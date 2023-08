Zehnkampf: Start nach Maß für Neugebauer

Von: Nico-Marius Schmitz

Teilen

Hatte sogar noch Zeit für Selfie-Wünsche: Leo Neugebauer. © dpa

Zehnkämpfer früh auf Goldkurs bei der Leichtathletik-WM / Kaul mit Hüftproblemen mit verhaltenem Start

Es waren gerade einmal drei der zehn Disziplinen vergangen – und Leo Neugebauer hatte schon keine Stimme mehr. Wobei der deutsche Zehnkämpfer eine elfte Disziplin für sich entdeckte: das Jubeln. Nach einem guten 100-Meter-Lauf (10,69 Sekunden), begann die Show des 23-Jährigen. 8,00 Meter im Weitsprung, persönliche Bestleistung. 17,04 Meter im Kugelstoßen, persönliche Bestleistung. Und die souveräne Führung beim Zwischenstand mit 2908 Punkten. (Hochsprung und 400-Meter-Lauf fanden am Freitagabend nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe statt, Anm. d. Red.).

Anfang Juni hatte Neugebauer bei den College-Meisterschaften in Texas einen neuen deutschen Rekord und die Weltjahresbestleistung aufgestellt. Viele Experten waren gespannt, ob der Ausnahmeathlet diese Leistungen auch auf der großen WM-Bühne präsentieren kann. Zu Beginn sah alles danach aus.

Kaul nicht so gut

Nach den Glanzstücken beim Kugelstoßen und Weitsprung trommelte sich Neugebauer auf die Brust und sprintete los, jubelte ausgelassen. Fast so, als sei der Zehnkampf schon vorbei. „Bisher macht es sehr viel Spaß. Geiles Stadion, ich liebe das Wetter, ich genieße die Hitze sehr“, sagte der College-Student, der zwischen und nach den Wettkämpfen zahlreiche Selfie-Wünsche der Fans erfüllte. Und auf den Rängen von einem eigenen Fanclub – mittendrin sein Vater – unterstützt wurde. „Leine los und volle Pulle drauf“, gab Bundestrainer Christopher Hallmann die Marschrichtung vor.

Beim zweiten deutschen Medaillenkandidaten lief der Start verhalten. Klar, Niklas Kaul, der Weltmeister von 2019 und amtierende Europameister, hat seine Stärken traditionell am zweiten Tag und hat sich an das „Hinterherlaufen“ schon gewöhnt. „Bislang war alles in Ordnung. Aber in Ordnung reicht bei einer WM nicht“, sagte Kaul (Rang 19, 2449 Punkte), der zudem nach dem Weitsprung über Hüftprobleme klagte: „Am liebsten würde ich mich jetzt zwei Tage in die Eistonne legen, ich habe aber nur vier Stunden.“ Titelverteidiger Kevin Mayer musste verletzungsbedingt bereits aufgeben.