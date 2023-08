Mit dem Deutschlandticket in die Niederlande: Komme ich damit bis Enschede oder Venlo?

Von: Sven Schneider

Teilen

Das 49-Euro-Ticket kann in Ausnahmefällen auch in den Niederlanden genutzt werden. Auf einigen Strecken und Linien ist kein kostenpflichtiges Zusatzticket nötig.

Hamm - Wer einen kurzen Abstecher in die Niederlande machen möchte oder gar seinen Urlaub mit öffentlichen Verkehrsmitteln antreten möchte, kann mit dem Deutschlandticket durchaus Geld sparen. Zwar dauert die Fahrt oftmals etwas länger, zumal mit der 49 Euro teuren Fahrkarte lediglich der Regionalverkehr genutzt werden kann. Bis ins Nachbarland von Nordrhein-Westfalen kommt man dennoch auf einigen Linien.

Deutschlandticket in den Niederlanden: Komme ich damit bis Enschede oder Venlo?

Wer das sommerliche Wetter nutzen und einen Ausflug in die Niederlande plant, kann die Reise durchaus mit öffentlichen Verkehrsmitteln planen und dabei Geld sparen. Benötigt wird lediglich das 49 Euro Deutschlandticket – und einen guten Überblick über die Linien, die bis nach Holland genutzt werden dürfen, berichtet wa.de.

Denn wie auch bei der Nutzung des 49-Euro-Tickets nach Belgien und auch nach Frankreich gilt für die Reise in die Niederlande: Wer die richtigen Linien nutzt, benötigt hinter der Staatsgrenze kein kostenpflichtiges Zusatzticket:

RE 13: Hamm - Venlo

RE 19: Düsseldorf - Arnheim

RB 61: Osnabrück - Hengelo

SB 58: Emmerich - Nijmegen

Buslinie 29: Neukirchen - Venlo

Buslinie 60: Kleve - Millingen de Gelderse Poort

Buslinie 91: Emmerich - s-Heerenberg Molenpoort

Linie 24: Aachen - Kelmis

Linie 25: Stolberg - Vaals

Linie 27: Herzogenrath - Kerkrade Eurode Park

Linie 33: Fuchserde − Vaals

Linie 34: Diepenbenden - Kerkrade

Linie 44: Aachen – Kerkrade

Linie 64: Heinsberg - Posterholt Vlodropperweg

Linie 350: Aachen - Vaals Heuvel

Linie SB3: Geilenkirchen - Sittard

Deutschlandticket seit Mai 2023 aktiviert - Nutzer müssen Frist beachten

Die Diskussionen in der Politik um das Deutschlandticket dauerten lange an. Seit Mai 2023 ist der Nachfolger des vielgenutzten 9-Euro-Tickets im Handel erhältlich. Das 49-Euro-Ticket ist nur im Abo erhältlich, kann aber jederzeit gekündigt werden. Nutzer sollten jedoch die Frist beachten, die zum 10. jedes Monats ausläuft. Mit dem Deutschlandticket gelangen Reisende mit dem Regionalverkehr quer durch Deutschland und sogar, in Ausnahmefällen, bis über die Landesgrenzen hinaus.