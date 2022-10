Marco Reus: Karriere, Erfolge, Frau – Das wissen wir über den DFB-Star

Von: Andreas Apetz, Lucas Maier

Marco Reus im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. (Archivfoto) © Buzzi/Imago Images

Marco Reus ist Kapitän von Borussia Dortmund und Teil des DFB-Teams. Abseits des Platzes fiel er auf, da er jahrelang ohne Führerschein hinter dem Steuer saß.

Dortmund – Marco Reus spielt für Borussia Dortmund und ist fester Bestandteil des DFB-Teams. Seine Karriere wurde durch eine Reihe von Verletzungen gestört. Dennoch blickt er auf eine Reihe von Erfolgen zurück. Neben dem Platz nimmt Reus seine Fans auf Instagram mit und fiel bereits durch das Fahren ohne Führerschein negativ auf.

Marco Reus: Seine Aufstieg bei Borussia Mönchengladbach

Reus galt schon in seiner Jugend als großes Talent. Daher wechselte er früh zu Borussia Dortmund, wo er die Jugendmannschaft durchlief. Zur Saison 2005/2006 wechselte er zu Rot Weiss Ahlen. Mit dieser Mannschaft sammelte er weitere Erfahrungen und war 2008 am Aufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt. Zur Saison 2009/2010 wechselte Reus zu Borussia Mönchengladbach.

Bei Borussia Mönchengladbach erzielte er am 28. August 2009 nach einem 54-Meter-Solo sein erstes Bundesliga-Tor. Schnell fand sich der Youngster beim Bundesligisten zurecht und erkämpfte sich einen Platz in der Startelf. Auf der „Zehner“-Position wuchs Reus zum Leistungsträger der Fohlen. Sein Spielstil zeichnete sich vor allem durch seinen Torinstinkt und die Dribbelstärke aus. In der Bundesliga-Saison 2011/12 war er in 32 Spielen an 30 Toren beteiligt. Er trug damit maßgeblich zum überraschenden 4. Tabellenplatz der Gladbacher bei. Für seine Leistungen wurde er zu Deutschlands Fußballer des Jahres 2012 gewählt.

Steckbrief zu Marco Reus

Name Marco Reus Geburtsdatum 31. Mai 1989 Geburtsort Dortmund, Deutschland Sternzeichen Zwilling Größe 1,8 Meter Gewicht 71 kg Vereine Rot Weiss Ahlen, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund

Reus bei Borussia Dortmund

Im Sommer 2012 verließ Reus Borussia Mönchengladbach. Nach 109 Einsätzen und 69 Torbeteiligungen zog es den gebürtigen Dortmunder zurück in seine Heimat zum BVB. Im Signal Iduna Park bildete er mit Mario Götze das offensive Duo im Mittelfeld. Bei Borussia Dortmund entwickelte sich Reus weiter und wurde schließlich zum Führungsspieler, der seit 2018 dort auch den Posten des Kapitäns besetzt.

In der Saison 2018/19 war Marco Reus der Profi, der beim BVB den Unterschied ausmachte. Sportdirektor Michael Zorc bezeichnete Reus auf der Dortmunder Vereins-Website als „Eckpfeiler“ der BVB-Offensive: „Er ist der Mann für die wichtigen Momente und vor allem die wichtigen Tore.“ Über die gesamte Spielzeit 18/19 war Reus im Schnitt pro Spiel an einem Tor beteiligt und holte mit dem BVB die Vizemeisterschaft mit nur zwei Punkten Rückstand auf die ewigen Rivalen aus München. In seiner gesamten Karriere bei Borussia Dortmund konnte Reus zweimal den DFB-Pokal gewinnen. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2023.

Marco Reus: Seine Karriere im DFB-Team

Reus spielte bereits erfolgreich in der deutschen Nationalmannschaft. Sein Debüt im Trikot der Nationalmannschaft feierte er am 7. Oktober 2011, nachdem er mehrere vorherige Einsätze wegen Verletzungen absagen musste.

