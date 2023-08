Zurück auf die Schulbank

Von: Nico-Marius Schmitz

Mutig und bester Dinge: Sprinterin Gina Lückenkemper. Foto: dpa © dpa

Trotz „krasser Konkurrenz“ will Europameisterin Gina Lückenkemper bei der WM in Budapest ins 100-Meter-Finale.

Was sie aus dem Jahr 2022 mitgenommen hat? Da musste Gina Lückenkemper nicht lange überlegen. „Eine Narbe“, sagte die 26-Jährige, die in Medienrunden ähnlich rasant unterwegs ist wie auf der Tartanbahn. Im Münchner Olympiastadion stürzte Lückenkemper vergangenen Sommer zur Goldmedaille, musste anschließend mit acht Stichen im Krankenhaus genäht werden. Und gewann dann trotz der Verletzung wenige Tage später noch Gold mit der Staffel.

In Budapest ist Lückenkemper die Nummer 16 der Meldeliste. Die Raketen des Frauensprints um Shericka Jackson und Sha’Carri Richardson laufen noch mal in einer eigenen Liga . Nach drei Halbfinals in Serie bei Weltmeisterschaften visiert die amtierende Europameisterin den Finaleinzug ein. Endlich soll es klappen.

Die Sportlerin des Jahres 2022 ist gesund und fit durch die Vorbereitung gekommen, läuft in dieser Saison konstant gute Zeiten, im Durchschnitt steht eine 11,0 über die 100 Meter. Die Konstanz sei „fast schon erschreckend und gruselig, aber irgendwie auch total geil.“ Um in Budapest zu den acht schnellsten Frauen der Welt zu zählen, muss eine Zeit unter elf Sekunden her. „Der internationale Sprint schläft nicht“, sagt Lückenkemper: „Die sind krasser geworden, ich bin aber auch krasser geworden.“

2020 hat sich Lückenkemper der Trainingsgruppe von Lance Brauman angeschlossen, eine Koryphäe, der weltweit zu den Besten seiner Zunft gehört. Bei Brauman wird nicht nur auf der Bahn trainiert, jeden Mittwoch gibt es Meetings in einem Klassenraum, quasi Leichtathletik-Unterricht. Lückenkemper hat schon häufiger betont, dass sich ihr Verständnis vom Sport geändert habe, seit sie unter Brauman trainiert. Der 53-Jährige war es auch, der beim Gold-Triumph von München nach einem technisch unsauberen Halbfinallauf für den entscheidenden Impuls sorgte. „Der hat mir einmal verbal die Leviten gelesen. Lance sieht alles. Athleten, die er länger als ein Jahr hat, kennt er in- und auswendig. Er weiß ganz genau, wie wir ticken“, sagt Lückenkemper: „Auch wenn das manchmal unangenehm ist, dass er das so genau weiß.“

München ist auch bei Brauman in bester Erinnerung geworden. „Das war ein besonderer Moment für Gina und mich. Ich denke, es war ein großer Moment für ganz Deutschland“, sagt der Star-Trainer. Der US-Amerikaner ruft für Budapest das Ziel Finale aus, „und dann sehen wir was passiert. Gina ist in großartiger Verfassung und bereit!“

Auch in den harten Trainingseinheiten in Kalifornien scheint Lückenkemper einen hervorragenden Eindruck zu machen: „Die Zusammenarbeit mit Gina ist und war schon immer ein großes Vergnügen“, sagt Brauman: „Sie hat eine tolle Arbeitsmoral und setzt die Anpassungen wie gefordert um. Sie hat alles, was sich ein Trainer wünschen kann.“