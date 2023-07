Volleyball unter dem Radar

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Haben allen Grund, stolz auf sich zu sein: die Spielerinnen der deutschen Frauen-Volleyballnationalmannschaft. © imago

Im Gegensatz zu den deutschen Fußballerinnen fristen die Volleyballerinnen ein Schattendasein - und das völlig zu Unrecht. Ein Kommentar.

Es erscheint an dieser Stelle einmal wirklich angebracht, eine Frauen-Nationalmannschaft in den Fokus zu rücken, die öffentlich viel zu wenig wahrgenommen wird, obwohl sie international richtig erfolgreich unterwegs ist. Auch wir aus der Sportredaktion der Frankfurter Rundschau senken unser Haupt in Demut, denn wir haben über die Nations League der Volleyballerinnen in diesem Sommer lediglich in Ergebnissen oder Kurzmeldungen berichtet, derweil wir in Sachen Frauenfußball von geradezu missionarischem Eifer getrieben werden, der Angelegenheit größtmögliche Sichtbarkeit zu bieten.

Zumindest dieses kleine Plätzchen hier sei nun freigeschaufelt für den Volleyball. Was also war los in der Nations League in diesem Jahr? Die Männer des Deutschen Volleyballverbandes (DVV) haben mit drei Siegen aus zwölf Spielen am Ende Rang elf unter den 16 besten Teams der Welt belegt. Keine Ruhmesleistung, aber allemal ein ordentliches Ergebnis, das mit Siegen gegen Kanada, Bulgarien und Kuba erträglich gestaltet wurde.

Die deutschen Frauen haben es besser gemacht. Sie erreichten zum ersten Mal in der 2018 vom Weltverband FIVB eingeführten Volleyball Nations League die Finalrunde der besten Acht. Während bei den Frauenfußballerinnen WM-Prämien von mehreren hunderttausend Euro für jede Spielerin ausgelobt werden, kommen die Volleyballerinnen auf ein besseres Taschengeld. Es geht zuvorderst um Ruhm und Ehre, um Spaß und Teamgeist und unvergessene Erlebnisse und Ergebnisse am einen und anderen Ende der Welt.

Der Aufwand ist ungeheuer. Die insgesamt 13 Partien der diesjährigen Nations League fanden für die DVV-Frauen binnen sechs Wochen in Nagoya (Japan), Brasilia (Brasilien), Suwon (Südkorea) und Arlington (USA) statt. Die Reisestrapazen inklusive der riesigen Zeitverschiebungen waren also erheblich, die sportliche Herausforderung ebenso. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen schaffte es mit sieben Siegen aus zwölf Partien ins Viertelfinale und war darauf laut Kapitänin Anna Pogany völlig zu Recht „unfassbar stolz“. Am Ende gab es bei der 1:3-Niederlage in Arlington einen großen Kampf gegen die Favoritinnen aus Polen, die im Halbfinale an China scheiterten. Im Endspiel gewann vor einer Woche die Türkei gegen China.

Das Niveau im internationalen Frauen-Volleyball ist hoch, die globale Konkurrenz ist riesig, die Sportart gehört bei den Frauen zu den am weitesten entwickelten weltweit, das gilt auch für die Variante Beachvolleyball im Sand. Umso höher sind die Leistungen der deutschen Frauen, angeleitet von einem hervorragenden Trainer aus Belgien, zu bewerten. Denn das Umfeld, in dem die Spielerinnen sich bewegen, kann ihnen keine top-professionellen Bedingungen bieten. Dazu fehlt es an der finanziellen Ausstattung und einer öffentlichen Aufmerksamkeit hierzulande, die sie eigentlich verdient hätten.

Und nun schalten wir wieder um zum Fußball nach Neuseeland und Australien.