„Wir kämpfen darum, dass Boxen olympisch bleibt

Von: Timur Tinç

Holte Bronze bei den Europaspielen in Polen: Irina Schönberger (links), hier im Duell gegen die Französin Davina-Myrha Michel in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm. © Imago

Der Präsident des Deutschen Boxverbands, Jens Hadler über die Suspendierung vom Welt-Boxverband IBA durch das Internationale Olympische Komitee und dessen Auswirkungen.

Herr Hadler, kürzlich hat das Internationale Olympische Komitee IOC den Box-Weltverband IBA von der Olympischen Bewegung ausgeschlossen. Es ist das erste Mal in der 129-jährigen Geschichte, dass ein Dachverband ausgeschlossen wird. Was bedeutet diese Entscheidung für den Boxsport?

Das hat mehrere Facetten. Positiv an der IOC-Positionierung ist, dass Boxen für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles gesichert ist. Aber es wird auf jeden Fall komplizierter im Boxen, weil man auf der einen Seite das Olympische Boxen hat. Auf der anderen Seite ist die IBA mit zirka 200 Mitglieds-Nationalverbänden wohl weiterhin existent und wird ihr Wettkampfsystem weiterführen, wenn auch mit einer verringerten Anzahl von Nationalverbänden. Jetzt wird sich ein neuer Weltverband gründen, aber da sind auch noch viele offene Fragen zu klären.

Welche offenen Fragen gibt es da? Unter Führung der USA befindet sich der Verband World Boxing in der Gründung.

Beim Aufbau dieses neuen Weltverbandes muss von Anfang an alles vermieden werden, was die IBA dahin geführt hat, wo sie jetzt steht. Das wird eine sehr gute, intensive und strukturierte Arbeit bedeuten. Und eine der Kernfragen wird sein, wie viel Nationalverbände einem neuen Weltverband beitreten und wie die IOC-Akzeptanzgrenzen diesbezüglich im Hinblick auf die olympische Charta sind.

Kann er überhaupt eine Alternative sein? Im Profiboxen gibt es mittlerweile auch zahlreiche Verbände. Führt das nicht eher zu mehr Chaos?

Meine Glaskugel ist nicht groß genug, um das abschließend abschätzen zu können. Wie werden sich Asien, Südamerika und Afrika positionieren? Damit ein Verband aber überhaupt die olympischen Rechte bekommt – aus IOC-Sicht gesprochen – muss der Großteil der Länder darin vereinigt sein. Wir haben im Juli einen außerordentlichen DBV-Kongress und werden dort das weitere Vorgehen besprechen.

Wie schnell muss eine Lösung her?

Das Gute ist, dass Paris 2024 unter IOC-Hoheit stattfindet. Danach muss eine neue Organisation genügend Zeit haben und früh genug bereit sein, um Olympische Spiele 2028 in LA vorbereiten und administrieren zu können. Und es muss der Sport im Vordergrund steht und nicht irgendwelche Posten.

Seit 2019 war die IBA vom IOC wegen „mangelnder finanzieller Transparenz“ und „fehlender Integrität der Schiedsprozesse“ suspendiert. Wie sehr treffen die Vorwürfe zu?

Es wird im Moment teilweise so dargestellt, als sei das eine reine Kremlew-Geschichte (Umar Kremlew, Präsident der IBA, Anm. d. Red.). Vielleicht liegt das auch an der derzeitigen geopolitischen Lage. Wir reden aber eigentlich mindestens genau so viel über die Zeit davor mit Präsident Ching-kuo Wu oder selbst über noch weiter in der Vergangenheit liegende Zeiträume, die viel dramatischer waren und die IBA vor einigen Jahren in eine nicht mehr handlungsfähige Lage gebracht haben. Es gab ein Defizit von 25 bis 30 Millionen Dollar und eine Intransparenz, die ihresgleichen sucht.

Und die Zeit danach?

