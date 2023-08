Sha’Carri Richardson: Vom Bad Girl zur Weltmeisterin

Von: Timur Tinç

Teilen

Schreit ihre Freude raus: Sha’Carri Richardson. © dpa

Die 23-jährige US-Amerikanerin Sha’Carri Richardson triumphiert bei der Leichathletik-WM in Budapest über die 100 Meter. Gina Lückenkemper ist nur Zuschauerin im hochklassigen Finale.

Sha’Carri Richardson ist selten sprachlos. Die extrovertierte US-Amerikanerin stand auf der Tartanbahn im Budapester Stadion und starrte ungläubig auf die Anzeigetafel und in die Kamera. Dann kreischte die 23-Jährige mit der ihr mittlerweile überreichten US-Fahne in der Hand, hüpfte und lief von links nach rechts. Mit einem neuen Weltmeisterschaftsrekord hat sich Richardson in 10,65 Sekunden im 100-Meter-Finale der Frauen vor Shericka Jackson und der zehnfachen Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce (beide Jamaika) in der ungarischen Hauptstadt durchgesetzt. Und das von der Außenbahn Neun.

Im Halbfinale hatte Richardson noch den Start verpennt und war trotzdem eine 10,84 gelaufen, was als Dritte des Laufs den sicheren Einzug ins Finale bedeutete. Das hatte Gina Lückenkemper klar verpasst. Die 26-Jährige Doppel-Europameisterin von München war in 11,18 Sekunden nur Fünfte in ihrem Lauf geworden. „Ich habe es hier einfach nicht auf die Bahn bekommen“, räumte Lückenkemper am ZDF-Mikrofon ein. „Mit der ersten Rennhälfte bin ich zufrieden. Aber hinten heraus, wo ich eigentlich meine Stärke habe, war es nicht gut.“ Es sei definitiv nicht die WM gewesen, „die ich mir vorgenommen habe“.

Richardson verpasste die Spiele in Tokio wegen Marihuana-Konsum

Da triumphierte Richardson, die in ihrer jungen Karriere schon einige Tiefs durchleben musste. 2021 verpasste sie die Olympischen Spiele in Tokio, weil sie wegen Marihuana-Konsum ihren nationalen Titel vom US-amerikanischen Leichtathletikverband aberkannt bekam. Sie habe ihre Trauer und ihren Schmerz bekämpfen wollen, erklärte sie seinerzeit.

Eine Woche vor den Titelkämpfen war ihre leibliche Mutter verstorben. Die Frau aus Dallas im US-Bundesstaat Texas hatte den Ruf als Bad Girl der US-Leichathletik weg. Dazu kamen die bunten Haare in Kombination mit langen Plastikfingernägeln, wie sie einst Florence Griffith-Joyner trug – deren Weltrekordzeit von 10,49 Sekunden aus dem Jahr 1988 bis heute Bestand hat.

Richardson legt für das Finale die langen Fingernägel ab

Im vergangenen Jahr verpasste Richardson als Jahresschnellste die Heim-Weltmeisterschaft in Eugene, weil sie bei den Trials es nicht unter die ersten Drei schaffte. Voraussetzung, um vom US-Verband nominiert zu werden. In diesem Jahr ließ sie keine Zweifel an ihren WM-Start, gewann die Trials in 10,71 Sekunden. Schneller war nur Shericka Jackson, die einen Tag später in 10,65 Sekunden zum nationalen Titel in Jamaika stürmte.

Nach dem schwachen Start im Halbfinale kamen die ersten Zweifel auf, ob Richardson schon reif genug für den Titel ist. Sie nahm für das Finale ihre langen Fingernägel ab und stürmte zu Gold. Da darf man auch mal kurz sprachlos sein.