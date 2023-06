Krankenkassenvergleich 2023: Hier gibts die besten Preise und Leistungen

Inflation und Krieg wirken sich auf die Lebenshaltungskosten aus – und auf die Krankenkassenbeiträge. AOK, DAK, Barmer und Co.: Welches Preis-Leistungs-Verhältnis ist am besten?

Frankfurt – Die Inflationswelle, die uns in das Jahr 2023 begleitet hat, ließ jegliche Preise in die Höhe schellen. Während sich mit sinkender Inflation Lebensmittelpreise allmählich einpendeln, sind regelmäßige Zahlvorgänge weniger dynamisch anpassbar. Unter anderem wurden Mitgliedsbeiträge in Fitnessstudios und Mietzahlungen teurer. Doch wie sieht es eigentlich mit den Krankenkassenbeiträgen aus? Wir blicken auf die Preise und Leistungen beliebter Krankenkassen à la AOK, DAK, Barmer und Co.

Mit Blick auf den festgeschriebenen Beitragssatz gibt es zunächst gute Nachrichten: Mit 14,06 Prozent hat sich dieser im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Aufgrund des Zusatzbeitrages, den Krankenkassen selbst festlegen können, lohnt sich ein genauerer Blick auf die Preise und deren Änderungen im Vorjahres-Vergleich. Aber auch weitere Faktoren dürfen nicht unberücksichtigt bleiben: Überzeugt das Preis-Leistung-Verhältnis oder sollen Sie einen Wechsel der Krankenkasse in Erwägung ziehen?

Beitragssätze für Krankenkassen Der Beitragssatz für Krankenkassen setzt sich aus einem festgeschriebenen allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung und einem individuellen Zusatzbeitrag zusammen. Die sich daraus ergebenden prozentualen Angaben zwischen 15,44 und 16,59 Prozent (in 2023) beziehen sich auf das eigene Einkommen.

Preisvergleich der zehn größten Krankenkassen: So sehr haben sich die Preise verändert

Zunächst stehen Preisänderungen im Fokus. Dabei werden die zehn Krankenkassen betrachtet, die laut krankenkassen.de deutschlandweit am meisten Mitglieder zählen: Techniker Krankenkasse (TK) mit 11.000 Mitgliedern bis AOK Nordwest mit 3.000 Mitgliedern. So sehr haben sich die Beiträge 2023 im Vergleich zum Vorjahr verändert:

Größten Krankenkassen Deutschlands Beitrag 2022 Beitrag 2023 1. Techniker Krankenkasse 15,08 Prozent 15,08 Prozent 2. Barmer 16,01 Prozent 16,01 Prozent 3. DAK Gesundheit 16,01 Prozent 16,03 Prozent 4. AOK Bayern 15,09 Prozent 16,18 Prozent 5. AOK Baden-Württemberg 15,09 Prozent 16,02 Prozent 6. AOK Plus 15,08 Prozent 16.01 Prozent 7. IKK classic 15,09 Prozent 16,02 Prozent 8. AOK Rheinland/Hamburg 16,02 Prozent 16,04 Prozent 9. AOK Niedersachen 15,06 Prozent 15,09 Prozent 10. AOK Nordwest 16,03 Prozent 16,49 Prozent

Nur die beiden größten Krankenkassen,TK und Barmer, haben ihre individuellen Zusatzbeträge nicht angehoben. Ansonsten liegen die Erhöhungen bei bis zu drei Prozentpunkten. Bei den AOK-Krankenkassen fällt auf: Die Beitragszahlungen variieren von Bundesland zu Bundesland. Laut Angaben von krankenkassen.de ist die Preisspanne der Krankenkassenbeitragssätze zwischen 15,44 und 16,59 Prozent in Nordrhein-Westfalen am höchsten. Spitzenwerte von 16,59 Prozent werden auch bei Krankenkassen in Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein erreicht.

Die günstigsten Krankenkassen 2023 in Hessen und anderswo

Auch wenn sich die exakten Preisspannen von Bundesland zu Bundesland etwas unterscheiden, können Verbraucher in jedem günstige Angebote finden. Zu den günstigsten Krankenkassen in Hessen gehören BKK Gildemeister Seidensticker und BKK Firmus mit einem Beitragssatz von jeweils 15,5 Prozent. Mit dem gleichen Beitragssatz sind diese Krankenkassen auch in anderen Bundesländern die günstigsten.

Zu BKK Gildemeister Seidensticker und BKK Firmus gibt es deutschlandweit nur wenige noch günstigere Alternativen: BKK Eurigio in Hamburg und Nordrhein-Westfalen mit einem Satz von 15,44 Prozent sowie BKK Pfaff in Rheinland-Pfalz mit 15,4 Prozent.

Top 4: Diese Krankenkassen bieten am meisten Leistung

Doch Vorsicht: Bei der Wahl Ihrer Krankenkasse des Vertrauens sollten Sie nicht nur den Preis, sondern auch die Leistungen im Blick behalten. Das Portal Finanztip hat 16 bundesweit agierende Krankenkassen anhand von 30 Kriterien genauer unter die Lupe genommen. Das sind die Sieger:

HKK: unterdurchschnittlicher Beitragspreis (15,58 %), umfangreiche Zusatzleistungen: z.B. Vorsorge, Impfungen und alternative Medizin, kostenfreie Zahnreinigung bei Partnerärzten TK: unterdurchschnittlicher Beitragspreis (15,8 %), dichtes Filialnetz, umfangreiches Serviceangebot im Vorjahres-Vergleich noch weiter ausgebaut, 40 Euro im Jahr Erstattung für die professionelle Zahnreinigung HEK: unterdurchschnittlicher Beitragspreis (15,9 %), Transparenz im Vorjahres-Vergleich verbessert, gute Leistungen für Schwangere und Kinder, 10 Euro im Jahr Erstattung für die professionelle Zahnreinigung Energie-BKK: vgl. hoher Beitragssatz (16,19 %), sehr gute Leistungen für Schwangere und Kinder sowie bei zusätzlichen Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung

Nicht berücksichtigt in dieser Finanztip-Erhebung wurden regionale Krankenkassen. Dazu zählen unter anderem die besonders günstigen BKK-Krankenkassen sowie IKKs und AOKs . Außerdem zu beachten: Aufgrund finanzieller Engpässe bahnen sich eine Reform der Krankenversicherung und veränderte Beitragssätze.