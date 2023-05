Tollhaus Böllenfalltor

Von: Ingo Durstewitz

Einer der Aufstiegshelden vom Böllenfalltor jubelt: Darmstadts Torwart Marcel Schuhen. imago images © IMAGO/HMB-Media

Ganz Darmstadt steht Kopf: Die Lilien steigen zum vierten Mal in die Bundesliga auf

Zum guten Schluss hin wurde es dann, wie es häufig so ist im Fußball, ziemlich emotional. Nachdem der SV Darmstadt 98 am Freitagabend seinen dritten Matchball endlich, endlich verwandelt hatte und zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte in die Erste Fußball-Bundesliga aufgestiegen war, bahnte sich Lilien-Keeper Marcel Schuhen seinen Weg in den Fanblock. Völlig fertig. Am Anschlag. Im Ausnahmezustand. Irgendwann, die Darmstädter Fans hatten schon den Innenraum geflutet, kam der Keeper dann an bei seinem kleinen Sohn (im gelben Trikot wie der Papa) und drückte den kleinen Mann ganz fest an sich. Tränen rannen, die Gefühle schwemmten den Torwart hinfort. Großes Gefühlskino am Bölle.

So ging es fast allen in Darmstadt am Freitagabend, zumindest denen, die es mit den Lilien halten, die es einen Spieltag vor Beendigung der Zweitligasaison gepackt und den Aufstieg ins Oberhaus perfekt gemacht haben – durch ein schmuckloses 1:0 (1:0) gegen den FC Magdeburg.

Nach sechs Jahren sind die 98-er zurück im Oberhaus, und der Jubel kannte fürwahr kaum Grenzen. Die klischeehafte Bezeichnung, es brachen alle Dämme, nun ja, sie trifft den Nagel auf den Kopf. „Nächstes Jahr fahren wir nach München und nach Dortmund und werden da alles raushauen“, sagte Stürmer Phillip Tietz, der das erlösende Tor für die Südhessen erzielt hatte (38.).

„Keine Sekunde Schlaf“

Der Angreifer wusste nicht mehr wohin mit sich und seinen überbordenden Emotionen. „Ich bin fertig, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Tut mir leid.“ Ein, zwei Sätze konnte er dann doch noch formulieren, und in jedem Wort spürte man, welche Anspannung abgefallen ist von der Mannschaft, die zuletzt schon zweimal die Chance hatte, den Aufstieg klarzumachen, aber sowohl gegen St. Pauli (0:3) als auch gegen Hannover (1:2) patzte.

„Klar hatten wir Druck, weil jeder weiß, was du verlieren kannst. Das ist kein Geheimnis“, sagte Tietz. „Dafür ist die Erleichterung umso größer.“ Der Torjäger befand ganz generell: „Wir stehen nicht zu Unrecht da oben. Wir steigen absolut verdient auf.“

In diese Kerbe schlug auch Tobias Kempe, der schon das zweite Mal mit dem SVD nach oben versetzt wurde, damals hatte er sein Team selbst mit einem direkt verwandelten Freistoß ins Glück geschossen. „Es ist unglaublich, einfach unglaublich, es ist so verdient. Wir sind so happy, dass wir es geschafft haben. Das waren die schwersten drei Punkte in meiner Karriere.“ Und er gab auch noch einen Ausblick, was so abgeht die nächsten Tage: „Keine Sekunde Schlaf, feiern mit diesen ganzen verrückten Leuten hier in Darmstadt, weil dieser Verein ist unglaublich.“ Ausnahmezustand rund ums Böllenfalltor. Und auch in der Innenstadt.

Dort knisterte es schon Stunden vor dem Anpfiff, die Luft flirrte. Lilien-Trikots prägten das Stadtbild, verflixt viele Fans hatte den Brückentag genutzt, um sich schon mal in der City warmzumachen für das große Event am frühen Abend. Ganz Darmstadt fieberte dem großen Tag entgegen, am späten Nachmittag startete dann der geschlossene „Lilienmarsch“ von der Innenstadt hinauf ans Bölle. An diesem Freitag sollte nichts mehr schiefgehen. Und es ging nichts mehr schief.

So klar, wie man meinen konnte, war es aber nicht gegen gefällige Gäste aus Magdeburg, die gewiss nicht so auftraten, als wollten sie den Lilien irgendetwas schenken. Obwohl sie ja schon gerettet sind und auch in der neuen Saison in der zweiten Liga antreten dürfen. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz verwässerte den Aufstiegskampf gewiss nicht. Das lässt sich ganz einfach daran festmachen, dass der Darmstädter Torwart Marcel Schuhen der mit Abstand beste Spieler seines Teams war.

