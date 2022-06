Wirrwarr am Pool

Von: Andreas Morbach

Schwimmer sind in Ungarn.immer gern gesehen. Foto: dpa © dpa

Bei jedem Schwimm-Event hebt Ungarn blitzschnell den Finger. Das finden nicht alle gut, Bundestrainer Bernd Berkhan zum Beispiel. Ein Kommentar

Seit einem Jahr hat der Internationale Schwimmverband einen neuen Präsidenten: Husain Al-Musallam heißt der Mann – 60 Jahre alt, geboren in Kuwait, seit 2005 Generaldirektor des Olympischen Rats von Asien, seit 2019 Generalsekretär des Olympischen Komitees seines Heimatlandes. Früher arbeitete Al-Musallam als Pilot – und auch als Schwimmer-Boss verfolgt er hochfliegende Pläne. Speziell bei der Durchführung von Weltmeisterschaften.

So eine hat gerade in Budapest begonnen – in einem Land, das bei der Vergabe von Wassersportevents immer besonders schnell den Finger hebt. So veranstaltete Ungarns Hauptstadt schon 2017 die globalen Titelkämpfe, sie wird sie auch 2027 wieder beheimaten. Und als die Fina Ende Januar die für Mai im japanischen Fukuoka geplante WM wegen der Corona-Pandemie auf das kommende Jahr verschob, waren die Magyaren ebenfalls blitzschnell zur Stelle.

Bis 2025 (aktuell vorgesehen in Kasan, Russland) findet ab sofort jährlich eine Weltmeisterschaft statt – auch 2024, wenn Paris die Olympischen Sommerspiele veranstaltet. Man erhöhe die Wettkampfmöglichkeiten damit auf ein Maximum, strahlt Al-Musallam – während große Teile der internationalen Schwimmer-Elite nach dem letzten, wegen Corona auf fünf Jahre gestreckten Olympiazyklus gerade lieber halblang macht. Und sich in diesem Sommer auf einen Top-Event beschränkt. Sei es die WM, sei es die EM, seien es die Commonwealth Games.

Der WM-Termin in Budapest sei mit der EM Mitte August in Rom schwer zu vereinbaren, bemängelte Bundestrainer Bernd Berkhahn und sprach genervt von einem „Wirrwarr“. Für einige seiner Athleten wird das Durcheinander noch dadurch getoppt, dass sie nach ihrem letzten WM-Rennen ganz fix zu den „Finals“ nach Berlin gekarrt werden, um dort ebenfalls noch mal kurz ins Wasser zu springen. Raus aus dem Pool, rein in den Flieger – der frühere Pilot Husain Al-Musallam dürfte begeistert sein.