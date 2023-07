Flughafen Frankfurt schafft es nicht unter Top 10 in deutschlandweitem Ranking

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Eine Auswertung hat es nun gezeigt: Der Flughafen Nürnberg zählt zu den drei beliebtesten Airports in der ganzen Bundesrepublik Deutschland.

Nürnberg - Der Flughafen Nürnberg zählt in Deutschland zu einem der kleineren Flughäfen. Doch dabei bedeutet klein nicht gleich schlecht. Denn der Airport der Frankenmetropole gehört neben dem Flughafen Münster-Osnabrück und Friedrichshafen zu den drei beliebtesten in der Bundesrepublik im Jahr 2023. Das ergab eine Analyse der Organisation für Fluggastrechte, Air Help.

Grundlage dieser Auswertung waren die Google-Bewertungen der Flughäfen, in Hinsicht auf die Beliebtheit unter den Passagieren. Nürnberg erreicht eine Punktzahl von 4,3 Sternen bei 5.201 Bewertungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Score allerdings um 0,1 Punkte gefallen. Das zeigt sich auch bei den anderen beiden Airports Münster und Friedrichshafen.

Ranking der beliebtesten Flughäfen Deutschlands: Nürnberg vorne mit dabei

Julián Navas, Rechtsexperte bei Air Help, weiß den Grund: „In diesem Jahr wurde bereits zu Beginn der Reisesaison der Flugverkehr beeinträchtigt. Ob Streiks, technische Probleme oder generell lange Wartezeiten an den Check-In-Stationen, die Reisenden haben viele Aspekte, um sich zu beschweren.“

Der Frankfurter Flughafen musste in einem Deutschland-Ranking eine Schlappe einstecken. © Jochen Tack/Imago

Beliebteste Flughäfen Deutschlands: Das Ergebnis in der Tabelle

Flughafen Durchschnittliche Bewertung Anzahl an Bewertungen Münster-Osnabrück 4,3 1.137 Friedrichshafen 4,3 724 Nürnberg 4,3 5.221 Leipzig-Halle 4,2 3.074 München 4,2 28.175 Paderborn-Lippstadt 4,2 1.068 Bremen 4 2.361 Dresden International 4 1.697 Stuttgart 4 10.113 Karlsruhe - Baden Baden 3,9 3.298 Frankfurt am Main 3,8 56.116 Memmingen 3,7 4.469 Weeze 3,7 2.483 Hamburg 3,6 14.789 Düsseldorf 3,6 27.198 Dortmund 3,6 7.468 Hannover 3,6 5.351 Köln-Bonn 3,5 12.981 Berlin-Brandenburg 3,2 24.893 Frankfurt-Hahn 3 4.766

Doch auch der Flughafen München im Erdinger Moos ist unter den Top 5 in Deutschland. Er erreicht einen Wert von 4,2 Sternen bei 28.175 Bewertungen. Damit liegt er sogar sechs Plätze weiter vorne als der größte deutsche Airport Frankfurt am Main. Der unbeliebteste Flughafen in Deutschland ist übrigens der ehemalige US-amerikanische Militärflughafen Frankfurt Hahn mit nur 3,0 Sternen. (ly)