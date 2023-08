Zum Tod von Dirk Hordorff: Ein Leben für den Filzball

Von: Jörg Allmeroth

Teilen

Prägte das deutsche Tennis entscheidend: Dirk Hordorff. © dpa

Wie kein Zweiter zog Dirk Hordorff die Strippen im deutschen Tennis, doch zuletzt gab es Missbrauchsvorwürfe gegen ihn. Jetzt ist der Bad Homburger mit 67 gestorben.

Es war eine provozierende Frage, eine Stichelei gegen einen Superstar, die Dirk Hordorff erstmals ins Licht der Öffentlichkeit rückte. Die Frage lautete: „Was macht eigentlich ein Teamchef?“ Und der Adressat der Frage im Jahr 1999 war kein anderer als Boris Becker. Hordorff war damals in einen der typischen Machtkämpfe im deutschen Tennis verstrickt, er amtierte als Sportwart des DTB, Becker war Teil eines dreiköpfigen Führungstrupps bei der Davis-Cup-Auswahl. Verlierer waren sie damals alle ziemlich schnell, Hordorff gab seinen Posten kurz vor Jahresende 1999 auf. Allerdings erst, nachdem Becker entnervt seinen Rücktritt eingereicht hatte.

Wahrscheinlich konnte in jenen Tagen niemand glauben, dass der am Dienstag im Alter von 67 Jahren verstorbene Hordorff und der dreimalige Wimbledon-Champion Becker einmal ein Herz und eine Seele werden würden. Jedenfalls saßen sie knapp 20 Jahre später gemeinsam auf einem Podium im Plenarsaal des Frankfurter Römers – zur Verkündung der Nachricht, dass Becker zum sogenannten Head of Men’s Tennis beim DTB ernannt werde. Was nichts anderes bedeutete, dass der einst von Hordorff als Frühstücksdirektor bespöttelte Becker nunmehr, 2018, der Oberaufseher im deutschen Tennisreich war. Wer sich da – überraschend selbst für viele Insider – miteinander verbündet hatte, waren nicht weniger als der erfolgreichste deutsche Tennisspieler und der mächtigste deutsche Tennisfunktionär der letzten Jahrzehnte.

Schwere Anschuldigungen

Bevor sein Wirken im nationalen Tennisterrain von Missbrauchsvorwürfen zweier ehemaliger Spieler gegen ihn überschattet wurde, hatte Hordorff wie kein Zweiter die Strippen in der nationalen Szene gezogen – und auch im globalen Tennis eine einflussreiche Rolle gespielt. Unabhängigkeit hatte dem Bad Homburger früher Erfolg als Immobilienunternehmer verliehen. Schnell baute Hordorff ein Netzwerk im Tennis auf, als Manager vertrat er mit seiner Firma Global Sports vor allem zahlreiche südamerikanische Berufsspieler, engagierte sich aber auch als Berater von Turnieren wie etwa dem in Stuttgart. Ganz früh hatte Hordorff auch die Talente eines gewissen Novak Djokovic erkannt, allerdings wanderte der dann ab zum Marketing-Giganten IMG.

Die meisten Tennisfans kannten Hordorff indes in seiner Rolle als Trainer von Rainer Schüttler. Der heutige Frauen-Bundestrainer und einstige Top-Ten-Profi wechselte aus seiner Heimatstadt Korbach früh nach Südhessen, wo er an Hordorffs Seite bessere Trainingsmöglichkeiten vorfand. Schüttlers Aufstieg war letztlich atemraubend, er erreichte Grand-Slam-Endspiele, nahm 2003 an der Tennis-WM teil. Gewann mit Nicolas Kiefer 2004 Olympia-Silber im Doppel in Athen. „Ohne Dirk wäre dieser wahnsinnig erfolgreiche Weg nie möglich gewesen. Ihm habe ich das alles zu verdanken“, sagte Schüttler am Mittwoch dieser Zeitung. Schüttler war im übrigen als einer der Ersten Hordorff zur Seite gesprungen, als die Anschuldigungen sexualisierter Gewalt aufkamen.

An Hordorff vorbei passierte im deutschen Tennis in den letzten Jahren wenig. Als Multi-Funktionär – er hielt auch diverse Positionen im hessischen Verband – sorgte er unter anderem dafür, dass der DTB erstmals in die wichtige Grundförderung des Bundesinnenministeriums aufgenommen wurde und damit auch die Leistungsstützpunkte besser ausgestattet werden konnten. Gleichzeitig engagierte er sich auch im Welttennis, etwa im Kampf gegen die umstrittene Davis-Cup-Reform. Dass das Milliardenprojekt dann Ende letzten Jahres scheiterte, hatte der Südhesse als einer der größten Skeptiker lange vorausgesehen. Auch bei der Vergabe des WTA-Turniers in seine Heimatstadt Bad Homburg war Hordorff im Spiel, Turnierdirektor Aljoscha Thron gehörte früher zu Hordorffs Klienten.

Leiser Rückzug

Um Hordorffs Gesundheit war es schon länger nicht gut bestellt. Bereits im letzten Herbst war er ernsthaft krank, zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Dann wurden die Missbrauchsvorwürfe bekannt, die der Bad Homburger stets vehement bestritt. Hordorff trat im März von seinem Posten als DTB-Vizepräsident zurück, nachdem die Verbandsspitze ihn zuvor schon gebeten hatte, seinen Posten ruhen zu lassen. Hordorff selbst begründete den Schritt mit seiner angegriffenen Gesundheit. Über eine Anwaltskanzlei wurde mitgeteilt, Hordorff habe sich bereits einer Herzoperation unterzogen, ein weiterer Eingriff stehe bevor. Am Dienstag starb Hordorff in seinem Haus. Er sei „friedlich eingeschlafen“, sagte Rainer Schüttler.