Filbrys Fragezeichen

Werder Bremen und die 50+1-Regel: Der Aufstand von der Weser

Von: Björn Knips

Ist mit der 50+1-Regel so nicht einverstanden: Werder Bremens Geschäftsführer Klaus Filbry (vor Sportchef Frank Baumann). © Kokenge/Imago

Werder Bremen erhebt Einspruch gegen die DFL-Strafe und fordert eine neu justierte 50+1-Regel.

Gerade in der Transferzeit wird wieder deutlich: Der SV Werder Bremen kann nicht so agieren wie gewünscht. Die Einnahmeausfälle in der Pandemie und der Abstieg trieben den Traditionsklub fast in die Insolvenz. Mit einem wirtschaftlichen Kraftakt wurde die Wende geschafft, derweil sprach die Deutsche Fußball-Liga (DFL) eine Millionenstrafe wegen eines Verstoßes gegen Kapitalauflagen im Lizenzierungsverfahren gegen Werder aus.



Der Verein wehrt sich dagegen mit allen rechtlichen Mitteln – und Klubchef Klaus Filbry bringt dabei nun auch das Thema 50+1 sowie die jüngste Absprache der DFL mit dem Kartellamt ins Spiel. Der 56-Jährige wünscht sich eine neuerliche Diskussion im deutschen Fußball. Doch das ist gar nicht so einfach, weil sich offenbar viel mehr als nur die direkt betroffenen Klubs gegen Veränderungen sperren und lieber den Status quo bewahren wollen.



1,8 Millionen Euro soll der SV Werder bezahlen. „Wir haben Einspruch eingelegt. Wird der Einspruch abgelehnt, gehen wir in die nächste Runde. Denn wir haben trotz Pandemie und Abstieg erwiesenermaßen gut gewirtschaftet und ein positives Ergebnis erzielt, trotzdem werden wir mit einer Strafe belegt. Das ist schwer nachvollziehbar“, sagte Filbry der Deichstube.



Die DFL bewertet das Kalenderjahr – und da hat Werder Bremen anders als im Geschäftsjahr (1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022) das negative Eigenkapital nicht um zehn Prozent verringert, wie es laut Statuten erforderlich ist.



„Andere Vereine, die einen Mehrheitsgesellschafter haben, können durch Gewinnabführungsverträge oder eine Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital oder durch das Engagement eines Hauptgesellschafters anders mit solchen Situationen umgehen“, sagt der Werder-Boss. Wen er meint, ist klar: zuvorderst die Werksklubs VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen. Der Automobilhersteller Volkswagen und der Chemiekonzern Bayer springen dort im Notfall ein. Auch bei RB Leipzig und 1899 Hoffenheim ist das möglich. „Das Thema der Wettbewerbsintegrität sollte an dieser Stelle noch mal sehr kritisch hinterfragt werden“, fordert Filbry.



Der Zeitpunkt seines Vorstoßes ist bewusst gewählt. Das Bundeskartellamt hat vor einigen Wochen den Kompromiss mit der DFL zum Thema 50+1 als Entscheidungsentwurf an die Beteiligten versendet. Gibt es in den nächsten Wochen keinen Widerspruch, werden die von der DFL zugesagten Satzungsänderungen für bindend erklärt und das Verfahren auf dieser Grundlage abgeschlossen, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Kartellamts. Es ändert sich allerdings nicht wirklich etwas.



Filbrys Fragezeichen

Das Kartellamt hatte jüngst erklärt, die 50+1-Regel, die es nur im deutschen Fußball gibt, sei rechtens. Demnach müssen die Klubs mehrheitlich im Besitz der Vereine sein. Allerdings müsse sich die DFL mit den Ausnahmegenehmigungen für Bayer Leverkusen, den VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim beschäftigen. Das hat die Dachorganisation der 36 Erst- und Zweitligisten auch gemacht, aber nur geringe Veränderungen unternommen. Künftig müssen die Ausnahmeklubs ihre Mitglieder etwas mehr beteiligen, was sich aber eher auf Änderungen beim Vereinslogo und auf bauliche Maßnahmen im Fanblock bezieht, nicht aber auf das eigentliche Geschäft. Und sollte der Mutterkonzern in schlechten Zeiten zu sehr finanziell eingreifen, dann werden künftig Strafzahlungen fällig. Was aber erst bei einem Verlustausgleich ab 18 Millionen Euro im Jahr gelten soll und dann auch nur ein paar zehntausend Euro pro Million Ausgleich kosten würde.



Das Kartellamt hat sich damit beruhigen lassen, Klaus Filbry offenbar nicht: „Wir werden das intern bewerten und dann entscheiden, wie wir mit dem Vorschlag umgehen werden. Man muss sich genau angucken, ob durch den Vorschlag die Wettbewerbsintegrität wirklich gefördert wird. Ich würde das mit einem Fragezeichen versehen.“ Für Filbry, der sich zu solchen Themen in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend äußert, um kein Öl ins Feuer zu gießen, ist das schon ein echtes Statement.



Filbry erläutert: „Es gibt ganz viele Vereine, die inzwischen weit über 50 Prozent ihrer Anteile verkauft haben: Hertha BSC liegt bei 67 Prozent; Augsburg ist sogar bei fast 100 Prozent, und Borussia Dortmund ist mit 95 Prozent an der Börse. Da muss man schon mal genauer hinschauen. Da brauchen wir meines Erachtens eine Regel, die für alle gleich ist, um eine Wettbewerbsintegrität, aber auch eine Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.“ Einen Gegenvorschlag will Filbry öffentlich nicht machen: „Dafür gibt es in der DFL die Gremien und das Präsidium.“ Hört sich an wie eine Aufforderung.