Es gibt Defizite, die das IOC umfassend aufgelistet hat. Es ist auf jeden Fall traurig, dass die IBA nicht das Vertrauen beim IOC zurückgewinnen konnte.

Die IBA hat im Mai den Deutschen Boxverband suspendiert. Wieso?

Die IBA hat sich darüber echauffiert, dass unser Sportdirektor Michael Müller in der Diskussionsphase bei World Boxing eine Beobachterposition hatte. Da die IBA vier Jahre suspendiert war und das olympische Boxen wackelt, finde ich es legitim, darüber zu reden, was denn Alternativen sein könnten, um Boxen olympisch zu halten.

Zur Person Jens Hadler ist seit Mitte März Präsidenten des Deutschen Boxverbands (DBV). Seit 2019 gehörte der 57-Jährige dem Vorstand an. Hadler gebürtig aus Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern ist promovierter Maschinenbauer führt drei Firmen und ist seit 2010 Honorarprofessor in Magdeburg. Er Beiratsvorsitzender beim Boxclub Traktor Schwerin. Tim/IMAGO IMAGES

Aber das war nicht der einzige Grund…

Wir sind aufgefordert worden, unsere Athletinnen und Athleten innerhalb von 24 Stunden aus Usti nad Labem in Tschechien von einem internationalen Turnier abzuziehen, weil die US-Amerikaner an dem Turnier teilgenommen haben. Das war vor knapp fünf Wochen. Ich habe gesagt: Das gibt es mit mir nicht. Die Athletinnen und Athleten stehen im Vordergrund.

Danach hat die IBA versucht, Boxer kritisch gesinnter Verbände ohne deren Kenntnis zum WM-Turnier nach Taschkent einzuladen, darunter auch zwei Deutsche samt Trainer. Wie haben Sie das im Verband aufgearbeitet?

Das war schon ein Affront, wenn der Weltverband, am Nationalverband vorbei, direkt auf zwei Boxer beziehungsweise deren Trainer zu geht. Wir werden es sanktionieren.

Welche Auswirkungen hat das alles auf das deutsche Boxen?

Auf die meisten unserer 80 000 Mitglieder hoffentlich keine. Ebenso auf die meisten unserer 8000 Wettkampfboxerinnen und -boxer. Für die Kadersportlerinnen und -sportler haben wir es trotz all der Verwerfungen der letzten Monate gemeinsam mit dem IOC und der IBA so realisieren können, dass es bisher kaum zu Einschränkungen für unser Athletinnen und Athleten kam.

Was ist für den DBV wichtig?

Sicherlich ist für uns olympisches Boxen führend, weil nahezu alle Fördermittel darauf ausgerichtet sind. Die Förderung der Landes-, Bundes- und Olympiastützpunkte, die Förderung von Trainings- und Wettkampfmaßnahmen und auch die individuelle Förderung hängt zum überwiegenden Teil an einer erfolgreichen Teilnahme bei Olympischen Spielen. Wir werden als DBV immer darum kämpfen, dass Boxen olympisch bleibt.

Und was ist mit den Wettkämpfen darüber hinaus?

Es hat sich ein weitestgehend erfolgreiches, stabiles internationales Wettkampfsystem, direkt oder indirekt organisiert durch die IBA, etabliert. Dafür müsste es dann auch Alternativen geben. Oder man wird teilweise in zwei Welten leben. Das wird die Zeit bringen.

Wie ist es um das deutsche Amateurboxen derzeit bestellt? Welche Chance haben Sie in Paris?

In der jüngeren Vergangenheit haben wir im Nachwuchsbereich durchaus internationale Erfolge aufzuweisen. Bei den European Games haben Nelvie Tiafack und Irina Schönberger Bronze gewonnen. Mehr geht immer. Aber die Richtung stimmt. Jetzt gilt die Konzentration den beiden Welt-Qualifikationen im nächsten Jahr, und das Ziel ist ganz klar, in Paris Medaillen zu holen.

DBV-Präsident Jens Hadler. © IMAGO/Norbert Schmidt