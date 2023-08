Kurz vor Erscheinen des neuen iPhone: Akkus von aktuellen Geräten lassen nach

Von: Michelle Mantey

Im Herbst soll das neue iPhone 15 vorgestellt werden. Nun melden einige Nutzende des iPhone 14 eine verminderte Akkuleistung. Das schreibt der Apple-Support.

München – Der Konzern Apple verkündete kürzlich an neuen Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) zu arbeiten. Zuletzt haben sich die Gewinne erhöht, trotz des rückläufigen iPhone-Verkaufs. Bereits im Herbst 2023 soll daher das neue iPhone 15 vorgestellt werden. Doch nun berichten laut Techbook einige iPhone 14 Nutzende, dass die Akkukapazität bereits nach einem Jahr um zehn Prozent gesunken sei.

So postet der amerikanische YouTuber und Content-Creator Sam Kohl auf der Social-Media-Plattform „X“, ehemals „Twitter“, dass sein iPhone 14 Pro nach weniger als einem Jahr nur noch 90 Prozent der ursprünglichen 100 Prozent Akkukapazität aufweist. Kohl testet auf seinen Kanälen auf YouTube oder X Apple Produkte und informiert seine mehr als 400.000 Follower über die neusten Nachrichten des Konzerns. Mit dem Tweet über die Akkuleistung löst er jedoch eine große Diskussion aus.

Iphone-14-Nutzende beklagen sich über verminderte Akkukapazität

Über 2000 USer:innen haben den Tweet bereits kommentiert und posten Screenshots ihrer Akkukapazität. Einige stimmen Kohl zu und berichten, dass ihr iPhone 14 auch nur noch eine Kapazität von 90 Prozent habe. Andere teilen Bilder von 100 oder 99 Prozent Akkuleistung. Dies zeigt, dass nicht alle Nutzende betroffen sind. Laut Techbook ist ein Verlust von mehr als 10 Prozent ungewöhnlich. Deren Testergebnisse zeigen, dass selbst ein iPhone 12 oder 13 nach bis zu drei Jahren noch eine Kapazität von 89 bis 100 Prozent aufweist.

Iphone-User:innen können seit iOS 11.3 die Akkuleistung ihres Gerätes einsehen und so geht es:

In den „Einstellungen“

Auf „Batterie“ auswählen

Dann auf „Batteriezustand & Ladevorgang“ tippen

Es erscheint die „Maximale Kapazität“ in Prozentangaben

Quelle: Apple

Viele laden ihr Handy über Nacht, um mit möglichst viel Akku durch den Tag zu kommen. Voll aufgeladen werden aber offenbar einige Geräte auch dann nicht. Zuletzt klagten einige iPhone-14-Nutzer über verringerte Leistung. © Ok Shu/Imago

Auch der Apple-Support hat in der Zwischenzeit auf den Tweet von Sam Kohl reagiert und schreibt, dass Kund:innen sich bei Problemen mit dem Akku direkt an den Apple-Support wenden können. Grundsätzlich seien Akkus Verbrauchsmaterialien und es wird empfohlen, sie bei unter 80 Prozent auszutauschen. Apple bietet in bestimmten Fällen sogar einen kostenlosen Batterieaustausch an, beispielsweise beim Abschluss der Versicherungspolice „AppleCare+“. Hierfür sollten sich Kund:innen jedoch zunächst direkt bei Apple informieren, ob dieser Service für sie möglich ist.

Verminderte Akkulaufzeit kann verschiedene Gründe haben

Grundsätzlich verspricht Apple auch nach 400 bis 500 Ladezyklen immer noch eine Akku-Kapazität von 80 Prozent. Nach Angaben von Chip.de ist der Akku am schnellsten und häufigsten von Verschleißerscheinung betroffen. Das betrifft nicht nur Hersteller Apple. Auch andere Marken, wie Samsung oder Huawei, geben eine Haltbarkeitsdauer von zwei bis drei Jahren für die in Smartphones eingebauten Akkus an.

Grundsätzlich kann ein schneller Verlust der Akkuleistung auch an anderen Faktoren liegen. iPhone-Nutzende sollten das Gerät keiner extremen Hitze aussetzen, da diese dem Akku schaden kann. Zudem arbeiten die Akkus am besten zwischen 30 und 70 Prozent. Das bedeutet, dass das Handy nicht komplett leer sein oder zu 100 Prozent vollgeladen werden sollte. Wer gerne den Akku tauschen lassen möchte, kann dies grundsätzlich auch bei Reparaturdienste machen lassen.

Auch für Android-User:innen gibt es einige Änderungen hinsichtlich der Kontrolle der Akkulaufzeit. (mima)