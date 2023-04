Apotheken-Sterben: Vielen Patienten droht ein Medikamenten-Engpass

Von: Kilian Bäuml

Erstmals seit 40 Jahren gibt es in Deutschland unter 18.000 Apotheken und es werden immer weniger. Seit fast 15 Jahren sinken die Zahlen immer weiter und ein Ende ist bisher nicht in Sicht.

Frankfurt – Wenn man ein Medikament benötigt, bekommt man es in der Apotheke. Doch was, wenn genau die nicht mehr da sind? Seit Jahren sinkt die Zahl der Apotheken in Deutschland und ist mittlerweile. Inzwischen liegt sie bei unter 18.000 und damit auf dem niedrigsten Stand seit 40 Jahren. Ein Wert, der bereits im vergangenen Jahr vorhergesagt wurde. In Zukunft werden es wahrscheinlich sogar noch weniger – das könnte sich auf die Versorgung mit Medikamenten auswirken.

Die Zahl der Apotheken nimmt seit Jahren immer weiter ab

Allein in diesem Jahr stehen 17 Neueröffnungen, 146 Schließungen von Apotheken gegenüber. Damit sind es 129 Apotheken weniger in Deutschland als noch vor ein paar Monaten, wie aus Daten der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) hervorgeht. Weiter berichtet die Abda, dass in Deutschland auf 10.000 Personen nur 22 Apotheken kommen und sich Deutschland damit unter dem europäischen Durchschnitt befinde, dieser liege bei 32.

Immer weniger Apotheken – Auswirkungen auf die Versorgungsqualität

„Jede einzelne Apothekenschließung wirkt sich direkt auf die Versorgungsqualität der Patienten aus“, sagte der Vize-Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes, Hans-Peter Hubmann. Mit Blick auf die stetig sinkende Zahl der Apotheken komme die Frage auf, wie lange eine hochwertige Versorgung unter den jetzigen Bedingungen flächendeckend aufrechtzuerhalten sei.

Fehlende Umsätze sind nicht der Grund für die Schließungen, auch die Konkurrenz von Online-Apotheken hält sich bislang in Grenzen. Der Anteil der Versandapotheken liegt bei frei verkäuflichen Medikamenten bei rund 16 Prozent. Der Umsatz pro Filiale konnte sich in den vergangenen Jahren sogar pro Filiale steigern, berichtet die Tagesschau. Zu Schaffen mache den Betreibenden von Apotheken vor allem der Mangel an Fachkräften. Viele Apotheken schließen, weil keine Nachfolgenden für die Geschäfte gefunden werden. Hinzu kommt der demografischen Wandel, die schleppende Digitalisierung und bürokratische Belastungen erschwert.

Apotheken werden immer weniger – Medikamentenpauschale seit zehn Jahren nicht erhöht

Zudem treiben knappe Arzneien und Lieferengpässen die Apotheken herum. Auch die wirtschaftliche Situation setzt den Apotheken zu, der Abda fordert deshalb eine Honoraranhebung. Bisher erhalten Apotheker:innen eine Pauschale von 8,35 Euro pro rezeptpflichtigem Medikament und müsse auf 12 Euro angehoben werden. Die Pauschale müsse den Kostenentwicklungen angepasst werden. Trotz Inflation wurde sie seit zehn Jahren nicht erhöht. (kiba/dpa)