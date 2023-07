Tour de France: Dänen lügen nicht?

Von: Jörg Hanau

„Ich kann es mit der Hand auf dem Herzen sagen: Ich nehme nichts und ich werde nichts nehmen, was ich nicht meiner zweijährigen Tochter geben würde“: Jonas Vingegaard. © afp

Der designierte Tour-Champion Jonas Vingegaard radelt schneller die Berge hinauf als einst Super-Doper Lance Armstrong. Das weckt natürlich Zweifel. Kommentar zu einem Kampf mit einer düsteren Vergangenheit.

Es ist immer das Gleiche. Das Gelbe Trikot der Tour de France lastet schwer auf den Schultern seines Trägers. Wer im gelben Jersey des Besten nach drei Wochen auf die Camps Elysees einbiegt, gewinnt nicht nur die bedeutendste Rundfahrt, er steht auch unter Generalverdacht: Kann das mit rechten Dingen zugehen? Ist er sauber? Ist Doping im Spiel?

Jonas Vingegaard, der vor wenigen Jahren noch in einer Fischfabrik arbeitete, kennt diese Fragen und Zweifel – und das nicht erst seit diesem Sommer. Der Vorjahressieger ist am kommenden Sonntag nach menschlichem Ermessen die Titelverteidigung nicht mehr zu nehmen. Seine surreale Leistung im Zeitfahren im Schatten des Mont Blanc am Dienstag und seine Dominanz tags darauf auf der Königsetappe in den Alpen nähren selbst für den Dänen eine nachvollziehbare öffentliche Skepsis. „Ich verstehe, dass es schwer ist, dem Radsport zu vertrauen, wenn man bedenkt, was in der Vergangenheit passiert ist“, sagte der 26 Jahre alte Däne zum Beispiel in Courchevel.

Ja, die Vergangenheit. Sie ist düster. Vielleicht muss der Jumbo-Vismar-Kapitän tatsächlich für all jene namhaften Vorgänger bezahlen, die ohne jede Scham gelogen und geschworen haben, nie gedopt zu haben. Von Wundern wurde geschwafelt, über Naturtalente gerätselt. Am Ende stand mit meist zeitlicher Verzögerung jedoch die detektierte Gewissheit oder das verspätete Geständnis, mit ganz besonderem Benzin im Blut zu den Siegen gerast zu sein.

Nun ist Vingegaard nie positiv getestet worden. Auch das ist Teil der Wahrheit. Die Unschuldsvermutung greift dennoch nicht. Falscher Sport. Dumm gelaufen. Der Radsport wird seinen schlechten Ruf einfach nicht los. „Natürlich sind Fragen zu den verschiedenen Verdächtigungen nicht unberechtigt. „Wir leben seit langem damit“, sagte Tour-Direktor Christian Prudhomme am Mittwoch. Da hilft es offenkundig wenig bis gar nichts in der öffentlichen Wahrnehmung, dass „das Gelbe Trikot jeden Tag getestet wird und sein Fahrrad auch“.

Das wurde Lance Armstrong damals auch. Und wenn einer wie Vingegaard noch schneller als einst der geächtete Texaner den Tourmalet hinauf donnert, kann der schmächtige Däne sagen, was er will, die Skepsis lutscht trotz seines jüngsten Schwurs an seinem Hinterrad: „Ich kann es mit der Hand auf dem Herzen sagen: Ich nehme nichts und ich werde nichts nehmen, was ich nicht meiner zweijährigen Tochter geben würde.“

Dänen lügen nicht. Oder etwa doch?

Nun wäre es unredlich, Vingegaard für die Verfehlungen seiner Landsleute verantwortlich zu machen. Das kleine nordische Land führt in Sachen Doping aber eine lange, unrühmliche Liste: von Bjarne Riis bis Michael Rasmussen, von Kim Andersen bis Bo Hamburger, von Rolf bis Nicki Sørensen. Alle gelogen, alle überführt oder geständig.

Und was bleibt Jonas Vingegaard? Weiter schwören und davon ausgehen, dass zukünftige Untersuchungsverfahren die Tests von heute bestätigen. Diese Form der Überzeugungsarbeit zu leisten, gestaltet sich für ihn weitaus schwieriger, als die Tour de France zu gewinnen.