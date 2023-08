Weitspringerin Maryse Luzolo: Auf die letzten Schritte kommt es an

Von: Timur Tinç

Malaika Mihambo fehlt verletzt, die deutschen WM-Hoffnungen ruhen daher auf Maryse Luzolo. © IMAGO/Beautiful Sports

Die Frankfurter Weitspringerin Maryse Luzolo tankt vor der Leichathletik-WM in Budapest Selbstvertrauen.

Vor zwei Wochen ist der Knoten bei Maryse Luzolo endlich geplatzt. 6,84 Meter beim Weitsprungmeeting in Illeringen, neue persönliche Bestleistung. „Der Wettkampf hat mir gezeigt: Ich kann weit springen“, sagt die 28-Jährige . Die Frankfurterin, die für den Königsteiner LV startet, fährt in bester Verfassung und mit Selbstvertrauen zur Leichathletik-Weltmeisterschaft nach Budapest (19. bis 27. August). Das war ihr zuletzt etwas abhanden gekommen.

In mehreren Wettkämpfen im Sommer war sie nicht über 6,49 Meter gekommen, obwohl sie im Mai bereits 6,79 Meter weit in die Sandgrube gesprungen ist. „Die Trainingswerte haben mir etwas ganz anderes angezeigt“, sagt Luzolo. Das Problem: Bei den letzten drei, vier Schritten verlangsamte die Bundeswehrsoldatin ihr Tempo und entsprechend kurz fielen die Sprünge aus. „Wir haben ganz viel daran gearbeitet, dass ich mutiger ans Brett anlaufe“, erzählt Luzolo, die von Jürgen Sammert trainiert wird. Dieses Muster rauszubekommen sei nicht ganz einfach und es klappe auch im Training nicht immer. In Ungarn, so hofft sie, aber schon.

Am besten gleich am ersten Wettkampftag der WM, denn am Samstag steht die Qualifikation an. Das Ziel: „Ich will ins Finale.“ Das wird schwer genug. Mit ihrer Bestweite liegt sie im weltweiten Vergleich auf Platz 19. Zwölf Frauen sind in dieser Saison bereits über 6,90 Meter gesprungen. Unter anderem die amtierende Weltmeisterin Malaika Mihambo (6,93 Meter/LG Kurpfalz), die verletzungsbedingt nicht an den Start gehen wird. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Luzolo und Mikaelle Assani (SCL Heel Baden-Baden), die in diesem Jahr schon 6,91 Meter gesprungen ist. Bei den deutschen Meisterschaften in Kassel wurde sie Zweite hinter Mihambo – die sich dort am Oberschenkel verletzte – und vor Luzolo.

Die 6,47 Meter und Platz drei bei den nationalen Titelkämpfen waren für sie frustrierend. Doch Maryse Luzolo ist eine Kämpferin, die sich so schnell von nichts unterkriegen lässt. Nach ihrer schweren Knieverletzung im Jahr 2017, verursacht durch ein Trainingsgerät aus der Medizintechnik am Olympiastützpunkt in Frankfurt, wurde ihr gesagt, dass sie nie wieder Leistungssport machen könne. Zwei Jahre später sprang sie wieder in die Sandgrube. Sie gewann unter anderem die Silbermedaille bei den Militärweltspielen in China und sicherte sich mehrere nationale Vizetitel in der Halle und draußen – immer hinter der Überspringerin Malaika Mihambo.

Auftritt in der Sesamstraße

Luzolo engagiert sich beim Verein Athleten Deutschland in der zehnköpfigen Gruppe „Anti-Rassismus“. Demnächst soll ein Projekt gestartet werden. Luzolo war vor einem Jahr auch in der Fernsehserie Sesamstraße zu sehen und hat den Muppetfiguren Elmo und Abby beigebracht, wie sie weit springen können. „Viele Leute erzählen mir, dass ihre Kinder jetzt auch Weitsprung machen“, freut sie sich. Nach der WM will Luzolo endlich ihre Bachelorarbeit in Biologie fertig schreiben und sich dann voll und ganz auf das Training in Richtung Olympische Spiele 2024 konzentrieren. 2021 war sie in Tokio bereits dabei und schied in der Qualifikation aus.

Bei Luzolos erster WM-Teilnahme, die anderen Weltmeisterschaften verpasste sie verletzungsbedingt, soll es einen Schritt weiter gehen. Vielleicht auch mit einer Bestweite. Die Olympianorm liegt bei 6,86 Metern. Wenn sie die letzten drei, vier Schritte mit vollem Tempo durchzieht, könnte es klappen.