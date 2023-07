Tiefschlag für den Sport

Von: Timur Tinç

Teilen

Im Zeichen der Ringe: Wer bei Olympia erfolgreich sein will, muss finanziell gefördert werden. © dpa

Dass die Ampelkoalition die deutsche Spitzensportförderung um zehn Prozent kürzen will, ist das falsche Signal - Sport kommt eine wichtige Funktion zu, deshalb muss er gefördert werden.

Vier Tage am Stück haben die olympischen Sportarten bei „den Finals“ ihre nationalen Titelkämpfe ausgetragen. Das Multisportevent soll unter anderem Vorbilder für die Jugend schaffen. Dass die Ampelkoalition die deutsche Spitzensportförderung um zehn Prozent – von 303 auf 276 Millionen Euro – kürzen will, ist ein Tiefschlag für den Sport. Ausgerechnet ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris. Und mitten in die Dialogkampagne des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB), um Olympische Spiele wieder mal nach Deutschland zu holen.

Bei den Sommerspielen in Tokio 2021 reichte es nur noch zu zehn Goldmedaillen und insgesamt 37 Medaillen. Der Abwärtstrend hat vielerlei Gründe. Klar, die internationale Konkurrenz hat aufgeholt. Aber hierzulande liegt einiges im Argen. Sportstätten sind marode und es müsste ein Milliardenprogramm aufgelegt werden, um sie zu sanieren. Die energetischen Sanierungen für Hallen und Bäder gar nicht mitgerechnet. Die 240 Millionen Euro, die jährlich im Bauministerium zur Verfügung stehen, sind bei weitem nicht ausreichend. In vielen Kommunen fehlen ausreichend Sporthallen. Damit fehlen Hallenzeiten, den Vereinen Mitglieder und eine breite Basis, aus der der Spitzensport zehren kann.

Mehr als 1000 Topathletinnen und Topathleten sind bei der Bundeswehr, dem Zoll oder der Polizei angestellt, um ein festes Einkommen zu haben. Diese Kosten werden nicht als Spitzensportförderung ausgewiesen und haben einen Gegenwert von mindestens 50 Millionen Euro. Ohne die Uniform wären die allermeisten Männer und Frauen gar nicht in der Lage, Spitzensport zu betreiben. Es wird immer schwerer für die Verbände, gute Trainerinnen und Trainer zu bekommen, weil seit Jahren die Bezahlung stagniert. Die Verbände müssen indessen ihr Leistungssport- und Stützpunktsystem überdenken und mehr Transparenz schaffen, wer und warum einen Kaderplatz und damit Förderung erhält.

Verbände und Athletenvertretungen sind wegen des Sportfördergesetz im Dialog mit der Politik. Jetzt gilt es, diesen zu intensiveren. Wenn der Sport als Motor der Integration und als Klebstoff für die Gesellschaft wirken soll, dann muss er auch entsprechend Geld bekommen.