bringt Apple kleinere Updates heraus, die neue Funktionen anbieten. Jetzt kam iOS 16.4 auf den Markt. Das sind die neuen Features des Updates.

Kassel – Apple bringt für seine iPhone-Kunden immer wieder neue Updates heraus. Neben den großen iOS-Updates gibt es dabei auch kleinere, die immer wieder neue Features bringen. Ein iPhone-Feature kennen Sie wahrscheinlich noch nicht. Jetzt gibt es wieder ein neues. Mit iOS 16.4 werden vor allem Fans von Emojis Freude haben.

Apple iOS 16.4 Update: 21 neue Emojis

Auf seiner Website stellt Apple die neuen Funktionen vor. Ganze 21 neue Emojis verstecken sich hinter der neuen Version. Darunter neue Herz-Farben, neue Tiere und andere Gegenstände. Diese sind über die Emoji-Tastatur verfügbar. Bisher konnten Websites von Safari per Schnellzugriff auf dem Startbildschirm abgelegt werden. Jetzt ist es auch möglich, Seiten von Drittanbietern, also zum Beispiel Google Chrome dort zu speichern. Außerdem können Web-Apps jetzt, wie normale Apps, Benachrichtigungen senden, wie hna.de berichtet.

Neue Apple iOS Version: Bessere Qualität bei Anrufen

Auch bei der ältesten Funktion von Mobilgeräten ändert sich jetzt etwas. Denn die Qualität von Anrufen wird verbessert, indem die Stimmisolation die Stimme hervorhebt und Hintergrundgeräusche ausblendet. Zudem werden doppelte Fotos und Videos in Zukunft auch in einer geteilten Foto-Mediathek erkannt und „Voice Over“ wird für Karten in der Wetter-App unterstützt.

Videos werden zukünftig abgedunkelt, wenn blendendes Licht oder Stroboskopeffekte erkannt werden. Außerdem werden verschiedene Probleme behoben, welche den Jugendschutz sowie Apple-Home Bereiche betreffen. Auf den neusten iPhone-Modellen, dem iPhone 14 und dem iPhone 14 Pro, wird die Unfallerkennung optimiert.

Mit Apple iOS 16.4 gibt es wieder neue Features für das iPhone. (Symbolbild) © Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Auch bei WhatsApp gibt es jetzt eine neue Funktion. Jedoch hat sie einen Haken.

So installiert man das Software-Update

Backup des Geräts mit iCloud oder dem Computer erstellen

Gerät an eine Stromquelle anschließen und es über WLAN mit dem Internet verbinden

„Einstellungen“ wählen, dann auf „Allgemein“ und auf „Softwareupdate“ tippen

Bei mehreren verfügbaren Optionen für das Softwareupdate, das gewünschte wählen

Auf „jetzt installieren“ beziehungsweise „Laden und installieren“ tippen

Den eigenen Code eingeben und auf „Jetzt Installieren“ tippen

Ist ihr iPhone zu langsam geworden? Dann reinigen Sie am besten den RAM-Speicher und geben Sie Ihrem Gerät die volle Power zurück.