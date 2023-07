Viel Edelmetall für deutsche Parasurfer

Von: Jan Christian Müller

Ist sehr zufrieden mit Abschneiden in den Wellen: Johannes Laing. © Privat

Querschnittsgelähmter Mainzer Johannes Laing holt in Spanien bei den Euro Para Surfing Championships die Bronzemedaille

In der Nacht zum Mittwoch ist Johannes Laing erschöpft, aber glücklich ins Bett gekrabbelt. Der Mainzer war gerade von der Euro Para Surfing Championship aus Valdovino in Spanien zurückgekehrt. Im Gepäck eine Bronzemedaille für den dritten Platz. Laing ist seit neun Jahren, als er bei einer Kletteraktion in der Freizeit abrutschte und unglücklich fiel, durch einen Bruch der Wirbelsäule zwischen dem fünften und sechsten Halswirbel und einer damit einhergehenden Verletzung des Rückenmarks inkomplett querschnittsgelähmt,

Seit sieben Jahren nimmt der 38-Jährige an großen Parasurf-Events teil. Eine Medaille hatte er in seiner Liegendklasse PS Prone 1 bis zum Wettbewerb in Galizien noch nie gewonnen. „Ich bin sehr, sehr glücklich.“ Die Bedingungen seien „extrem herausfordernd“ gewesen, „wir haben mehr als kopfhohe Wellen erlebt.“ Nicht einfach für jemanden, der wegen seiner schweren Behinderung nur auf dem Brett liegen kann.

Hoffnung auf Olympia

Besonders froh macht es Johannes Laing, dass er nicht mehr - wie anfangs - im Mietwagen auf sich allein gestellt auf einem Parkplatz am Meer übernachten muss, sondern dass das deutsche Team inzwischen auf sechs Mitglieder angewachsen ist und von einer Teammanagerin und einem Coach ehrenamtlich betreut wird. „Es war richtig viel Energie in unserem Team“, berichtet Laing. Prompt kamen weitere Medaillen heraus: Antonio Müller in der Liegendklasse holte Silber, Ben Neumann mit Guide Peter Neumann schaffte in der Blindenklasse Visually Impaired 1 Bronze. Das deutsche Parasurfteam konnte sich somit unter acht Nationen am Ende hinter Spanien und portugal den dritten Rang in der Teamwertung sichern, weil auch Adriani Botez und Guide Renato Bentes in der Blindenklasse Vierte wurden.

Die europäischen Wettkämpfe waren wegen der Pandemie zuletzt 2019 ausgetragen worden. Jetzt hoffen die Parasurfer, dass sie es zu den Paralympics nach Los Angeles 2018 schaffen, die dort vom 15. bis zum 27. August 2028 ausgetragen werden. Darüber soll am Jahresende die Ausrichterstadt Los Angeles entscheiden. Unter anderem haben sich auch die paralympischen Kletterer beworben. Die Chancen für die Surfer:innen stehen vielleicht nicht schlecht, denn im kalifornischen Los Angeles mit seinen berühmten Stränden hat der Surfsport eine hohe Akzeptanz.