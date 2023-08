Bayern-Star Tel setzt mit emotionalem Torjubel ernstes Zeichen

Von: Christoph Wutz

Zuletzt war Mathys Tel rassistisch beleidigt worden. Jetzt gab der Bayern-Stürmer die Antwort. Seinen Wert für den FCB unterstrich er abermals.

Bremen/München – Beim souveränen 4:0-Auftaktsieg der Bayern in Bremen waren eigentlich alle Augen auf Bundesliga-Rekordzugang Harry Kane im Dress des FC Bayern München gerichtet. Der lieferte mit einem Tor und einem Assist auch ab und wurde nach einer starken Vorstellung in der 84. Minute ausgewechselt. Für ihn auf den Rasen kam Sturm-Youngster Mathys Tel – und stahl dem Engländer anschließend mit einem wichtigen Zeichen die Show.

Tel setzte beim Auftaktsieg der Bayern den Schlusspunkt – und zum Jubel an

In der 94. Minute, die Partie war beim Stand von 3:0 für die Gäste aus München längst entschieden, hatte Tel seinen großen Auftritt: Nach einem Zuspiel von Alphonso Davies fackelte der Franzose im Bremer Strafraum nicht lange und jagte den Ball in bester Mittelstürmer-Manier ins kurze Eck.

Mitspieler Leroy Sané zeigte sich daraufhin schwer beeindruckt von der Kaltschnäuzigkeit seines erst 18-jährigen Teamkollegen. Dieser ließ seinen Gefühlen nach seinem Treffer freien Lauf – und setzte zu einem emotionalen Torjubel an.

Bayern-Juwel Mathys Tel setzte mit seinem Torjubel in Bremen ein deutliches Zeichen.

Ernstes Zeichen: FCB-Star Tel reagiert mit Torjubel auf Beleidigungen

Während er sich auf den Weg zur Bayern-Kurve hinter dem Bremer Tor machte, feierte Tel sein Tor zum 4:0 mit drei speziellen Gesten: Zuerst hielt er sich mit bei geschlossenen Augen die Ohren zu. Danach bedeckten seine Hände seinen Mund, ehe sie vor seine Augen wanderten. Social-Media-bewanderte Fußball-Fans dürften die Gesten wiedererkannt haben: Tel imitierte drei Affen-Emojis, die in sozialen Netzwerken verwendet werden – zuletzt mit einem unschönen Hintergrund gegen den Franzosen.

Bei der 0:3-Niederlage der Bayern im Supercup gegen Leipzig am vergangenen Wochenende war Tel von Beginn an aufgelaufen, hatte dem Spiel aber nicht seinen Stempel aufdrücken können. Anschließend war das Münchner Juwel auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) schwer rassistisch beleidigt worden. Neben besagten Affen-Emojis hatten sich das N-Wort sowie wiederholte Aufforderungen an den Stürmer, den FC Bayern zu verlassen, in den Kommentarsektionen angesammelt. Auf seinem Instagram-Kanal hatte der Franzose daraufhin seinen Fans für die Unterstützung in guten wie in schwierigen Zeiten gedankt und angekündigt, weiter hart für seinen Erfolg zu arbeiten.

Überzeugender Auftritt in Bremen: Youngster Tel untermauert Wert für die Bayern

Eine überzeugende Reaktion auf die jüngsten Diffamierungen lieferte der junge Franzose nun in Bremen seinen Kritikern: Nicht nur mit besagten Gesten, sondern gerade auch mit seinem eiskalten Tor.

Tel war im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro von Stade Rennes nach München gewechselt. Seitdem gelangen ihm in 23 Bundesliga-Spielen sechs Tore – eine gute Quote für einen Spieler, der erst vor wenigen Monaten seinen 18. Geburtstag feierte. Trotz seines noch jungen Alters besitzt der Franzose bereits jetzt einen hohen Wert für den Rekordmeister. Coach Thomas Tuchel hält große Stücke auf den Youngster.

Und auch Superstar Harry Kane hatte seinem Bayern-Kollegen unlängst den Rücken gestärkt. (wuc)