Wegweisender Sieg für die Löwen

Von: Markus Katzenbach

Frankfurter Eishockey-Erstligist hält Konkurrent Iserlohn mit Heimsieg nach Verlängerung auf Distanz

Die letzte Kraftanstrengung lohnte sich. Reid McNeill hatte den Puck erobert, wuchtete sich noch einmal nach vorne, lenkte die Scheibe zu Ryan Olsen – und der drosch sie ins Tor der Iserlohn Roosters, zum allgemeinen Jubel in der Eissporthalle am Ratsweg, nach gut zwei Minuten Extraschicht. In einer im spannenden Rennen um einen Playoff-Platz in der ersten Klasse des deutschen Eishockeys wegweisenden Begegnung siegten die Löwen Frankfurt am Dienstagabend vor 5085 Zuschauern 3:2 (1:1, 0:1, 1:0/1:0) nach Verlängerung und verbuchten mit zwei Zählern dafür einen mehr als der Verfolger aus dem Sauerland. „Das war ganz wichtig für uns“, sagte Matchwinner Olsen über den Extrapunkt, denn: „Die Mannschaft ist in der Tabelle genau hinter uns.“

Für erste schoben sich die Aufsteiger, für die es am Freitag (19.30 Uhr) bei Spitzenreiter EHC München weitergeht, auf Platz zehn vor, vier Spiele vor Ende der langen Hauptrunde: Mit 74 Punkten aus 52 Partien, vier vor Iserlohn. Das würde gerade reichen für die Playoffs, aber es bleibt eng im Tabellengedränge zwischen Rang neun und zwölf. Die Nürnberg Ice Tigers blieben mit einem ungefährdeten Sieg gegen die Augsburger Panther Neunter, mit 75 Punkten aus 51 Partien. Während die Schwenninger Wild Wings (50 Spiele/71 Punkte) erst heute in Straubing antreten.

„In jedem Spiel geht es für uns gerade um Leben und Tod. Es ist toll, Teil davon zu sein“, sagte Olsen über den Playoff-Krimi. Die beiden Begegnungen zuvor am Seilersee hatten die Löwen knapp verloren.

Mit einer Niederlage in regulärer Spielzeit wären die Gäste im Playoff-Rennen schon empfindlich weit, möglicherweise fast schon entscheidend auf Abstand zu den Löwen – für diese wiederum eine verlockende Vorstellung.

Iserlohn stand so noch etwas mehr unter Druck, aber auch die Frankfurter wussten um die Bedeutung dieses direkten Duells. Flott aus der Kabine kamen sie, und mit einem Powerplay-Schlagschuss von Davis Vandane gingen sie auch in Führung. Um sich prompt Nachlässigkeiten in der Abwehr zu erlauben und bis dahin harmlosen Iserlohnern das 1:1 durch Kaspars Daugavins zu ermöglichen (19.).

Erst einmal lagen die Löwen dann sogar zurück, nach einem Tor von Eric Cornel (35.) für die Roosters, nun besser im nicht gerade hochklassigen, zähen zweiten Drittel. Doch die Löwen kämpften sich ins Spiel zurück, Nathan Burns wühlte den Puck zum 2:2 ins Tor (45.),