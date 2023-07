Tennisrevolution in Frankfurt

Von: Thorsten Remsperger

Gibt sich die Ehre: Daniil „The Chessmaster“ Medwedew. © dpa

Innovativer „Ultimate Tennis Showdown“ mit zahlreichen Topspielern vorgestellt / Kurzweiliges Format soll junge Leute anziehen

Der Mann hat die Revolution im Tennis gestartet. Mit diesem Superlativ wird der „Ultimate Tennis Showdown“, kurz UTS, beworben, seine Idee, seine Marke, sein Geschäftsmodell. Übertrieben ist diese Behauptung keineswegs, wenn man alle Details zum Hallenturnier mit internationaler Starbesetzung kennt, das vom 15. bis 17. September in der Frankfurter Ballsporthalle über die Bühne gehen wird.

Patrick Mouratuglou möchte aber auch, dass keine Missverständnisse aufkommen. „Ich liebe Tennis, wie es ist, ich gehöre ja auch einer älteren Generation an“, sagt der charismatische Trainer mit französischen Wurzeln, von 2012 bis 2022 brachte er es als „Champions Maker“ von Serena Williams zu Weltruhm. Da sich durch den Siegeszug des Digitalen in den vergangenen 15 Jahren das menschliche Konsumverhalten komplett verändert habe, hält es Mouratoglou, 53 Jahre alt, aber nur für logisch, den Tennissport auf seine Anhänger zuzuschneiden. Und damit für seine Turniere zu revolutionieren.

„Unsere Fan-Base gibt es seit den Siebzigern und Achtzigern, sie ist sehr loyal, aber die Leute werden immer älter, der durchschnittliche Tennis-Fan ist heute 61“, referierte Mouratoglou am Donnerstag in einem stylischen Hotel im Frankfurt Osten – der Stadt, die etwas darstelle auf der Weltkarte, eine Tennis-Tradition habe und deshalb wunderbar zum UTS passe. Um junge Menschen unter 40 kontinuierlich und dauerhaft für Tennis zu begeistern, hat Mouratoglou acht Spieler verpflichtet, die an drei Turniertagen auf Hartcourt in Frankfurt ein Unterhaltungsspektakel, eingebettet in neues Regelwerk, veranstalten sollen.

Mit dabei ist zum Beispiel Weltklassespieler Daniil Medwedew. Mouratoglou achtet bei seinem persönlichen „Casting“, das er in diesem Jahr auch für Turniere in Los Angeles (am kommenden Wochenende), Asien und den Mittleren Osten vornimmt, aber vor allem auf die Charaktere jüngerer Spieler. „Mit denen sich die Fans identifizieren können. Die ihre Sprache sprechen.“

Deshalb dürfen der als Rüpel auf dem Platz wütende Grieche Nick Kyrgios und die nicht minder extrovertierten Franzosen Gael Monfils und Benoit Paire nicht fehlen. In Frankfurt werden sie, angelockt durch ein hohes, nicht beziffertes Preisgeld, unter ihren Show-Namen „King Kyrgios“, „La Monf“ und „The Rebel“ antreten.

Kurz und knackig

Sie spielen nach Regeln, die Mouratoglou in der Corona-Pandemie entwickelt hat. Die Spielzeit einer Partie beträgt vier Mal acht Minuten. Die Viertel werden in einem nach oben offenen Tiebreak-Stil gespielt. Wer am Ende einen Zähler mehr hat, gewinnt den Spielabschnitt, bei einem 2:2 nach Sätzen entscheidet der Sudden Death über einen Matchgewinn.

Die Spieler können eine Bonuskarte einsetzen, mit der ihr nächster Punkt doppelt oder dreifach zählt – wenn sie ihn denn gewinnen. 15 Sekunden haben die Profis zwischen den Ballwechseln nur zum Durchschnaufen, ihr Aufschlag muss im ersten Versuch klappen.

„Kurzweilig, dynamisch, nahbar“ müsse ein modernes Event sein, sagt Mouratoglou. Mit lauten Fans, die ihren Emotionen freien Lauf lassen. Zu fetziger Musik wird um den Sieg gekämpft, die Absprachen zwischen Spielern und Trainern sind über Lautsprecher mitzuhören, in den Pausen stehen die Profis in Interviews Rede und Antwort. „Quiet please?“ Auf gar keinen Fall. „Gibt’s beim Fußball oder in der NBA doch auch nicht!“. In zwei Gruppen werden „The Chessmaster“ Medwedew, Kyrgios, Monfils, Paire sowie Andrey Rublew, Diego Schwartzmann und der 2,11-Meter-Hüne Reilly Opelka eingeteilt.

Je sechs Spiele sind freitags und samstags zu sehen, die vier finalen Matches sonntags. Tagestickets gibt es ab dem Preis von 30 Euro unter www.uts.live.