Wucherer neuer Trainer der Skyliners

Von: Timur Tinç

Soll die Skyliners wieder nach oben führen: Denis Wucherer, neuer Trainer in Frankfurt. © dpa

Wiederaufstieg in die Bundesliga ist das Ziel beim gerade abgestiegenen Basketballklub aus Frankfurt.

Die Spatzen haben es schon vom Dach gepfiffen, am Dienstag haben die Frankfurt Skyliners es offiziell gemacht: Denis Wucherer wird neuer Cheftrainer beim Absteiger aus der Basketball-Bundesliga. „Ich kenne die Situation des Klubs aus meiner ersten Trainerzeit in Gießen. Damals habe ich ein Team übernommen, dass gerade abgestiegen ist und sich in der Pro A neu formieren musste. So ähnlich gestaltet es sich nun auch“, sagt der 50-Jährige in einer Mitteilung des Klubs.

Wucherer, der in der Saison 2001/2002 selbst einst das Skyliners-Trikot trug, soll nach Jahren des schleichenden Niedergangs wieder Aufbruchsstimmung erzeugen. „Frankfurt ist ein Standort, der in die Bundesliga gehört, da so schnell wie möglich wieder hinsollte und sich dort dann so etabliert, wie es dem Standort gerecht wird“, findet der gebürtige Mainzer, der Gießen und Würzburg in der Bundesliga trainiert hat.

„Wir wollen mit ihm kurzfristig eine sehr gute Pro-A-Saison spielen, mittelfristig aber auch wieder etwas aufbauen und wieder einen Frankfurter Stil prägen“, sagt Geschäftsführer Yannick Binas. Vor allem seine Erfahrungen in der Pro A seien maßgeblich bei der Entscheidung gewesen, aber auch sein gutes Händchen Spieler zu finden, die viel Potenzial mitbringen.

Denn das wird die vorderste Aufgabe für Wucherer sein: Schnell einen kompetitiven Spielerkader zusammenstellen. Nicht mehr daran mitwirken wird Marco Völler. Der Posten des Manager Sport wird gestrichen. Ob Völler in anderer Position beim Klub bleibt, ist noch offen. Wucherer sagt zur Kaderplanung: „Da wird sich in den nächsten zwei, drei, vier Wochen entscheiden, inwieweit wir von Anfang an auf Pro- A-Niveau erfolgreich sein können.“