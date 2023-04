Theodore: „Ich wollte nach Hause kommen“

Von: Timur Tinç

Macht die Skyliners besser: Jordan Theodore. Foto: Imago Images © Imago

Skyliners-Spielmacher Theodore über seine Rückkehr nach Frankfurt, den starken Premierenauftritt und worauf es im Abstiegskampf ankommt.

Jordan, Sie kommen zurück, die Skyliners gewinnen 99:77 in Rostock, Sie machen 26 Punkte, verteilen acht Assists und werden Spieler der Woche in der Basketball-Bundesliga Besser hätte das Comeback nicht laufen können oder?

Es fühlt sich gut an, zurück zu sein und das blau-weiße Jersey zu tragen. Ich fühle mich so komfortabel, ein Skyliner zu sein, mit Tez (Quantez Robertson, Anm. d. Red.) zu spielen, mit Coach Klaus (Perwas Anm. d. Red.) zu trainieren. Die anderen Spieler haben mich willkommen geheißen. Es fühlt sich so an, als wäre ich die ganze Saison schon dabei.

Das sah wirklich wie ein ganz anderes Team aus als in den Wochen davor…

Das ist meine Fähigkeit, mich überall anzupassen, wo ich gerade bin. Ich bin ein Guard, der scort, assistiert, verteidigt und alles tut, was das Team braucht.

Dabei war keineswegs sicher, dass Sie nach Frankfurt zurückkehren können. Was waren das für turbulente Tage?

Ja, ich hatte mein letztes Spiel am 26. März und war am darauffolgenden Donnerstag in Frankfurt, hatte aber keine Spielerlaubnis und musste warten. Zum Glück haben die Verbände und die Fiba es gemeinsam hinbekommen. Dafür bin ich sehr dankbar.

Was war Ihre Motivation wieder nach Frankfurt zurückzukommen? Hatten Sie noch andere Angebote?

Ich hatte einige Angebote. Da ging es auch um ein Team, das im Abstiegskampf ist, aber auch eines, das noch um die Meisterschaft spielt. Ich wollte aber wieder nach Frankfurt. Ich wollte immer irgendwann noch einmal zurückkommen und hier spielen. Dass ich mit meinem Team in Russland nicht die Playoffs geschafft habe, war die perfekte Gelegenheit. Ich liebe die Fans, ich liebe die Organisation. Ich wollte einfach nach Hause kommen. Ich wäre nirgendwo anders so glücklich geworden, wie ich es jetzt bin.

Die Saison 2015/2016 war eine der besten in der Klubgeschichte. Was haben Sie für Erinnerungen daran?

Nur die besten, innerhalb und außerhalb des Courts. Der Zusammenhalt war überragend. Wir waren eine Einheit. Mit Tez bin ich ständig in Kontakt gewesen. Mit ihm Mike Morrison, Aaron Doornekamp, Sean Armand. Wir haben immer noch einen Gruppenchat.

Und von da ging es fast nur bergauf für Sie. Klubs in der Türkei, Euroleague in Italien, Griechenland und Russland.

Ich bin eine Menge herumgekommen (lacht). Ich bin glücklich darüber, weil ich immer die Welt bereisen wollte. Ich habe Orte gesehen, wo ich nie für möglich gehalten hätte, dass ich sie sehen werde. Ich habe ein paar Pokale gewonnen, tolle Teamkameraden und Organisationen kennenlernen dürfen.

Und die Liebe dank des Basketballs gefunden.

Ja, ich habe meine Frau kennengelernt und habe eine wundervolle Tochter. Mein Lebensmittelpunkt hat sich von den USA nach Europa verlagert. Ich lebe in Istanbul. Ich verstehe auch etwas Türkisch und rede mit meinen Schwiegereltern Türkisch, weil sie kein Englisch können.

Das Team war jetzt für einige Tage in Mallorca. Was war das Ziel des Trainingslagers?

Es geht um Fokus. Wir sind in einem schönen Wellness-Ressort, aber das wichtigste ist, dass wir Spiele gewinnen. Wir haben jetzt vier Spiele in neun Tagen. Wir haben am Sonntag gezeigt, dass wir spielen können und darauf müssen wir aufbauen. Wir werden nicht immer 20 Dreier treffen, aber wir müssen jeden Tag besser werden.

Was ist das wichtigste für das Team in den nächsten Spielen und für das Heimspiel am Sonntag gegen den Mitteldeutschen BC?

Ich versuche, meinen Mitspielern klarzumachen, dass sie spielen müssen ohne Druck auf sich selbst auszuüben. Die einzigen, die die Situation verändern können, sind wir. Wir müssen immer mit der Mentalität reingehen, heute besser sein zu wollen als gestern. Wenn wir das tun sind wir okay.

