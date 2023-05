Unerwartete Heldenreise des deutschen Teams

Von: Günter Klein

Haben sich als Team gefunden: die deutschen Spieler. © dpa

Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kämpft sich ins WM-Halbfinale

Wie 2010 bei der Heim-WM in Köln und Mannheim, wie 2021 an gleicher Stätte, im lettischen Riga, und wie bei Olympia 2018, woran sich alle mit warmem Herzen erinnern: Das deutsche Eishockey-Nationalteam spielt wieder um die Medaillen und um den ganz großen Preis. Bei der WM 2023 hat es das Halbfinale am Samstag erreicht. Es wiederholte sich auch diese Geschichte: Mit mentaler Robustheit kickte das deutsche Team die hochveranlagten Schweizer aus dem Turnier: 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) gewann die Mannschaft des Bundestrainers Harold Kreis. Und sie trotzten einem extrem widrigen Umstand, nämlich dem Verlust ihres Stars, Moritz Seider, in der kritischsten Phase des Viertelfinals. Der deutsche Verteidiger-Koloss war böse geworden, setzte einen fiesen Check, bekam eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Das Team ohne ihn?

An diesem Tag noch konzentrierter, mit noch mehr Hingabe in der Abwehr und Eiseskälte im Angriff. Und so kam es zum Ergebnis, das aufgrund der Tabellenkonstellation nicht unbedingt zu erwarten gewesen war: Die Schweiz hatte die Gruppe B beherrscht, Kanada und Tschechien geschlagen, Deutschland war in Gruppe A als Vierter ins Viertelfinale geschlüpft – und hatte auch die Reise von Tampere, Finnland, hinüber nach Riga auf sich nehmen müssen. Doch schon früh zeigte sich: Man würde die Schweizer wieder nerven können.

Ein Schuss des Münchners Maxi Kastner flutschte dem Schweizer Keeper Robert Mayer durch die Schoner – das 1:0 in der 7. Minute. „Tat gut, so ein Tor“, sagte Schütze Kastner, „das hat den Schweizern zum richtigen Zeitpunkt den Rhythmus genommen.“ Das deutsche Konzept beschrieb er so: „Dem Gegner wenig Raum und Zeit geben.“

Seider checkt zu wuchtig

Trotzdem fand die Schweiz ins Spiel zurück: 47 Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels glich Jonas Siegenthaler aus – was auf deutscher Seite Moritz Seider erzürnte: Ihm war der Schläger zerdeppert worden, dafür hatte er eine Strafe für die Schweizer erwartet – die es nicht gab. Wütend setzte der NHL-Verteidiger einige seiner Checks, die ein weltweiter Social-Media-Hit sind. Doch wie er Gaetan Haas in die Bande rammte (32.), das war zu viel der Wucht: Die Partie war für Seider beendet, das Team musste durch eine fünfminütige Unterzahl.

Auftakt zur unerwarteten Heldengeschichte. „Wie wir da verteidigt haben, das war der ,turning point‘“, sagte Kapitän Moritz Müller, „da sagte sich jeder: Noch eine Schippe drauf, drei Prozent mehr.“ Die Arbeitstiere Szuber und Soramies blockten in Serie Schweizer Schüsse, Torwart Niederberger hielt alles – und einige gingen über die Schmerzgrenze: Kastner hatte sich durch einen Schweizer Stock in seinem Gesicht eine blutige Nase geholt, NHL-Legionär Nico Sturm hatte im ersten Drittel einen Schuss abbekommen und musste erst wieder rund laufen lernen. Er hielt durch, „ich habe meine Beine nicht mehr gespürt, aber mir Energie-Gels reingepfiffen“. In Unterzahl gelang ihm das 3:1 (39.), davor hatte John Peterka auf 2:1 gestellt (38.) – ein perfekt herausgespieltes Tor.

Die Qualifikation für Olympia 2026 hat das Team des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) eingetütet, doch das ist derzeit nur ein Nebenaspekt. „Alles ist jetzt möglich“, sagte Nico Sturm.