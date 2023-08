Steigende Corona-Zahlen in der Region: Nimmt eine neue Welle Anlauf?

Die Corona-Infektionszahlen steigen. Arztpraxen in der Region berichten von zunehmenden Erkrankten. Die neue Virus-Variante soll sich noch leichter verbreiten als bisher.

Hochtaunus – Irgendwer kennt mindestens eine Person, die Halsschmerzen hatte, Kopfweh oder Fieber. Doch kaum jemand lässt sich testen. Corona ist in den Köpfen der meisten Leute abgehakt. Wer noch ein Testkit findet, merkt schnell: Diese Erkältung ist keine Sommergrippe, sondern eine Infektion mit Corona.

FFP2-Masken hängen an einer Türklinke. © Daniel Karmann/dpa

Hausarztpraxen in Bad Homburg verzeichnen nach eigenen Angaben einen leichten Anstieg. Waren zuletzt pro Woche etwa ein bis zwei Patienten mit einer Corona-Infektion vorstellig, so waren es beispielsweise in der Hausarztpraxis von Petra Hummel in Bad Homburg allein am vergangenen Montag drei. Im Usinger Land sehen die Ärzte noch keinen Anstieg – dort ist bei den befragten Medizinern die Zahl der Patienten, die mit einer Corona-Symptomatik Hilfe gesucht haben, in den vergangenen Tagen etwa gleich geblieben.

Corona-Zahlen steigen seit Wochen: Herbstwelle könnte bevorstehen

Einen Anstieg belegen aber auch Zahlen der Hochtaunus-Kliniken: Dort wurden bis vor zwei Wochen ein bis vier Patienten täglich wegen Corona behandelt; seit zwei Wochen sind es etwa fünf, wie Klinik-Chefin Julia Hefty sagt. Diese Zahl sei am Montag auf zwölf Patienten hochgeschnellt. Die Woche ging so weiter.

Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet leicht steigende Infektionszahlen. In Hessen sei die Inzidenz von drei auf vier Covid-19-Fällen pro Woche und 100 000 Einwohner gestiegen. Das hört sich nach wenig an, waren wir doch schon mal bei Inzidenzen von 1000 und darüber. Doch dafür, dass sich kaum jemand noch testen lässt, die Hygiene-Maßnahmen nicht existent und hochgerechnete Infektionszahlen reine Schätzprodukte sind, ist das doch viel. Momentan fehlen valide Zahlen; Hausärzten bleibt nur, die Zahl ihrer Patienten mit Atemwegserkrankungen zu beobachten und sie entsprechend zu testen.

Neue Corona-Variante Eris lauert in Bierzelten, auf Festen und im Kino

Ein Grund für den leichten Anstieg der Fallzahlen sind die in Europa und Amerika weit verbreitete Corona-Variante XBB.1.5 sowie die neue Corona-Variante EG.5 alias Eris, die sich Experten zufolge noch leichter verbreitet als bisherige Varianten. Sie steht mittlerweile unter „erhöhter Beobachtung“ des RKI. Allerdings gebe es keine medizinischen Hinweise darauf, dass die, die sich mit Eris infizieren, schwerer erkranken als mit XBB.1.5.

Glücklich sind hier diejenigen, die sich haben impfen lassen. Denn wie eine Studie jüngst belegte, betrifft die Multi-Organerkrankung nicht nur die Atemwege, sondern es gilt mittlerweile als gesichert, dass Sars-Cov-2 die Bauchspeicheldrüse schwer schädigen kann und dafür sorgt, dass viele Patienten nach überstandener Krankheit eine Diabetes entwickeln.

Natürlich geistert nicht nur Corona durch die Bevölkerung. Die Anzahl der übrigen Atemwegserkrankungen wie Sommergrippe, Rhinoviren oder humane saisonale Coronaviren (die mit Sars-Cov-2 nichts zu tun haben) befinden sich laut RJI auf einem typischen Sommerniveau. Die zahlreichen Feste, wie zum Beispiel die Frankfurter Dippemess, bieten für ihre Verteilung einen idealen Nährboden. Auch im Kino kann man sich gut anstecken – in den sozialen Medien ist schon von der „Barbenheimer-Welle“ die Rede, nach den beiden Kassenschlagern dieses Sommers, „Barbie“ und „Oppenheimer“. (inf)