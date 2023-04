Preise im Discounter ziehen an: Wurst und Schinken viel teurer

Von: Moritz Bletzinger

SB-Wurst vom Discounter wird immer teurer: Um durchschnittlich 24 Prozent hat der Einzelhandel die Preise im Jahr 2022 erhöht. © Imago/Martin Wagner

Discounter haben die Preise für Wurst und Schinken mehrfach enorm angezogen. Im Einkauf ist das Fleisch für die Konzerne aber gar nicht so teuer geworden.

Kassel – Warum sind Schinken und Wurst gerade so teuer? Bei Aldi, Penny, Kaufland und anderen Discountern kosten verpackte Fleischwaren immer mehr. An den Preisen im Einkauf liegt das aber nicht. Die Konzerne kassieren ab.

Das zeigt eine Studie der Managementberatung Ebner Stolz, die dem Handelsblatt vorliegt. Die Preise für Verbraucher schießen in die Höhe, obwohl die Discounter selbst gar nicht so viel mehr für die Produkte zahlen.

Wurst- und Schinkenhersteller erhöhen Preise seit März 2022 nicht – aber Supermärkte schlagen zu

In den letzten zwei Jahren ist verpackte Wurst um 24 Prozent teurer geworden, so der Bericht. Im März 2022 sprangen die Preise um eine zweistellige Prozentzahl, bis zum Jahresende zogen die Discounter durchschnittlich weitere viermal an.

Die Wurst- und Schinkenhersteller verzichteten derweil seit März auf erhebliche Preiserhöhungen. Die Mehreinnahmen wandern in die Tasche von Lidl, Netto und Co. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass der Schlachtpreis für Schweine seit März nicht mehr stark gestiegen ist.

Monat Schlachtpreis für Schweine Januar 1,27 Euro pro Kilo Februar 1,26 Euro pro Kilo März 1,90 Euro pro Kilo April 2,00 Euro pro Kilo Mai 1,85 Euro pro Kilo Juni 1,85 Euro pro Kilo Juli 1,90 Euro pro Kilo August 1,90 Euro pro Kilo September 2,09 Euro pro Kilo Oktober 2,05 Euro pro Kilo November 1,95 Euro pro Kilo Dezember 1,95 Euro pro Kilo

„Es gibt nur einen Gewinner der Preissprünge: den Lebensmitteleinzelhandel“, sagte Studienautor Klaus-Martin Fischer dem Handelsblatt. Er hatte Einblicke in die Geschäftsberichte von elf großen Wurstproduzenten. „Die Preissteigerungen des Handels liegen deutlich über denen der vorgelagerten Stufen in der Wertschöpfungskette – und zwar erheblich.“

Warum wird Fleisch im Supermarkt immer teurer? Konzerne geben Mehrkosten an Kunden weiter

Aldi Süd, Lidl und Kaufland wollen die Preisgestaltung nicht kommentieren. Eine Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo) legt eine Vermutung nahe. Der Einzelhandel hat die erhöhten Kosten durch die Energiekrise an die Kund:innen weitergegeben. Für Supermärkte ist nicht nur der Einkauf, sondern auch der laufende Betrieb teurer geworden, wie hna.de berichtet.

Immerhin rechnen die führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland jetzt mit dem Ende des Preistreibens. Die Händler hätten ihre Defizite ausgeglichen und Lieferengpässe, die seit Beginn des Ukraine-Konflikts entstanden sind, wurden geschlossen. „Sogar im Einzelhandel wollen mittlerweile weniger Unternehmen ihre Preise anheben. Allerdings sind die Preiserwartungen dort noch deutlich höher als in anderen Wirtschaftsbereichen“, heißt es von ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser zu der Preisstudie in einer Pressemitteilung. (moe)