Zu viele Flaggen

Von: Katja Sturm

Mit dem Ei unterm Arm auf und davon: Galaxy-Footballer Reece Horn. Foto: Imago Images © IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Footballer der Frankfurt Galaxy wollen gegen Cologne Centurions am Bornheimer Hang ihre Erfolgsserie ausbauen.

Magische Nächte lassen sich nicht beliebig wiederholen. Wenn die Spieler von Frankfurt Galaxy an diesem Samstag die Cologne Centurions zu ihrer zweiten Heimpartie in der European League of Football (ELF) erwarten, wird schon allein der Uhrzeit wegen eine andere Stimmung herrschen. Die Verantwortlichen haben das Duell um den zweiten Platz in der Western Conference auf 14.30 Uhr gelegt. Zu einer solch frühen Nachmittagszeit geht Galaxy-Cheftrainer Thomas Kösling von nicht ganz so vielen Fans wie jenen mehr als 7000 aus, die beim Triumph über die Paris Musketeers eine Woche zuvor die Ränge im Stadion am Bornheimer Hang füllten.

Auch sonst könne man nicht erwarten, dass wieder alles so für die Heimischen laufe wie gegen die Franzosen. Das zeigen schon die jüngsten Nachrichten aus dem Krankenlager. Nachdem Sebastian Gauthier bei seiner Rückkehr vors eigene Publikum nach einem Jahr verletzungsbedingter Pause für einen der vielen Gänsehaut-Momente gegen die Musketiere gesorgt hatte, sollte eine solche Chance diesmal Yannic Kiehl eröffnet werden.

Der Offensive Liner hatte sich nach einer Kreuzbandruptur gerade wieder fit und spielbereit gemeldet, doch fünf Tage vor seinem geplanten Einsatz an diesem Wochenende zog er sich beim Training einen Riss der Bizepssehne zu. Weitere Hiobsbotschaften aus dem Kader kommen dazu: Danijel Miletic könnte zehn Wochen, Defensive Liner Daniel Bartmann für den Rest der Spielzeit wegen diverser Blessuren ausfallen.

Während der Woche wurde noch einmal an der Abstimmung gefeilt. Obwohl der kurzfristig eingeflogene Ersatz-Quarterback Steve Cluley bei seinem Debüt schon vieles richtig gemacht hatte, monierte Kösling die noch nicht funktionierenden Ball-Übergaben an die Running Backs, die mehrmals zu Verlusten des Spielgeräts führten. Auch „zu viele Flaggen“ stachen dem Coach ins Auge. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber kein perfektes“, und vieles sei einfach für die Galaxy gelaufen. Dazu zählte, dass die Spielweise der Pariser Cluley entgegenkam.

Die Kölner besäßen vielleicht nicht so viel Potenzial und weniger individuelle Stärke, „aber sehr viel Herz“, sagt Kösling. Der Zweikampf könnte „ein Arbeitsspiel“, die Erwartungen sollten nicht zu hoch angesetzt werden. Bislang konnte die Galaxy in fünf ELF-Begegnungen gegen das mittlerweile von Christos Lambropoulos trainierte Team stets als Sieger vom Platz gehen, und daran soll sich auch dieses Mal nichts ändern.