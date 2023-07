Ungewohntes Glücksgefühl

Ein Küsschen für den Elefant aus Bronze: Katerina Siniakova freut sich über den Turniersieg im Taunus. dpa © dpa

Die tschechische Doppelspezialistin Katerina Siniakova triumphiert in Bad Homburg im Einzel.

Die Weltranglistenerste gewinnt die Bad Homburg Open. Das hätte vor ein paar Tagen jeder Tennisfan unterschrieben, der sich Spiele des Rasenturniers auf der heimeligen und trotzdem eleganten Anlage im Kurpark angeschaut hat. Iga Swiatek konnte sich eigentlich nur selbst schlagen, da waren sich die Experten einig. Die das Ranking souverän anführende Polin war ebenso souverän ins Halbfinale des Rasenturniers gestürmt.

Prompt setzte Swiatek sich selbst außer Gefecht: Magen-Darm-Infekt. Freilich ist die 22-Jährige für das jetzt beginnende Grand-Slam in Wimbledon schon wieder gesundet.

In Bad Homburg war also der Weg frei für eine weitere Weltranglistenerste. Katerina Siniakova ist die beste Spielerin im Doppel. Alles andere als zufällig führt die Statistik der Profispielerinnen-Vereinigung WTA die 27-jährige Tschechin ganz oben. Siniakova hat im Duett mit Landsfrau Barbora Krejcikova so ziemlich alles gewonnen, was man gewinnen kann: Titel bei allen vier Grand-Slams, sieben insgesamt, Olympia-Gold in Tokio, die Team-WM (damals Fed-Cup).

Weiter geht’s in Wibledon

Im Einzel freilich hat der Blondschopf mit der Lockenmähne, die sie auf dem Court zum Zopf bindet, meistens nur an den großen Erfolgen geschnuppert. Wie 2021, als sie bei der Premiere in Bad Homburg Turnierbotschafterin Angelique Kerber (35) im Endspiel unterlegen war.

Doch nun endlich gehörte Siniakova die volle Aufmerksamkeit nach dem 6:2, 7:6 gegen die wegen des Swiatek-Rückzugs kampflos ins Endspiel eingezogene Italienerin Lucia Bronzetti (24). „Ich bin wirklich stolz, dieser Titel bedeutet mir sehr viel“, sagte sie nach ihrem vierten Turniersieg als Einzelspielerin auf dem ausverkauften Centre Court.

Die 3500 Zusehenden hatten sich ganz schön gedulden müssen. Das Match war beim Stand von 2:1 im zweiten Satz wegen Regens für gut drei Stunden unterbrochen, erst am Abend war die Siegerin gekürt. Die Elefanten-Trophäe aus Bronze verdiente sich Siniakova, war sie doch am Freitag binnen fünf Stunden gleich zweimal im Einsatz gewesen. Erst für die Fortführung des wegen Dunkelheit abgebrochenen Viertelfinals gegen die Russin Liudmila Samsonova, die Nummer zwei der Setzliste, dann für den 6:2, 6:2-Erfolg gegen „Stand-by-Spielerin“ Emma Navarro (USA), die sich zur Halbfinalteilnehmerin gemausert hatte.

Die Fans strömen

„Sehr, sehr müde“ fühlte sich die spätere Turniersiegerin bereits am Freitagabend. Zeit zur Erholung bleibt für sie weiterhin kaum, im Gegensatz zu den besten deutschen Spielerinnen, für die Bad Homburg schon am Montag nach der ersten Runde beendet gewesen war. Siniakova flog noch am Samstagabend weiter nach London. Dort spielt sie ihr Erstrundenmatch gegen die Chinesin Qinwen Zheng.

Auch wenn viel Stress mit dem Aufenthalt im Taunus verbunden sein sollte: Die Match-Praxis auf Rasen ist einigen Spielerinnen trotzdem viel lieber, als in Wimbledon um die seltenen Trainingszeiten auf grünem Belag zu kämpfen. Einer der Gründe neben der immer wieder hochgelobten Organisation und dem besonderen Flair mitten in der Natur, weshalb das „Wimbledon-Vorturnier“ unter den Spielerinnen so beliebt sei, sagt Kerber.

Die Bad Homburg Open werden übrigens nicht nur wegen ihrer zeitlichen Nähe zum Grand-Slam-Event so bezeichnet. Die Veranstalter um Kerber-Manager Aljoscha Thron haben mit dem All England Lawn Tennis and Croquet Club einen Fünf-Jahres-Vertrag vereinbart, der noch die Durchführung im nächsten Jahr beinhaltet. Dafür lassen sie für die Courts die gleiche Grassorte wie beim Klassiker im Londoner Stadtteil sähen und pflegen.

Wimbledon-Vertreter wie auch WTA-Chef Steve Simon zeigten sich bei ihrem Besuch in Bad Homburg erneut zufrieden, zu einer Vertragsverlängerung scheinen beide Seiten bereit. „Wir wollen das Turnier in den nächsten Jahren stetig weiterentwickeln, neue Highlights setzen“, hat Kerber schon angekündigt. Ebenso, im nächsten Jahr nach ihrer Babypause am liebsten wieder mitspielen zu wollen.

Könnte nur sein, dass es dann ein wenig an hochkarätigen Gegnerinnen mangelt. WTA-Pläne sehen vor, die besten Spielerinnen für die Teilnahme an einem höher eingestuften Turnier zu verpflichten, wenn es zur gleichen Zeit stattfindet. Ausnahmen sollen nur die Titelverteidigerin, die beste Vertreterin der Gastgebernation und eine Spielerin der Weltranglistenplätze elf bis 30 darstellen. Bad Homburg hat den Status eines WTA 250, während zeitgleich das südenglische Eastbourne (wie eine Woche zuvor Berlin) als „500er“ die Teilnehmerinnen mit mehr Preisgeld und Weltranglistenpunkten lockt.

Wer immer im Kurpark in der letzten Juni-Woche 2024 aufschlagen wird, ein Publikumsmagnet versprechen die Bad Homburg Open wieder zu werden. Trotz des frühen Ausscheidens der deutschen Spielerinnen strömten jeden Tag Tausende auf die Anlage, der Centre Court war bis auf einen Tag immer ausverkauft.