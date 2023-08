Zweiköpfiges Monster und eine weiche Hand

Von: Timur Tinç

Wollen was Zählbares aus Asien mitbringen: Dennis Schröder und Franz Wagner . Foto: Imago Images © IMAGO/camera4+

Nach EM-Bronze gehen deutsche Basketballer selbstbewusst ins WM-Turnier / Besser als die Nowitzki-Generation?

Welche Generation ist besser? Eine Frage, die sich meistens nie beantworten lassen wird. Trotzdem diskutieren sie Fans, egal welcher Sportart, rauf und runter. Natürlich auch bei der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, die vor dem Start der Weltmeisterschaft (25. August bis 10. September) mit dem Team von 2002 verglichen wird. Das gewann um Superstar Dirk Nowitzki, damals 24 Jahre alt, vor 21 Jahren in Indianapolis die Bronzemedaille und drei Jahre später EM-Silber. „Eine Medaille“, soll es auch für die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) werden, sagt Bundestrainer Gordon Herbert. Mit der vielleicht besten deutschen Generation?

Nach der EM-Bronzemedaille beim Heimturnier ist das Team um Kapitän und NBA-Star Dennis Schröder (Toronto Raptors) noch gefestigter und stabiler als vor einem Jahr in Köln und Berlin. Der Kader ist bis auf drei Veränderungen der gleiche. „Wir wollen auf der EM aufbauen“, sagt Herbert, der vor wenigen Wochen seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat. Bei den Testspielniederlagen in Hamburg gegen die WM-Mitfavoriten Kanada (112:113) und am Sonntag in Abu-Dhabi gegen die USA (91:99) war Deutschland auf Augenhöhe. Alle anderen Spiele in der Vorbereitung wurden gewonnen, darunter gegen Kanada und Griechenland, die ohne NBA-Megastar Giannis Antetokounmpo die WM bestreiten müssen. Einer von vielen Topspielern, die bei der Weltmeisterschaft, die erstmals in drei Ländern ausgetragen wird (Japan, Philippinen, Indonesien), fehlen.

„Ich mag unsere Intensität, Enthusiasmus und Energie. Jetzt geht es darum, dies in die richtigen Bahnen zu lenken“, sagt Herbert vor dem Auftaktspiel in Gruppe E gegen Co-Gastgeber Japan am Freitag (14.10 Uhr MESZ/Magentasport). Der 64-jährige Kanadier hat sich schon sehr früh in der Vorbereitung auf seinen zwölf Mann großen Kader festgelegt. Manchmal würde zu viel Zeit darauf verwendet werden, das Team auszuwählen, statt es zu bilden, findet Herbert. Teambuilding, neue Ziele und eine Identität formen – darum ging es in diesem Sommer, um den nächsten Entwicklungsschritt einzuleiten.

Angeführt wird es von Dennis Schröder. Der 29-Jährige hat in der Nationalmannschaft einen Reifeprozess durchgemacht – vom lamentierenden Alleingänger bei der WM 2019 in China, zu dem Spielmacher, der vorne und hinten die Akzente setzt und auch andere glänzen lässt. Dass seine Kritik in einem Podcast an Maximilian Kleber dazu geführt hat, dass der NBA-Profi aus Dallas auf seine WM-Teilnahme freiwillig verzichtete, stärkte eher die Position des Kapitäns.

Zusammen mit Flügelspieler Franz Wagner (21/Orlando Magic) bildet Schröder ein „zweiköpfiges Monster“, wie es Herbert nennt. Schröders erste Schritte sind mit die schnellsten in der NBA. Wagners Repertoire aus Würfen aus allen Positionen, Zug zum Korb plus einer starken Verteidigung sind in so jungem Alter einfach nur erstaunlich gut. Das Monster wird die Hauptlast in der Offensive tragen müssen, ist aber nicht alleine.

Je mehr Druck desto besser

Komplettiert wird die Starting Five von Dreierspezialist Andreas Obst (Bayern München), dem Big Man mit dem weichen Handgelenk und Übersicht eines Spielmachers, Johannes Voigtmann (Mailand). Sowie dem hart zur Sache gehenden Athleten unter den Brettern Daniel Theis (Indiana Pacers), der schon in der Braunschweiger Jugend mit Schröder ein famoses Tandem bildete.

Neu im Kader sind Moritz Wagner (Orlando) und Isaac Bonga (FC Bayern), die verletzungsbedingt in Köln und Berlin nicht dabei sein konnten sowie David Krämer (Gran Canaria), der den verletzten Nick Weiler-Babb (FC Bayern) ersetzt. Johannes Thiemann (Alba Berlin), Niels Giffey (FC Bayern) Justus Hollatz (Anadolu Efes), der trotz Knöchelverletzung mitgereist ist, ergänzen den Kader und geben ihm eine gute und notwendige Tiefe.

So viele international und vor allem in der NBA spielende Akteure hatte die Mannschaft von Henrik Dettmann im Jahr 2002 nicht. Aber sie hatten Dirk Nowitzki, der im Schnitt 24 Punkte erzielte. Das Team von Gordon Herbert wird über das Kollektiv kommen müssen, das in den entscheidenden Momenten mehr Kaltschnäuzigkeit braucht, als sie es gegen Kanada und die USA bei den Testpleiten gezeigt haben. Die Konkurrenz bei der WM ist gewaltig. Zehn Teams sind im engeren Favoritenkreis. Zunächst müssen die Deutschen sich in der Vorrunde gegen Japan, Australien (Samstag, 10.30 Uhr) und dann Finnland (29. August/9.30 Uhr) durchsetzen. Bereits im Viertelfinale könnte es gegen Europameister Spanien oder EM-Vize Frankreich gehen. „Je mehr Druck man hat, umso besser ist der Job, den man hat“, findet Herbert.

Sollte sein Team eine Medaille holen, könnte es gute Argumente für die Generationendebatte sammeln.