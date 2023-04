Wichtiger Sieg für Frankfurt Skyliners

Von: Timur Tinç

Drehte im dritten Viertel auf: Joshua Obiesie. © Joachim Storch

Glanzlos, aber egal: Die Frankfurter Basketballer gewinnen 71:65 gegen den MBC / Starker Obiesie mit 22 Punkten

Die Analyse von Joshua Obiesie traf es fast auf den Punkt: „Es war kein schönes Spiel. Aber Sieg ist Sieg.“ Der 22-jährige Guard der Frankfurt Skyliners hatte mit 22 Punkten und zehn Rebounds einen großen Anteil daran, dass sich sein Team gegen den Mitteldeutschen BC am Sonntag mit 71:65 (31:31) durchsetzen konnte.

Saisonaus für Beliauskas

Es war ein enorm wichtiger Erfolg im Abstiegskampf für den hessischen Basketball-Bundesligisten, der weiter auf Tabellenplatz 17 rangiert, weil Braunschweig gestern überraschend Playoffteam Ulm klar geschlagen hat. Die Skyliners bleiben zwei Zähler hinter den Niedersachsen, haben aber nun dank des gewonnenen direkten Vergleichs den MBC (15.) mit unten reingezogen, der auch nur zwei Zähler vor den Hessen ist.

„Es ist mir egal, was die anderen machen“, sagte Cheftrainer Klaus Perwas gewohnt nüchtern. „Wir schauen nur auf uns.“ Er weiß, dass es noch verdammt schwierig wird. Zumal Perwas wohl nicht mehr Laurynas Beliauskas einsetzen kann. Beim Dreierspezialisten ist seine Hüftverletzung wieder aufgebrochen. Für den Litauer spielte gestern wieder Marcus Lewis.

Beide Teams traten sehr nervös auf. Selbst Jordan Theodore (zehn Zähler), der in Rostock noch mit 26 Punkten ein überragendes Comeback gegeben hatte, fiel anfangs mit Ballverlusten auf. „Auch wenn es für Jordan heute schwer war. Er gibt uns Sicherheit. Das haben wir am Ende bisschen gebraucht“, sagte Kapitän Lukas Wank. Die Wurfquoten waren schwach, ohne Beliauskas fehlte die Gefahr aus der Distanz, sodass es zur Halbzeit folgerichtig 31:31-Unentschieden stand.

Im dritten Viertel als Theodore mit drei Fouls auf der Bank saß, schlug die Stunde von Joshua Obiesie. „Von Beginn an hatte ich ein super gutes Gefühl“, beschrieb der 1,93-Meter große Nationalspieler. Er erzielte da 14 seiner 22 Punkte. „Er hat ganz anders gespielt. Er hat richtig verteidigt. Was er sonst gar nicht gemacht hat. Und er hat stark gereboundet“, lobte Perwas. In der Schlussphase trafen die Skyliners die richtigen Entscheidungen und verteidigten gut, sodass es für den knappen Sieg reichte.

Am Mittwoch (19 Uhr) geht es zum FC Bayern München. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) kommt der Tabellenletzte Bayreuth, und am Dienstag (25. April) geht es zur wohl vorentscheidenden Partie nach Braunschweig. „Ich freue mich auf die restlichen Spiele. Wir haben jetzt eine coole Gruppe zusammen und wir werden Vollgas geben, die Klasse zu halten“, sagte Obiesie.