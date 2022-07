Wechselbörse

BASKETBALL: Israel González hat einen neuen Vertrag bis 2025 beim deutschen Meister Alba Berlin erhalten. Der 47 Jahre alte Spanier ist seit 2017 Trainer der Berliner.

FUSSBALL: Mauricio Pochettino ist nicht mehr Trainer des französischen Meisters Paris St. Germain. Seine Nachfolge tritt Christophe Galtier von OGC Nizza an.

Anthony Modeste kokettiert offenbar mit seinem Abschied vom Bundesligisten 1. FC Köln. Im Trainingslager in Donaueschingen sagte der französische Mittelstürmer, der mit 20 Bundesliga-Toren den FC in die Conference League schoss, am Dienstag laut „Express“: „Ich hatte die Möglichkeit im Winter. Wir haben aber die klare Entscheidung getroffen, dass wir das nicht machen. Jetzt muss ich aber vielleicht an mich denken.“

Hamza Mendyl verlässt den Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 und wechselt nach Belgien. Nachdem der Vertrag bei den Königsblauen aufgelöst worden war, unterschrieb der 24-Jährige beim Erstligisten OH Löwen.

Sargis Adamjan wechselt nach übereinstimmenden Medienberichten innerhalb der Bundesliga von der TSG Hoffenheim zum 1. FC Köln.

Brooklyn Ezeh wechselt von Viktoria Berlin zum Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Der 21-jährige Linksverteidiger erhält einen bis zum 2024 datierten Vertrag.