Hausmittel hilft gegen Urinstein und Ablagerungen: So entfernen Sie die braunen Flecken in der Kloschüssel

Von: Helena Gries

Urinstein in der Toilette lässt sich nur schwer entfernen. Mit einfachen Hausmitteln können die braunen Ablagerungen jedoch leicht beseitigt werden.

Kassel – Putzen wird von den meisten Menschen als lästig empfunden und das Reinigen der Toilette zählt wohl zu den nervigsten Aufgaben im Haushalt. Denn hier lagern sich trotz regelmäßiger Reinigung früher oder später unschöne Kalkflecken und Urinstein an.

Laut Ökotest sind die braunen Flecken in der Toilette nicht nur unschön anzusehen, sie können auch ein Nährboden für Keime und Bakterien sein. Um Urinstein in der Toilette zu entfernen, muss jedoch nicht gleich zur teuren und aggressiven Reinigungsmitteln gegriffen werden. Einfache Hausmittel, die bestimmt viele Menschen bereits zu Hause haben, können die hartnäckigen Flecken im WC beseitigen.

Hausmittel gegen Urinstein: Das sind die bekannten Allzweckwaffen

Die folgenden Hausmittel sind den meisten wahrscheinlich schon im Kampf gegen Urinstein und Ablagerungen in der Toilette bekannt:

Essig

Backpulver und Cola

Zitronensäure

Essig gilt im Haushalt generell als Allzweckwaffe. So auch für Urinstein in der Toilette: Verbraucherinnen und Verbrauchen sollten hierfür mit Essigessenz getränktes Toilettenpapier auf die zu behandelnden Stellen in der Toilette legen und einwirken lassen, am besten über Nacht.

Zudem können drei bis vier Esslöffel Essigessenz in die Toilettenschüssel gegeben werden. Am nächsten Morgen sollte sich der Urinstein nach Angaben von Ökotest mit der Bürste entfernen lassen. Doch nicht nur Essig, auch Klarspüler kann bei unterschiedlichsten Dingen im Haushalt von großem Nutzen sein.

Urinstein in der Toilette: Geschirrspültabs und Gebissreiniger gegen braune Flecken

Alternativen zu Essig, Backpulver und Zitronensäure stellen Gebissreiniger und Geschirrspültabs dar. Um den Urinstein mit diesen Hausmitteln zu entfernen, sollten ein bis zwei Tabs Gebiss- oder Geschirrspülreiniger in die Toilette geworfen werden. Bei der Reaktion mit Wasser entsteht eine schaumige Flüssigkeit. Diese kann daraufhin mit der Toilettenbürste in der Toilettenschüssel verteilt werden.

Urinstein und Kalk führen zu unschönen Verschmutzungen in der Toilette. Mit einfachen Hausmitteln lassen sich die braunen Flecken beseitigen. (Symbolbild) © Imago

Auch dieses Hausmittel sollte über Nacht einwirken, bevor die Toilette gründlich gereinigt werden kann. Bereits bei den ersten Anzeichen von Urinstein sollte schnell gehandelt werden, denn je länger die Ablagerungen in der Toilette verbleiben, desto schwieriger lassen sie sich entfernen. (hg)