Vegas Golden Nights: Das Eismärchen in der Wüste

NHL

Von Jakob Böllhoff schließen

Nur sechs Jahre nach ihrer Gründung sind die Vegas Golden Knights bereits NHL-Champion

Nevadas Pioniere der ersten Tage wären stolz auf diese Männer, und vermutlich wären sie auch ein bisschen neidisch. Ein meterhoher Kelch aus Silber! Dafür hätten sie vor 150 Jahren eine Ewigkeit in den Minen schuften und schürfen müssen, Finger und Hände hätten sie dabei verloren, ihren Verstand, und manches Mal gleich umstandslos das Leben an sich.

Vergleichsweise unversehrt sahen die Eishockeyspieler der Vegas Golden Knights aus, als sie am Montagabend das silberne Ungetüm überreicht bekamen: den Stanley Cup. Heiliger Gral des Eishockeys. Siegertrophäe der größten, wichtigsten, besten Liga der Welt, der nordamerikanischen NHL. Kapitän Mark Stone riss ihn mit Gebrüll in die Höhe und versicherte später: „Diese Plackerei nach einer Saison von 82 Spielen und vier Playoff-Runden. Ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben.“

Sportgeschichte hat das 2017 gegründete Team aus Las Vegas geschrieben mit dem entscheidenden 9:3-Erfolg gegen die Florida Panthers vor den frenetischen Fans in der eigenen Halle. So schnell hat noch keiner den Stanley Cup gewonnen. Viele schaffen es ja überhaupt nie. Es ist ganz und gar erstaunlich.

Jähzorn der Verstoßenen

Nur einer hatte es geahnt, wobei es eher einer übertrieben provokanten Kampfansage an die Konkurrenz glich, als Teambesitzer Bill Foley kurz vor der ersten Saison sagte: „Die Playoffs in drei, den Cup in sechs Jahren: „Es gibt keine Entschuldigungen. Das ist der Standard.“ Der steinreiche Unternehmer hat es dann aber selbst kaum glauben können, als die Golden Knights schon in der Premierenspielzeit 17/18 ins Finale stürmten. Das Endspiel gegen die Washington Capitals ging zwar verloren, aber die Basis für das Gründermärchen in der Zockerstaat war gelegt.

Die trotzige Underdog-Mentalität, der Jähzorn der Verstoßenen war es, der das Team von Beginn an zum Titelkandidaten machte und ihm jene strapazierfähige Identität gab, die es bis heute ausmacht. Die Erweiterungsregeln der NHL sehen bei einer Neugründung wie der Golden Knights (und 2021 der Seattle Kraken) vor, dass alle schon bestehenden Teams gestandene Spieler freigeben müssen, damit der Neuling sogleich konkurrenzfähig ist. Ob den Spielern das gefällt oder nicht.

So landeten viele Profis ungewollt in der Wüste von Nevada, und immer, wenn es gegen das alte Team ging, wurden sie in der Kabine angestachelt von den Kollegen. Die „Golden Misfits“ („goldene Außenseiter“) waren geboren. Rache kann ein ausgesprochen starker Motivator sein.

Halt nach dem Massenmord

Beliebt sind die Golden Knights natürlich nicht in der Liga. Der Vorwurf, dass es ihnen viel zu leicht gemacht wurde, ein schlagkräftiges Team aufzubauen, ist allgegenwärtig. Und doch würde niemand bestreiten, dass die NHL im trockenen Nevada auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. Die Golden Knights sind das erste professionelle Sportteam in Las Vegas. Die Region steht voll hinter Kufencracks – auch, weil die ihnen ein Stück weit Halt und Ablenkung gaben kurz nach dem Massenmord im Oktober 2017 bei einem Festival. 60 Menschen waren vom Attentäter Stephen Paddock aus dem Fenster eines Hotels heraus erschossen worden, 867 verletzt.

Präsent in Las Vegas ist die NHL ohnehin schon seit 1991, als in der Pre-Season auf dem Parkplatz des Caesars Palace das erste Freiluftspiel der Liga stattfand. Regelmäßig veranstaltete die NHL danach Show-Events in der Stadt, deren Unterhaltungswert die Heimspiele der Golden Knights nun regelmäßig erreichen. Die spektakuläre Rittershow gehört zum besten, was der Profisport in den USA zu bieten hat auf diesem Gebiet.

NHL-Boss Gary Bettmann darf sich jedenfalls bestätigt darin fühlen, dass es die richtige Entscheidung war, Las Vegas vor sechs Jahren eine Eishockeymannschaft zu schenken. „Was in dieser Arena und außerhalb davon abgeht, ist unglaublich und ein Beleg dafür, was für ein großartiger Eishockeymarkt das ist“, sagte Bettmann am Rande der Feierlichkeiten. „Vegas, ihr wisst in der Tat, wie man eine Party schmeißt.“

Es dürfte nicht die letzte gewesen sein.