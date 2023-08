Mit 5 Sternen bewerten und Produkt gratis bekommen? NDR warnt vor Betrugsmasche

Von: Stefanie Lipfert

Gekaufte Bewertungen im Internet können den Online-Kauf vermiesen. Wie der dreiste Betrug funktioniert, deckt eine Verbrauchersendung auf.

Frankfurt – Die Versprechungen im Internet sind sehr verlockend: Kundinnen und Kunden sollen Produkte gratis erhalten, dafür müssen sie nur einen Mausklick „richtig“ setzen. Gefordert wird dafür eine 5-Sterne-Bewertungen im Internet. Bei den hohen Preisen durch die Inflation zu schön, um wahr zu sein oder reine Betrugsmasche? Der NDR hat bei der Sendung „Markt“ das Phänomen genau unter die Lupe genommen.

Fake-Bewertungen im Internet: NDR-Selbstversuch deckt Machenschaften auf

Die meisten Menschen scrollen durch Kundenbewertungen, bevor sie sich online für ein Produkt entscheiden. Produkte mit schlechter Bewertung wird wohl niemand kaufen. Bei vier oder fünf Sternen wohl eher, denn: gute Bewertungen sind ein absolutes Kaufargument und deswegen für Unternehmen viel Wert. Dass unter den Rezensionen auch gekaufte Sterne und Likes sind, ist längst ein offenes Geheimnis.

Der Deal „Gratisprodukt gegen Bewertung“ scheint für viele Käuferinnen und Käufer attraktiv. Für den NDR-Test wurde bei Amazon ein Solarspringbrunnen, eine Handy-Endoskopkamera und ein Nackenventilator bestellt.

Immer mehr Unternehmen werben damit, mit einer 5-Sterne-Bewertung das Produkt gratis zu erhalten. © FrankHoermann/Sven Simons/Imago

Gekaufte Bewertungen bei Amazon: Betrugs-Maschinerie in Chat-Gruppen

In dem Selbstversuch hat sich Markt-Reporterin Aline Braun als Fake-Testerin anwerben lassen. Sie bewertete die bestellten Produkte mit fünf Sternen, obwohl die Produkte nicht überzeugt haben. Rekrutiert wurde sie wie durch Versprechungen in Whatsapp- und Telegram-Gruppen sowie bei Facebook.

In Gruppen laufen Produkte ein, die bewertet werden sollen. Wenn die Produkte positiv bewertet werden, bekomme man das Geld zurück – manchmal gebe es dann eine Provision noch obendrauf, heißt es. In den dubiosen Gruppen geben Testende den Betreiberinnen und Betreibern Bescheid, nachdem ein Produkt bewertet wurde. In den Gruppen folgen Anweisungen, die Produkte sollen mit vier oder fünf Sätzen positiv bewertet werden. Die gefälschten Bewertungen wurden bei dem Selbstversuch von Amazon nicht als solche erkannt. Es stellt sich die Frage, ob Amazon die Bewertungen prüft. Dem Anschein nach nicht.

Die NDR-Redaktion konnte einen Fake-Bewerber ausfindig machen. Dieser beschreibt, dass die Masche mit den Bewertungen in Anbetracht seiner finanziellen Möglichkeiten als Student als gutes Investment erschienen. Mit der Zeit habe er aber sein Verhalten reflektiert: „Klar, es geht dann aufs Gewissen und dann denkt man darüber nach, muss ich das überhaupt machen?“

Fake-Rezensionen im Internet: Händler können zivilrechtlich belangt werden

Barbara Kastlunger, Professorin an der Digital Business University of Applied Sciences (DBU) erklärt, wie wertvoll die Bewertungen im Internet wirklich sind. „Kundenrezensionen haben einen sehr großen Einfluss darauf, wie Menschen Kaufentscheidungen treffen. Konsumentinnen und Konsumenten können ihre eigene Erfahrung kundtun und dadurch massiv das Image von Unternehmen und Produkten beeinflussen.“

David Slopek, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, erklärt in der NDR-Sendung „Markt“, ob sich Unternehmen mit erkauften Bewertungen rechtlich strafbar machen. Strafrechtlich verfolgbar seien solche Betrugsmaschen selten, allerdings könne zivilrechtlich gegen die Händler vorgegangen werden. „Der Händler, der mit gefakten Bewertungen wirbt, muss sich darauf einstellen, kostenpflichtig abgemahnt und im Zweifel vor Gericht gezogen zu werden.“

Fake-Bewertungen bei Amazon: Problematik ist Unternehmen bekannt

Die Markt-Reporterin bittet Amazon um eine Stellungnahme. „Amazon untersucht und meldet (...) regelmäßig missbräuchliche Gruppen, irreführende Influencerinnen und Influencer und andere böswillige Akteure“, heißt es in einer Stellungnahme von Amazon, die dem NDR vorliegt. Außerdem habe der Online-Händler 2022 proaktiv mehr als 200 Millionen mutmaßliche Fake-Bewertungen gestoppt. Das Problem sei Amazon bekannt, sagte ein Sprecher.

Einfache Tipps helfen, Fake Bewertungen im Internet zu erkennen. © Nicolas Armer/dpa

Amazon habe 23.000 missbräuchliche Social-Media Gruppen im Jahr 2022 gemeldet. Es scheint widersprüchlich: Wie kommt es zu den vielen Gruppen, wenn doch Amazon bestrebt ist, diese ausfindig zu machen und zu melden?

Betrug mit Rezensionen im Internet: Wie Käufer sich davor schützen können

Es kann laut dem Sprecher einige Zeit in Anspruch nehmen, bis Plattformen Fake-Bewertungen erkennen und diese gelöscht werden. Bis dahin sind die Käuferinnen und Käufer auf sich gestellt. Doch wie lassen sich gefälschte Rezensionen erkennen? Datenschutz.org empfiehlt, einen Blick auf die Anzahl der Bewertungen zu werfen. Gebe es eine Vielzahl von Bewertungen, obwohl es sich nur um ein kleines Unternehmen handelt, sei das ein Indiz für Fake-Bewertungen. Außerdem sind sie daran zu erkennen:

Merkwürdige Benutzernamen

Superlative und übertriebene Formulierungen

Viele Rechtschreibfehler und mangelnde Grammatik

Um eine Täuschung durch Fake-Bewertungen zu vermeiden, empfiehlt der Bußgeldkatalog, sich an Rezensionen zu „verifizierten Käufen“ zu orientieren. Vorsicht geboten ist auch bei der Urlaubsplanung: Aktuell häufen sich Betrugsangebote von Ferienhäusern.(sli)