7. Oktober 2011: Reus debütiert für die deutsche Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen die Türkei

EM 2012: Deutschland scheidet im Halbfinale gegen Italien aus. Reus ist nur als Ergänzungsspieler dabei

WM 2014: Reus verpasst die Weltmeisterschaft aufgrund eines Syndesmosebandanrisses

EM 2016: Eine Schambeinentzündung verhindert Reus‘ Teilnahme am Turnier

Confed-Cup 2017: Reus fällt wegen eines Kreuzbandrisses aus

WM 2018: Deutschland ist bereits nach der Gruppenphase ausgeschieden

EM 2021: Reus verzichtet aufgrund zu hohen Verletzungsrisikos auf das Turnier

Insgesamt brachte er es bislang auf 48 Länderspiele (Stand: 13.10.2022), diese Zahl ist aber auf Grund vieler Verletzungen geringer, als sie sein könnte. Auch die EM 2021 verpasste Reus freiwillig aufgrund einer hohen Verletzungsgefahr. Ob Reus bei der WM 2022 in Katar dabei sein wird, hängt also neben Bundestrainer Hansi Flick auch von seinem Gesundheitsstatus ab.

Marco Reus: Transferhistorie

Datum Abgebender Verein Aufnehmender Verein Ablöse 01.07.2012 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 17,10 Millionen Euro 01.07.2009 Rot Weiss Ahlen Borussia Mönchengladbach 1 Millionen Euro 01.07.2008 Rot Weiss Ahlen U19 Rot Weiss Ahlen - 01.07.2006 Rot Weiss Ahlen U17 Rot Weiss Ahlen U19 - 01.01.2005 Borussia Dortmund U17 Rot Weiss Ahlen U17 ablösefrei 01.07.2004 Borussia Dortmund Jugend Borussia Dortmund U17 - 01.07.1995 PTSV Dortmund Jugend Borussia Dortmund Jugend ablösefrei

Marco Reus: Titel und Erfolge

Titel Jahr DFB-Pokalsieger 2017, 2021 DFL-Supercup-Sieger 2013, 2014, 2019 Regionalliga-Meister 2007/08 Deutscher Vizemeister 2013, 2014, 2016, 2019, 2020, 2022 UEFA-Champions-League-Finalist 2013 EM-Halbfinalist 2012

Außerdem wurde Marco Reus mit zahlreichen individuellen Preisen ausgezeichnet, darunter auch zweimal die Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres (2012, 2019) sowie die Wahl ins UEFA-Team of the Year 2013.

Verletzungen von Marco Reus

Reus hat nicht nur viele Erfolge vorzuweisen. In seiner Karriere gab es auch eine Reihe von Verletzungen. Neben verschiedenen Problemen mit Muskeln, Bänderanrissen und Prellungen fiel er rund ein halbes Jahr wegen einer Schambeinentzündung aus und rund 200 Tage wegen eines gerissenen Kreuzbands. Ohne diese Verletzungen wäre Reus wahrscheinlich noch deutlich erfolgreicher.

Reus und die Führerschein-Affäre

Reus fuhr jahrelang ohne Führerschein Auto und warb in dieser Zeit auch für Opel. Bei einer Polizeikontrolle fiel dies auf und Reus wurde wegen sechs Fällen verurteilt, die zwischen 2011 und 2014 stattfanden. Weitere Fahrten spielten keine Rolle, da diese nicht bewiesen werden konnten. Reus akzeptierte den Strafbefehl sofort.

Es kam nicht zu einer Verhandlung und Reus zahlte die Geldstrafe von 540.000 Euro (90 Tagessätze mit jeweils 6.000 Euro). 2016 machte der Fußballer seinen Führerschein und darf seitdem legal hinter dem Steuer sitzen.

Marco Reus: Familie, Frau und Privates

Reus teilt seine sportlichen Erfolge gerne mit seinen Fans auf Instagram, die ihn dort unter dem Namen „marcinho11“ finden. Neben Bildern zu Werbekooperationen finden sich hier viele Bilder, die ihn auf dem Fußballplatz zeigen. Außerdem ist er dort auch immer wieder mit seiner Frau Scarlett zu sehen.

Marco Reus und das Model Scarlett Gartmann sind seit 2019 verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, welche 2020 geboren wurde. Ihr Kind halten die beiden jedoch aus der Öffentlichkeit weitestgehend raus. (lm/aa)